Tierra Mezcal Fest tendrá talleres y recorrido inmersivo para conocer la bebida ancestral mexicana: fecha, lugar y horario

El festival se encuentra a una hora de la Ciudad de México, contará con música en vivo y competencia de danza folclórica, en una experiencia cultural completa para toda la familia. (Composición fotográfica)

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El festival Tierra Mezcal Fest llegará por primera vez a Toluca para guiar a los asistentes por la historia, los aromas y las tradiciones de la bebida ancestral mexicana a través de un recorrido inmersivo de cuatro estaciones.

El festival se encuentra a una hora de la Ciudad de México, contará con música en vivo y competencia de danza folclórica, en una experiencia cultural completa para toda la familia.

Adelitas Empresarias/Instagram

El Pasaporte Tierra Mezcal: cuatro estaciones, un solo viaje

La segunda estación, La Transformación del mezcal, muestra cada etapa del proceso artesanal de destilación (Adelitas empresarias/Cortesía)

Cada visitante recibirá un Pasaporte Tierra Mezcal que lo guiará por cuatro estaciones. La primera, El México mezcalero, presenta los estados productores y las variedades de agave del país mediante una mini exposición.

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La segunda estación, La Transformación del mezcal, muestra cada etapa del proceso artesanal de destilación. La tercera, Los Guardianes del Mezcal, permite al público convivir con maestros mezcaleros cada dos horas a partir de las 13:00 h: bajo el nombre “La Voz del Mezcal”, los productores compartirán las historias de sus comunidades y sus procesos.

La cuarta y última estación es La Experiencia Sensorial, donde los asistentes aprenderán a observar, oler y degustar el mezcal. Quienes completen las cuatro estaciones y acumulen sus sellos participarán en la rifa del festival.

El horario es de 11:00 a 19:00 horas ambos días. La entrada en preventa cuesta $60 y en taquilla $80; y se llevará a cabo los días 22 y 23 de agosto de 2026 (Adelitas empresarias/Cortesía)

Cuando y dónde será el Tierra Mezcal Fest

El evento se realizará en Centro Tolzú, ubicado en Av. Miguel Hidalgo Ote. 201, esquina con Av. Ignacio López Rayón, colonia Santa Clara, Toluca, Estado de México.

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El horario es de 11:00 a 19:00 horas ambos días. La entrada en preventa cuesta $60 y en taquilla $80; y se llevará a cabo los días 22 y 23 de agosto de 2026

Catas, talleres y danza folklórica

El sábado 22 de agosto, a las 11:00 horas, el festival abrirá oficialmente con la Ceremonia del Agave, un homenaje a la planta y a las comunidades que la cultivan.

Durante ambas jornadas, el escenario recibirá a agrupaciones folklóricas en la Competencia de Danza Regional, con presentaciones cada dos horas desde las 12:00 h. El público elegirá con su voto a la agrupación ganadora.

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La programación también incluye talleres creativos como “pinta tu jicarita”, catas guiadas y maridajes. El festival reúne a más de 40 productores de mezcal de distintas regiones del país.

Adelitas Empresarias, la firma detrás del festival

La firma define el mezcal como “territorio, identidad, tradición y patrimonio cultural” y concibe el festival como un espacio para aprender, convivir y conocer a las familias productoras detrás de cada botella. (Adelitas empresarias/Cortesía)

Tierra Mezcal Fest es producido por Adelitas Empresarias, empresa originaria de Tlaxcala que desde 2017 organiza festivales culturales, gastronómicos y artesanales.

La firma define el mezcal como “territorio, identidad, tradición y patrimonio cultural” y concibe el festival como un espacio para aprender, convivir y conocer a las familias productoras detrás de cada botella.

Las entradas en preventa están disponibles en www.adelitasempresarias.com. Para más información, el contacto es Yolanda Ramírez García, vía WhatsApp al 246 222 9139 o en adelitas.empresarias@outlook.com.

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Una botella de mezcal Tlali con su etiqueta impresa se ubica rodeada de numerosas esferas artesanales tejidas de palma de distintos colores. (Adelitas empresarias/Cortesía)

Otros festivales de Adelitas Empresarias en 2026

La primera edición, Leyendas del Maguey, se realizó el 14 y 15 de marzo. La segunda, Expresión Creativa, tuvo lugar el 4 y 5 de julio con talleres artísticos y vendimia artesanal. (Adelitas empresarias/Cortesía)

La firma tlaxcalteca no se detiene en Toluca. Durante 2026, Adelitas Empresarias organiza una trilogía del Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal en la Ciudad de México, con sede en el espacio Doméstico, ubicado en Av. Nuevo León 80, colonia Hipódromo Condesa.

La primera edición, Leyendas del Maguey, se realizó el 14 y 15 de marzo. La segunda, Expresión Creativa, tuvo lugar el 4 y 5 de julio con talleres artísticos y vendimia artesanal. La tercera edición, Catas y Maridajes, está programada para el 5 y 6 de septiembre, con recorridos sensoriales y maridajes cada hora.

Quienes asistan a las tres ediciones acumulan sellos especiales que desbloquean una experiencia VIP de cierre. El acceso a cada edición cuesta $60 en preventa y $80 en taquilla, disponible en www.adelitasempresarias.com.

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Quienes asistan a las tres ediciones acumulan sellos especiales que desbloquean una experiencia VIP de cierre. (Adelitas empresarias/Cortesía)

Cómo llegar desde la Ciudad de México

Para quienes prefieren el transporte público, la opción más rápida combina autobús y tren: desde la Terminal Poniente Observatorio salen camiones con frecuencia cada 15 minutos con destino a Toluca (Adelitas empresarias/Cortesía)

Centro Tolzú se ubica a poco más de 60 kilómetros de la Ciudad de México. En automóvil, el trayecto toma aproximadamente 56 minutos por la autopista; en taxi o servicio de transporte por aplicación, el costo estimado ronda los $850 a $1,100 pesos.

Para quienes prefieren el transporte público, la opción más rápida combina autobús y tren: desde la Terminal Poniente Observatorio salen camiones con frecuencia cada 15 minutos con destino a Toluca; en la estación Santa Fe se puede tomar el Tren Insurgente, que llega a la Estación Toluca Centro en alrededor de 37 minutos. El recorrido total, con trasbordos, toma aproximadamente una hora y diez minutos.

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Desde Toluca Centro, un servicio de transporte por aplicación cubre los últimos kilómetros hasta la sede del festival en la colonia Santa Clara.