El Ártico se calienta el doble que el promedio global: las nuevas pruebas de la huella humana en el clima

Los investigadores del Max Planck Institute for Meteorology crearon un método para detectar la huella humana en los cambios de temperatura desde 1850 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las temperaturas del planeta no aumentan de manera uniforme: mientras algunas regiones se calientan mucho más rápido que el promedio global, otras presentan comportamientos inesperados o hasta períodos de enfriamiento local. El Ártico es un ejemplo destacado de este fenómeno, ya que experimentó tasas de calentamiento más del doble que la media mundial en las últimas décadas.

Según datos del Copernicus Climate Change Service (C3S), el Ártico se calentó cerca de 0,69 °C por década desde mediados de la década de 1990, frente a los 0,26 °C del promedio global, debido a mecanismos como la amplificación del deshielo en el norte y cambios en la circulación atmosférica.

PUBLICIDAD

Un grupo de investigadores del Max Planck Institute for Meteorology (MPI-M) desarrolló un método para detectar la huella humana en los cambios de temperatura regionales desde 1850. El estudio, publicado en la revista Science Advances, analiza cómo el calentamiento global de origen humano se refleja de manera diferente según el lugar, lo que abre nuevas vías para comprender la relación entre emisiones y clima local.

Nuevas evidencias sobre la huella humana en el cambio climático

El Ártico mostró tasas de calentamiento más del doble que la media mundial en las últimas décadas, según datos del Copernicus Climate Change Service (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio concluye que el aumento actual de la temperatura global responde principalmente a la actividad humana y no a causas naturales. Para llegar a este resultado, los investigadores diseñaron una herramienta que compara directamente los cambios de temperatura en distintas regiones con el incremento promedio observado en el planeta, un valor en el que coinciden tanto los datos como los modelos matemáticos del clima. Gracias a este método, lograron identificar una “huella observada” de la acción humana en varias zonas del mundo.

PUBLICIDAD

Aunque la influencia de los gases de efecto invernadero sobre el calentamiento global es clara, el estudio revela que la manera en que ese calentamiento se presenta a nivel regional es más compleja. Por ejemplo, el sudeste del Pacífico y algunas partes del Océano Austral registraron enfriamiento, y el Atlántico Norte subpolar no muestra el grado de calentamiento que predecían los modelos. Estos contrastes plantean dudas sobre cuán precisas y confiables son las proyecciones para cada región.

El análisis se concentró en áreas donde estas diferencias son más marcadas: el sudeste del Pacífico, el Océano Austral, el Atlántico Norte subpolar y el Ártico. En el Ártico, la temperatura se incrementó rápido desde mediados del siglo XX, aunque entre finales de los años noventa y comienzos de 2010 el ritmo bajó. Según el documento, este freno temporal se debe a variaciones naturales del clima, aunque la marca de la influencia humana sigue presente. En contraste, en partes del Océano Austral y del Atlántico Norte subpolar, el calentamiento causado por la actividad humana todavía no se distingue claramente de las fluctuaciones naturales.

PUBLICIDAD

“El tiempo necesario para que la señal humana resalte frente al ruido natural cambia según la región”, explicó Hasi Aru, autora principal del estudio. Añadió que los modelos suelen subestimar este parámetro, al que llaman “escala temporal de emergencia”. Por su parte, Chao Li, líder del grupo de investigación en el MPI-M, indicó: “El registro satelital de los últimos 45 años ya permite demostrar con datos que la actividad humana ha provocado el calentamiento en la mayoría de las regiones”.

Señales del cambio: cómo se detecta la huella humana

El estudio analiza cómo el calentamiento global de origen humano se refleja de manera diferente según el lugar, lo que abre nuevas vías de comprensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo del Max Planck Institute for Meteorology (MPI-M) utilizó una estrategia conocida en la ciencia del clima como “detección y atribución”, que también emplea el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Esta técnica, desarrollada por el Nobel Klaus Hasselmann, se basa en dos pasos sencillos de entender: primero, comprobar si un cambio en el clima de una región es distinto a las fluctuaciones naturales habituales, y después, averiguar cuál es la causa de ese cambio.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, los científicos confiaron sobre todo en simulaciones de computadora, llamadas modelos climáticos, para predecir cómo afecta el aumento de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, estos modelos muestran que el calentamiento suele ser más fuerte en los continentes que en los océanos, y que el Ártico se calienta a un ritmo especialmente alto.

En el nuevo estudio, el equipo del MPI-M fue más allá: en vez de basarse solo en simulaciones, emplearon datos reales de temperaturas tomadas desde 1850, relacionándolos con el promedio global. Así lograron ver con más detalle cómo se manifiesta el cambio climático causado por la humanidad en cada región.

PUBLICIDAD

Al comparar la “huella” humana observada en los datos con la que predicen los modelos, los investigadores obtienen una herramienta que les ayuda a medir la confianza en los resultados y a definir cuántos años de datos hacen falta en cada zona para demostrar que el cambio responde a la acción humana. Según el estudio del MPI-M, en la mayoría de las regiones, los registros de satélites recolectados en los últimos 45 años ya alcanzan para atribuir el aumento de temperatura a las actividades humanas.

El mapa desigual del calentamiento global

El tiempo necesario para que la señal humana resalte frente al ruido natural cambia según la región, explicó la autora principal del estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de este trabajo van más allá de la investigación científica. Poder identificar de manera precisa la huella humana en el clima de cada región ayuda a diseñar mejores estrategias para que infraestructuras y comunidades puedan adaptarse a los efectos del cambio climático. Además, esta evidencia resulta útil en disputas legales donde se discuten responsabilidades y daños por cuestiones ambientales.

PUBLICIDAD

La metodología desarrollada permite comparar de manera directa lo que realmente ocurre en el clima con lo que predicen los modelos, un paso fundamental para planificar a largo plazo y tomar decisiones ante situaciones inciertas. También ofrece herramientas más sólidas para respaldar argumentos en juicios sobre el impacto del cambio climático.

Los resultados del estudio muestran cómo el calentamiento global que se observa actualmente responde de manera clara a la actividad humana. Además, señala que la herramienta empírica desarrollada permite identificar con mayor precisión los cambios climáticos a nivel regional y atribuir esos cambios a causas humanas, apoyándose en datos observados y verificables.

PUBLICIDAD