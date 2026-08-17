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Abren inscripciones para bachillerato nacional Margarita Maza: así puedes registrarte hoy

El objetivo de ampliar a 400 mil los lugares disponibles en educación media superior durante 2026

Mujer con anteojos y collar turquesa en un podio con el escudo de México, junto a la bandera mexicana y un mural de mujer con bandera.
Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este lunes en conferencia matutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Secretaría de Educación Pública, a través de la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el Bachillerato Nacional Margarita Maza. El anuncio se realizó este lunes durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. El programa busca ofrecer oportunidades educativas a jóvenes de todo el país, especialmente en zonas rurales y comunidades alejadas.

Durante su intervención, Rodríguez Mora explicó que la meta original era crear 200 mil nuevos lugares en preparatorias, pero la demanda superó las expectativas. Por instrucción de la presidenta, la cifra se duplicó hasta alcanzar los 400 mil espacios para el próximo ciclo escolar. La funcionaria subrayó que esta ampliación responde a la necesidad de garantizar el derecho a la educación para todos los adolescentes, sin importar su contexto social o ubicación geográfica.

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La subsecretaria señaló que en 2025 se construyeron y ampliaron ochenta y ocho escuelas, lo que permitió habilitar cuarenta y cuatro mil lugares nuevos. Para este año, el plan contempla acciones en 485 planteles repartidos en todos los estados, con una inversión superior a 10 mil millones de pesos. De esta manera, el gobierno federal prevé sumar más de 156 mil espacios adicionales en el corto plazo.

Por instrucción de la presidenta, la cifra se duplicó hasta alcanzar los 400 mil espacios para el próximo ciclo escolar.
Foto: Presidencia
Por instrucción de la presidenta, la cifra se duplicó hasta alcanzar los 400 mil espacios para el próximo ciclo escolar.
Foto: Presidencia

Así es el modelo académico Margarita Maza

El Bachillerato Nacional Margarita Maza se diseñó como un modelo académico flexible, que integra actividades culturales, deportivas y de convivencia social. Esta propuesta pone en el centro la permanencia de los jóvenes en la escuela y busca fortalecer el sentido de comunidad entre los estudiantes. Rodríguez Mora precisó que las inscripciones se encuentran abiertas en todo el país y las familias pueden consultar la página oficial de la Secretaría de Educación Pública para localizar el plantel más cercano.

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El programa incluye modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia. Además, se incorporan nuevas opciones como bachilleratos sabatinos con tutorías híbridas y la apertura de grupos en escuelas saturadas mediante la reconversión de turnos vespertinos. Según la subsecretaria, el objetivo es que ningún adolescente quede fuera: “El derecho a la educación debe estar garantizado para todos”.

Para llegar a comunidades pequeñas y rurales sin servicio de educación media superior, el gobierno federal implementó el bachillerato CONAFE, que se suma a la oferta de Margarita Maza. También se ampliará el sistema de bachillerato a distancia, que permite a los jóvenes continuar sus estudios sin importar la ubicación. Rodríguez Mora destacó que la participación de las familias y la comunidad resulta clave para que los adolescentes inicien y terminen la preparatoria.

Requisitos y proceso de inscripción

Quienes deseen registrarse en el Bachillerato Nacional Margarita Maza deben ingresar al portal oficial de la SEP, donde encontrarán el formulario de inscripción y la lista de planteles disponibles. El proceso está dirigido a jóvenes que hayan concluido la secundaria, así como a quienes hayan interrumpido sus estudios y quieran retomarlos. Las inscripciones permanecen abiertas y la página muestra información sobre horarios, modalidades y ubicación de las escuelas.

La subsecretaria de Educación Media Superior explicó que los nuevos espacios buscan atender la diversidad de contextos y trayectorias educativas. El programa contempla tutorías, actividades extracurriculares y distintas alternativas para quienes trabajan o requieren horarios flexibles. Las autoridades educativas invitan a las familias a motivar a los adolescentes para que no abandonen la escuela y completen su educación media superior.

Rodríguez Mora reiteró que el mejor lugar para los adolescentes es la escuela. “Construimos espacios y ampliamos la oferta porque vimos que cada vez más jóvenes desean estudiar la preparatoria. La presidenta nos instruyó duplicar el esfuerzo para que nadie quede fuera”, señaló. El gobierno federal apuesta por la permanencia escolar como estrategia para el desarrollo de las juventudes y el fortalecimiento de las comunidades.

De acuerdo con datos presentados este lunes, la cobertura nacional en educación media superior alcanzará cerca del 90% con la apertura de estos nuevos lugares. El reto central consiste en retener a los estudiantes y aumentar la tasa de conclusión de estudios, según destacó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Las acciones incluyen la construcción de escuelas, ampliación de infraestructura y reconversión de planteles para abrir más turnos.

En la conferencia matutina, la presidenta subrayó la importancia de garantizar el acceso y permanencia de los adolescentes en la educación media superior. Recordó que la demanda por lugares en preparatorias públicas aumentó en ciudades como Tijuana, donde la inscripción superó el doble de lo esperado. Destacó que la Beca Benito Juárez ayudó a disminuir la deserción escolar, aunque todavía existen jóvenes que requieren alternativas para concluir sus estudios.

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