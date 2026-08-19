Xóchitl Gálvez acusa a Sheinbaum de “adelantar perdón” para Andy López Beltrán por señalamientos de huachicol fiscal

Xóchitl Gálvez acusa a Sheinbaum de proteger y “adelantar perdón” a Andy López Beltrán (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Xóchitl Gálvez Ruiz, exsenadora y excandidata presidencial del PAN, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de proteger e incluso de “otorgar el perdón” a Andrés Manuel López Beltrán, hijo de el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, por sus presuntos vínculos con investigaciones de huachicol fiscal.

En su cuenta de X, Gálvez Ruiz publicó un video en el que muestra el momento en que la mandataria reiteró en su conferencia de ayer, ‘La Mañanera del Pueblo’, que el retiro de la visa a Andy López Beltrán es un “asunto político” de Estados Unidos.

“Como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista, este es un asunto político”, dijo Sheinbaum Pardo.

En el video, la excandidata de oposición señaló a Sheinbaum de actuar como “juez y ministerio público”, para presuntamente adelantarse a “exonerar a Andy”, afirmando que “ni una investigación le van a hacer”.

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“Presidenta, ahora resulta que usted es juez y Ministerio Público. Ya se adelantó a exonerar a Andy, hijo de López Obrador. Ni una investigación le van a hacer”, aseveró Gálvez.

Asimismo, hizo alusión al caso de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California detenido por huachicol fiscal, al reprochar que si en lugar de López Beltrán fuera un político de oposición, el señalado ya estaría en prisión.

“Ah, pero no fuera un opositor, porque hasta la prisión preventiva oficiosa ya le hubieran aplicado. A usted solo le importa proteger a los suyos”, concluyó.

Sheinbaum niega que Andy López Beltrán sea investigado

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que Andy López Beltrán esté involucrado o haya sido investigado por presuntos vínculos con el huachicol fiscal, tras versiones que sugerían que ese delito motivó la revocación de su visa estadounidense.

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En conferencia matutina, Sheinbaum calificó el tema como político y subrayó que la cancelación de visas es un asunto individual entre cada persona y el gobierno de Estados Unidos, a excepción de visas diplomáticas u oficiales.

Detalló que el gobierno mexicano no ha solicitado al Departamento de Estado información sobre los casos ni un conteo de cuántos mexicanos han sido afectados por la revocación de visas.

Sheinbaum consideró que la medida representa una forma de injerencia en asuntos que corresponden al gobierno mexicano, la Fiscalía o el Poder Judicial, y acusó a la oposición de utilizar el caso como ataque político ante la falta de argumentos propios.

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Destacó acciones de su administración contra el contrabando de combustible, como el fortalecimiento del centro de monitoreo de aduanas en Querétaro y detenciones de personal de la Secretaría de Marina vinculado a redes de huachicol fiscal. Solicitó a la Fiscalía General de la República transparentar todas las acciones realizadas en la materia.

La presidenta contextualizó la polémica en el marco de las elecciones estadounidenses de noviembre y reiteró que la soberanía nacional es el límite en la relación bilateral.

Indicó que el tema se ha tratado formalmente con el embajador de Estados Unidos y por vía diplomática.

Un día antes, la FGR también negó tener investigaciones abiertas contra Andy López Beltrán por huachicol fiscal, tras versiones periodísticas que lo relacionaron. Así, Sheinbaum insistió en que la decisión sobre la visa de López Beltrán es de naturaleza política y no judicial.

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