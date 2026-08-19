México
Agregar Infobae enGoogle

Tierra Mezcal Fest tendrá talleres y recorrido inmersivo para conocer la bebida ancestral mexicana: fecha, lugar y horario

Cada persona recorre cuatro paradas dedicadas al agave, la destilación, las charlas con maestros y la degustación; al completar los sellos entra a una rifa durante el encuentro

Siete botellas de mezcal decoradas. Vaso con bebida, rodaja y trozo de toronja. Hoja de agave, figura de gato y cartel "Tierra Mezcal Fest".
El festival se encuentra a una hora de la Ciudad de México, contará con música en vivo y competencia de danza folclórica, en una experiencia cultural completa para toda la familia. (Composición fotográfica)
Guardar

El festival Tierra Mezcal Fest llegará por primera vez a Toluca para guiar a los asistentes por la historia, los aromas y las tradiciones de la bebida ancestral mexicana a través de un recorrido inmersivo de cuatro estaciones.

El festival se encuentra a una hora de la Ciudad de México, contará con música en vivo y competencia de danza folclórica, en una experiencia cultural completa para toda la familia.

Adelitas Empresarias/Instagram

El Pasaporte Tierra Mezcal: cuatro estaciones, un solo viaje

Seis botellas de vidrio con cuellos transparentes y tapones oscuros, decoradas con figuras de gatos, colibríes y conejos, y patrones florales
La segunda estación, La Transformación del mezcal, muestra cada etapa del proceso artesanal de destilación (Adelitas empresarias/Cortesía)

Cada visitante recibirá un Pasaporte Tierra Mezcal que lo guiará por cuatro estaciones. La primera, El México mezcalero, presenta los estados productores y las variedades de agave del país mediante una mini exposición.

PUBLICIDAD

La segunda estación, La Transformación del mezcal, muestra cada etapa del proceso artesanal de destilación. La tercera, Los Guardianes del Mezcal, permite al público convivir con maestros mezcaleros cada dos horas a partir de las 13:00 h: bajo el nombre “La Voz del Mezcal”, los productores compartirán las historias de sus comunidades y sus procesos.

La cuarta y última estación es La Experiencia Sensorial, donde los asistentes aprenderán a observar, oler y degustar el mezcal. Quienes completen las cuatro estaciones y acumulen sus sellos participarán en la rifa del festival.

Cartel publicitario con una mujer de tocado de plumas que sostiene un agave y una piña de agave. Incluye textos del 'Tierra Mezcal Fest' y 'Adelitas Empresarias'
El horario es de 11:00 a 19:00 horas ambos días. La entrada en preventa cuesta $60 y en taquilla $80; y se llevará a cabo los días 22 y 23 de agosto de 2026 (Adelitas empresarias/Cortesía)

Cuando y dónde será el Tierra Mezcal Fest

El evento se realizará en Centro Tolzú, ubicado en Av. Miguel Hidalgo Ote. 201, esquina con Av. Ignacio López Rayón, colonia Santa Clara, Toluca, Estado de México.

PUBLICIDAD

El horario es de 11:00 a 19:00 horas ambos días. La entrada en preventa cuesta $60 y en taquilla $80; y se llevará a cabo los días 22 y 23 de agosto de 2026

Catas, talleres y danza folklórica

El sábado 22 de agosto, a las 11:00 horas, el festival abrirá oficialmente con la Ceremonia del Agave, un homenaje a la planta y a las comunidades que la cultivan.

Durante ambas jornadas, el escenario recibirá a agrupaciones folklóricas en la Competencia de Danza Regional, con presentaciones cada dos horas desde las 12:00 h. El público elegirá con su voto a la agrupación ganadora.

La programación también incluye talleres creativos como “pinta tu jicarita”, catas guiadas y maridajes. El festival reúne a más de 40 productores de mezcal de distintas regiones del país.

Adelitas Empresarias, la firma detrás del festival

Una botella de vidrio roja con un pájaro y flores pintados, dos vasos de vidrio decorados con flores, una piña y hojas verdes
La firma define el mezcal como “territorio, identidad, tradición y patrimonio cultural” y concibe el festival como un espacio para aprender, convivir y conocer a las familias productoras detrás de cada botella. (Adelitas empresarias/Cortesía)

Tierra Mezcal Fest es producido por Adelitas Empresarias, empresa originaria de Tlaxcala que desde 2017 organiza festivales culturales, gastronómicos y artesanales.

La firma define el mezcal como “territorio, identidad, tradición y patrimonio cultural” y concibe el festival como un espacio para aprender, convivir y conocer a las familias productoras detrás de cada botella.

Las entradas en preventa están disponibles en www.adelitasempresarias.com. Para más información, el contacto es Yolanda Ramírez García, vía WhatsApp al 246 222 9139 o en adelitas.empresarias@outlook.com.

Una botella de vidrio transparente de mezcal Tlali con corcho. Rodeada por una gran cantidad de esferas pequeñas, tejidas, de varios colores
Una botella de mezcal Tlali con su etiqueta impresa se ubica rodeada de numerosas esferas artesanales tejidas de palma de distintos colores. (Adelitas empresarias/Cortesía)

Otros festivales de Adelitas Empresarias en 2026

Seis botellas de vidrio, incluyendo una en forma de calavera, con etiquetas de mezcal Huella Purépecha se disponen sobre una mesa de madera
La primera edición, Leyendas del Maguey, se realizó el 14 y 15 de marzo. La segunda, Expresión Creativa, tuvo lugar el 4 y 5 de julio con talleres artísticos y vendimia artesanal. (Adelitas empresarias/Cortesía)

La firma tlaxcalteca no se detiene en Toluca. Durante 2026, Adelitas Empresarias organiza una trilogía del Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal en la Ciudad de México, con sede en el espacio Doméstico, ubicado en Av. Nuevo León 80, colonia Hipódromo Condesa.

La primera edición, Leyendas del Maguey, se realizó el 14 y 15 de marzo. La segunda, Expresión Creativa, tuvo lugar el 4 y 5 de julio con talleres artísticos y vendimia artesanal. La tercera edición, Catas y Maridajes, está programada para el 5 y 6 de septiembre, con recorridos sensoriales y maridajes cada hora.

Quienes asistan a las tres ediciones acumulan sellos especiales que desbloquean una experiencia VIP de cierre. El acceso a cada edición cuesta $60 en preventa y $80 en taquilla, disponible en www.adelitasempresarias.com.

Seis cajas decoradas de madera con botellas de vidrio pintadas, copas pequeñas y frascos. Las botellas presentan diseños de animales y flores
Quienes asistan a las tres ediciones acumulan sellos especiales que desbloquean una experiencia VIP de cierre. (Adelitas empresarias/Cortesía)

Cómo llegar desde la Ciudad de México

Botella de mezcal Tlali, vaso con cóctel rojo y borde escarchado, rodajas de pomelo, hoja verde y figura de animal sobre madera
Para quienes prefieren el transporte público, la opción más rápida combina autobús y tren: desde la Terminal Poniente Observatorio salen camiones con frecuencia cada 15 minutos con destino a Toluca (Adelitas empresarias/Cortesía)

Centro Tolzú se ubica a poco más de 60 kilómetros de la Ciudad de México. En automóvil, el trayecto toma aproximadamente 56 minutos por la autopista; en taxi o servicio de transporte por aplicación, el costo estimado ronda los $850 a $1,100 pesos.

Para quienes prefieren el transporte público, la opción más rápida combina autobús y tren: desde la Terminal Poniente Observatorio salen camiones con frecuencia cada 15 minutos con destino a Toluca; en la estación Santa Fe se puede tomar el Tren Insurgente, que llega a la Estación Toluca Centro en alrededor de 37 minutos. El recorrido total, con trasbordos, toma aproximadamente una hora y diez minutos.

Desde Toluca Centro, un servicio de transporte por aplicación cubre los últimos kilómetros hasta la sede del festival en la colonia Santa Clara.

Temas Relacionados

TequilaMezcalPulqueeventosTolucaGastronomía mexicanaferiasfestivalesque hacermexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Protección animal en México: así cambiaron las leyes tras una década de debates en el Congreso

A más de una década, se ha prohibido el uso de animales silvestres en circos, las peleas de perros y los espectáculos con mamíferos marinos

Protección animal en México: así cambiaron las leyes tras una década de debates en el Congreso

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 19 de agosto: van por objetivos relevantes en Michoacán, denuncias y acciones legales por 17 mexicanos en EEUU, inversión en Hidalgo

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 19 de agosto: van por objetivos relevantes en Michoacán, denuncias y acciones legales por 17 mexicanos en EEUU, inversión en Hidalgo

Suprema Corte respalda a la SEP: estas son las razones por las que ya no pueden reprobar a tu hijo en la escuela

La Suprema Corte validó un acuerdo de la SEP que protege a estudiantes, evitando la reprobación por causas que antes eran aceptadas, aplicable para escuelas públicas y privadas

Suprema Corte respalda a la SEP: estas son las razones por las que ya no pueden reprobar a tu hijo en la escuela

UNAM debe hacer ‘otro esfuerzo de austeridad’ para abrir más espacios a los jóvenes para ingresar a licenciatura: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su alegría al ver que su estrategia de abrir espacios para bachillerato y universidades está funcionando

UNAM debe hacer ‘otro esfuerzo de austeridad’ para abrir más espacios a los jóvenes para ingresar a licenciatura: Sheinbaum

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 19 de agosto: manifestantes bloquean la circulación sobre Río de la Loza

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 19 de agosto: manifestantes bloquean la circulación sobre Río de la Loza
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

“Andy es apenas el principio”: especialistas advierten sobre la estrategia de EEUU contra el gobierno de Sheinbaum

Niegan detención del “Tío Lako”, líder regional del CJNG en Michoacán: sicarios de su célula fueron capturados

Ramírez Bedolla activa operativo con Sedena y Guardia Nacional contra el Tío Lako, líder regional del CJNG en Michoacán

Difunden videos de narcobloqueos en Michoacán tras operativo para detener a líder del CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: sigue en vivo la cuarta nominación, alianzas y traiciones

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: sigue en vivo la cuarta nominación, alianzas y traiciones

¿Cuánto cuesta un nicho en la Basílica de Guadalupe como el que compró Yolanda Andrade? Este es el precio actual

Anuncian nuevo disco en vivo de Jenni Rivera a 13 años de su muerte

Yolanda Andrade compra nicho en la Basílica de Guadalupe y prepara su despedida

Cuánto dinero gana un actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ en 2026: el salario que Televisa ofrece y los requisitos

DEPORTES

Arsenal vs Coventry City: cuándo y dónde ver el primer juego de la temporada en la Premier League desde México

Arsenal vs Coventry City: cuándo y dónde ver el primer juego de la temporada en la Premier League desde México

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete va por el cinturón del CMB frente a O’Shaquie Foster: cuándo y dónde ver la pelea

Julián Quiñones revive el dolor de la eliminación del Tri en el Mundial 2026, pero agradece a Aguirre el llamado

¿Cuándo fue la última vez que México clasificó a Juegos Olímpicos en cada deporte?

Hackean cuenta de conductor de ESPN: delincuentes la usan para realizar fraudes