El salón de baile de Trump se construye 20 horas al día, 7 días a la semana

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Aunque el destino del salón de baile está enredado en los tribunales, el gobierno de Trump argumenta que el proyecto está demasiado avanzado para detenerse.

Con el destino de su salón de baile enredado en los tribunales, el presidente Donald Trump está en una carrera contrarreloj.

Ha reclutado a un equipo de 250 trabajadores para seguir adelante con la construcción 20 horas al día, siete días a la semana, para terminar la mayor cantidad de trabajo lo más rápido posible. Esta semana, hay planes de instalar 453 toneladas de varillas de refuerzo y verter 2293 metros cúbicos de concreto para un proyecto que actualmente está completado en sus dos terceras partes, indicó el gobierno en un documento judicial.

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Ahora, con el asunto pendiente ante la Corte Suprema, el gobierno de Trump les hace una petición práctica a los jueces: el salón de baile simplemente está demasiado avanzado para detenerse ahora.

"Su estrategia claramente es cambiar la realidad en el terreno para que, en lugar de preservar el statu quo, quienes invocan la ley con razón contra lo que está haciendo se vean en la posición de tener que deshacer algo que ya es un hecho consumado", dijo Laurence H. Tribe, profesor emérito universitario de derecho constitucional en Harvard.

Durante años, Trump ha argumentado que la Casa Blanca debería tener su propio salón de baile y ha dicho que era una cuestión de prestigio en el escenario mundial. Un salón de baile, según dijo, les permitiría a los funcionarios realizar grandes eventos para invitados especiales sin la necesidad de montar una carpa en el jardín sur.

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En los últimos meses, a medida que los conservacionistas y otros críticos han intentado detener o al menos frenar el proyecto, Trump ha ofrecido una justificación nueva: la seguridad nacional. Básicamente, Trump está tratando el salón de baile y el búnker militar debajo de él como si fueran lo mismo.

El búnker --oficialmente conocido como el Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia, o PEOC, por su sigla en inglés-- fue construido durante la Segunda Guerra Mundial debajo de lo que alguna vez fue el ala este, la cual Trump demolió el año pasado para dar paso a su salón de baile.

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Ahora, habla de los dos proyectos en la misma frase.

Después de que un hombre armado irrumpiera en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en abril, por ejemplo, Trump dijo en las redes sociales que el caos había demostrado la necesidad de "el salón de baile militarmente ultrasecreto que actualmente se encuentra en construcción en la Casa Blanca".

Trump demolió el ala este en octubre pasado sin solicitar ninguna aprobación ni presentar planes de construcción o demolición al Congreso. Si bien llevó el proyecto ante dos paneles de revisión cuyos líderes él había designado, Trump sigue cambiando los planes con respecto a los diseños que ellos autorizaron.

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Varios fallos de tribunales federales han determinado que el presidente excedió su autoridad al avanzar sin la aprobación del Congreso, pero las decisiones se han pausado a la espera de las apelaciones, lo que significa que la construcción puede continuar al menos hasta el viernes, cuando entra en vigor una orden de un tribunal de apelaciones para detener la construcción en la superficie.

El caso también está pendiente ante la Corte Suprema.

La semana pasada, el gobierno de Trump le dijo a la Corte Suprema que el presidente estaba agregando llamativos sellos dorados en el exterior del salón de baile, un elemento de diseño que nunca se presentó ante la Comisión de Bellas Artes.

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Joshua Fisher, el director de gestión y administración de la Casa Blanca, le dijo al tribunal que ya se había construido una superestructura de concreto y acero que se extiende cinco pisos hacia abajo y tiene 21,3 metros de altura.

Fisher dijo que se había colocado el 80 por ciento de las varillas de refuerzo del proyecto y se había vertido el concreto.

Dijo que 335 de los 400 millones de dólares necesarios para el proyecto se habían recaudado a través de donantes privados. Estimó que la construcción estaba completada en un 65 por ciento.

Fisher dijo que las columnas del salón de baile estaban siendo talladas por artistas italianos de renombre, y que el edificio sería lo suficientemente resistente para soportar una explosión nuclear.

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"Dado el progreso actual, la superestructura ha pasado el punto de no retorno", escribió Fisher. Agregó que, incluso si la Corte Suprema ordenara modificar los planes del edificio o derribarlo, "no habría manera de hacerlo".

El mensaje era claro: el salón de baile no se puede deshacer.

Pero en un documento presentado el martes, los conservacionistas que impugnan el proyecto les dijeron a los jueces que el gobierno intentaba "escapar a la revisión judicial" al insinuar que era demasiado tarde para detener la construcción.

"Le dicen a este tribunal que, debido a que el salón de baile se está construyendo con el tipo de concreto que se usa 'en plantas de energía nuclear', pronto será 'prácticamente imposible de desarmar'", según el documento.

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Los abogados del Fondo Nacional para la Preservación Histórica de Estados Unidos, una organización sin fines de lucro autorizada por el Congreso para proteger los edificios históricos de Estados Unidos, dijeron que el gobierno había acelerado la construcción de manera intencionada "en un esfuerzo por poner su salón de baile ilegal" fuera del alcance de la intervención judicial.

Han señalado la Constitución y varias leyes federales que establecen que el Congreso debe aprobar un proyecto de este tipo. Una ley federal dice: "No se erigirá ningún edificio o estructura en ninguna reserva, parque o terreno público del gobierno federal en el Distrito de Columbia sin la autoridad expresa del Congreso".

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Jueces de tribunales inferiores han fallado a favor de los conservacionistas y han dictaminado que el Congreso primero debe aprobar la ampliación y renovación del complejo de la Casa Blanca.

"Los esfuerzos por frustrar la revisión judicial y arrogarse los poderes exclusivos del Congreso no deben ser recompensados con una suspensión que les permita a los solicitantes terminar un salón de baile que no tenían ninguna autoridad para comenzar en primer lugar", dijeron los abogados del fondo, encabezados por Thaddeus A. Heuer.

En su documento presentado el martes, el fondo sugirió que la Corte Suprema detenga temporalmente el trabajo en la superficie y luego programe rápidamente los alegatos orales para octubre o noviembre con el fin de decidir de manera formal si el proyecto puede continuar. Si los jueces no hacen una pausa ahora, indicó el fondo, el proyecto va por buen camino para estar en gran medida terminado este otoño y será demasiado tarde.

D. John Sauer, el procurador general, ha argumentado que el salón de baile está indisolublemente vinculado a las necesidades más amplias de seguridad nacional del complejo de la Casa Blanca. Dijo que la estructura está construida con concreto reforzado, acero y varillas de refuerzo; columnas, techos y vigas protectoras a prueba de misiles; techos y cubiertas a prueba de drones; y vidrio a prueba de balas, impactos balísticos y explosiones. Incluye refugios antibombas, un hospital e instalaciones médicas de vanguardia, tabiques protectores entre todas las áreas del edificio, estructuras y equipos militares de alto secreto, ventilación de grado militar, un sistema único integrado de aire acondicionado y calefacción, nidos de francotiradores y un puerto para drones en la parte superior.

Sauer también ha rechazado la afirmación del fallo desfavorable del tribunal de apelaciones de que Trump es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca. "El presidente de los Estados Unidos de América no es un inquilino, sino el único jefe electo del poder ejecutivo", escribió, y agregó que otros presidentes habían tomado medidas para renovar la Casa Blanca.

La mayoría conservadora de la Corte Suprema a menudo ha sido receptiva a los esfuerzos del gobierno de Trump por ampliar el poder presidencial, pero también ha fallado en contra de algunas de las iniciativas emblemáticas de Trump. Se espera que los jueces emitan una orden antes de que el viernes entre en vigor el fallo del tribunal de apelaciones que detendría la construcción.

Kimberly Wehle, profesora de derecho en la Universidad de Baltimore, dijo que Trump había estado presionando para expandir los poderes de la presidencia durante años, y que el intento de construir un nuevo edificio enorme en los terrenos de la Casa Blanca sin la aprobación de los legisladores es su medida más reciente.

"Es tan simbólico que literalmente arrase con una excavadora la Casa Blanca y diga: '¿Qué vas a hacer al respecto?'", dijo. "Están usando el argumento genérico y general de que 'soy el presidente, por lo tanto, es seguridad nacional, puedo hacer lo que quiera'. Esa es una pendiente muy pronunciada y resbaladiza hacia un poder ilimitado en la presidencia".

Luke Broadwater cubre la Casa Blanca para el Times.

Ann E. Marimow cubre la Corte Suprema para el Times desde Washington.