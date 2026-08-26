México

Regreso a clases SEP: dónde comprar útiles con descuento esta semana

A cinco días del arranque de preescolar, primaria y secundaria, hay ferias y zonas de mayoreo en CDMX, Estado de México y otros estados, con rebajas de hasta 40% y una guía para planear compras

Flecha roja descendente, lápices de colores, pluma, regla, tijeras amarillas, lupa, brocha, billetes de 500 pesos mexicanos y tienda con personas.
El regreso a clases representa cada año un gasto considerable para los hogares mexicanos, pero esta semana hay opciones para surtir la lista de útiles con descuento en la Ciudad de México y varios estados del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El ciclo escolar 2026-2027 arranca en cinco días: la SEP fijó el 31 de agosto como fecha de inicio para preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

Para las familias que aún no han surtido la lista de útiles, hay opciones concretas esta semana en la Ciudad de México, el Estado de México y varios estados de la república, con descuentos de hasta 40% supervisados por la Profeco y precios de mayoreo en el Centro Histórico de la capital.

Niña mexicana con uniforme escolar, cuadernos de espiral, lápices de colores, tijeras, reglas, marcadores, notas adhesivas y una computadora portátil, sobre fondo vibrante.
A cinco días del inicio del ciclo escolar, familias de la Ciudad de México y el Estado de México aún tienen opciones para comprar útiles con descuento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de salir a comprar, la Profeco recomienda hacer un diagnóstico en casa: revisar qué útiles, mochilas y uniformes del ciclo anterior aún están en buen estado, para comprar solo lo que realmente falta.

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También sugiere fijar un presupuesto por categoría y conservar los comprobantes de cada compra.

En la CDMX, el Centro Histórico ofrece útiles a precios bajos

Las calles Mesones, Correo Mayor y Moneda concentran la oferta más amplia de la ciudad.

Mesones, ubicada entre Pino Suárez y Talavera, es la más completa: cuadernos, lápices, pegamentos y material didáctico en menudeo, medio mayoreo y mayoreo.

Un puesto callejero muestra pilas de cuadernos, lápices de colores y mochilas colgadas mientras varias personas observan los precios.
El Centro Histórico de la CDMX concentra decenas de locales con útiles escolares en menudeo y mayoreo, accesibles desde varias líneas del Metro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Correo Mayor es la mejor opción para mochilas y papelería general. Moneda suma uniformes y loncheras. El Mercado Sandino, en calle Del Carmen, ofrece mochilas con temáticas infantiles a precios accesibles.

La zona es accesible desde el Metro Pino Suárez (Líneas 1 y 2) o Metro Zócalo-Tenochtitlan (Línea 2). La mayoría de locales abre de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas. Se recomienda llegar temprano y evitar días de quincena para encontrar mejor surtido y menos afluencia.

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Ilustración de un mapa de México con un niño, mochila, zapatos, teléfono, lápices, cuaderno y billetes de 20, 50, 100 y 200 pesos.
Quienes organizan sus compras en grupo pueden acceder a precios de mayoreo y reducir el gasto en útiles escolares, según recomienda Profeco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieren una feria oficial de la Profeco, la alcaldía Milpa Alta tiene activa su sede hasta el 2 de septiembre en la plaza cívica, de 10:00 a 19:00 horas. El acceso es gratuito.

Otumba y Ecatepec tienen ferias de Profeco esta semana en el Estado de México

El Estado de México alberga dos ferias activas esta semana, supervisadas por Profeco en coordinación con autoridades municipales.

Otumba recibe familias del 25 de agosto al 2 de septiembre. Ecatepec abre el 28 de agosto y cierra el 30, en la explanada municipal, de 10:00 a 18:00 horas.

Niña con uniforme y mochila azul sonriendo sentada frente a una mesa llena de útiles escolares coloridos en casa.
Elegir productos duraderos, aunque cuesten un poco más, evita tener que reponer útiles durante el ciclo escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cada sede participan alrededor de 40 proveedores itinerantes y 10 comerciantes locales. Además de útiles, uniformes, mochilas y calzado con descuentos de entre 20% y 40%.

Guerrero, Nayarit, Tamaulipas y Campeche también tienen ferias vigentes

En el resto del país, Guerrero mantiene su feria en Iguala hasta el 30 de agosto, en la Explanada del Palacio Municipal, avenida Vicente Guerrero número 1.

Nayarit opera en Tepic del 21 de agosto al 4 de septiembre, en el Andador Amado Nervo Poniente, frente al Palacio Municipal, de 9:00 a 20:00 horas.

En la Ciudad de México las ferias de regreso a clases de Profeco ya terminaron en la mayoría de las alcaldías, pero en varios estados del país todavía hay sedes activas esta semana con acceso gratuito.

Tamaulipas tiene dos sedes activas: Tampico, en el Sitio de Exposiciones, calle Plutón 100, colonia Anáhuac, del 28 al 30 de agosto.

Campeche extiende su feria en el Parque Tila de Ciudad del Carmen hasta el 31 de agosto, en calle 35 entre 42 y 44, colonia Tila.

La herramienta de Profeco para comparar precios antes de comprar

La Profeco pone a disposición de las familias la herramienta Quién es Quién en los Precios, que monitorea precios de productos escolares en establecimientos de todo el país.

Basta con entrar a la página https://qqp.profeco.gob.mx/, seleccionar la ciudad e ingresar el nombre de los productos en el buscador.

La herramienta cuenta con buscador de producto y de ciudad. (Captura de pantalla)
La herramienta cuenta con buscador de producto y de ciudad. (Captura de pantalla)

El titular de la dependencia, Iván Escalante Ruiz, presentó el informe el 17 de agosto: una caja de 12 colores de madera va de 28.70 a 75 pesos según la marca; las tijeras escolares oscilan entre 14.89 y 26.90 pesos.

La herramienta permite crear una lista de compras personalizada y enviarla por correo electrónico antes de salir.

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