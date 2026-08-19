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¿Cuánto cuesta un nicho en la Basílica de Guadalupe como el que compró Yolanda Andrade? Este es el precio actual

Marilé contó que su hermana fluctúa tanto en su estado físico como mental tras el diagnóstico de ELA

Yolanda Andrade -México- 19 agosto
Yolanda Andrade compró su nicho en la basílica de guadalupe (Jesús Avilés/Infobae)
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Yolanda Andrade compró un nicho en La Basílica de Guadalupe tras su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y a continuación te decimos cuánto cuesta adquirir un espacio de estos.

Yolanda Andrade y la adquisición de un nicho

La noticia de que Yolanda Andrade compró un nicho junto a la Basílica de Guadalupe circuló en medios de espectáculos luego de ser confirmada por su hermana, Marilé Andrade.

El dato fue revelado en el contexto de la salud de Yolanda, quien enfrenta una enfermedad degenerativa. La familia explicó que la decisión responde al deseo de la conductora de organizar sus asuntos personales y familiares.

yolanda andrade y basilica de guadalupe -México- 19 agosto
(Instagram/Google maps)

“Sí, ahí compró un nicho y bueno, algunos, donde quiere que esté ella y tal vez su mamá”, declaró Marilé Andrade en entrevista, detallando que la compra se realizó para que la familia permanezca unida incluso después de la muerte.

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El costo actual de un nicho en la Basílica de Guadalupe

Infobae México contactó a la administración de la Basílica de Guadalupe y corroboró que actualmente no cuentan con nichos disponibles para nuevos solicitantes dentro del recinto principal.

Sin embargo, los interesados pueden adquirir un nicho en la Plaza Mariana, ubicada entre el atrio principal y el acceso a la Basílica.

El precio por cada nicho en la Plaza Mariana es de 25 mil 300 pesos en un solo pago. Además, se debe cubrir un pago anual de mil 173 pesos por mantenimiento, con la advertencia de que este monto se actualiza cada año.

Interior de la Basílica de Guadalupe con un sacerdote oficiando en el altar. Fieles sentados en bancos de madera. Luz natural ilumina el suelo de mármol
Las ceremonias religiosas en la Basílica de Guadalupe tienen una tarifa oficial de 7 mil 500 pesos mexicanos vigente en el módulo de misas y donativos (Facebook/INBGuadalupe)

Historia y características de la Plaza Mariana

La Plaza Mariana es un complejo arquitectónico de 68 mil metros cuadrados adjunto a la Basílica de Guadalupe, inaugurado en 2011 y diseñado por el arquitecto Fernando Romero.

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El proyecto fue impulsado por la Fundación Carlos Slim con el objetivo de ampliar el atrio y mejorar la organización de servicios para millones de peregrinos que visitan el santuario cada año.

El complejo incluye un columbario subterráneo de dos niveles con miles de nichos para cenizas y una iluminación cenital en forma de la Virgen. Además, cuenta con un centro de evangelización, auditorios, salas para congresos y un museo dedicado al acervo histórico y artístico relacionado con el culto guadalupano.

La construcción de la Basílica de Guadalupe tiene su origen en la historia religiosa de la aparición a San Juan Diego. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
La construcción de la Basílica de Guadalupe tiene su origen en la historia religiosa de la aparición a San Juan Diego. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Sobre el origen del espacio, autoridades explicaron que la idea surgió en 2001, ante la necesidad de un área que diera desahogo a los visitantes.

El diseño arquitectónico, ejecutado entre 2006 y 2010, se basa en una cruz de cristal que divide en cuatro volúmenes inspirados en símbolos religiosos. La inauguración fue respaldada por el Gobierno capitalino y la jerarquía católica como un espacio moderno para la fe y la cultura. El área comercial y de servicios complementa la oferta para peregrinos y visitantes.

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