Sheinbaum descarta prohibir redes sociales a menores: “es muy problemático”

Claudia Sheinbaum, frente a un podio con el escudo de México y la bandera nacional, participa en una conferencia de prensa con una imagen de fondo. (Presidencia )

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó durante su conferencia La Mañanera del Pueblo de este lunes 17 de agosto que la regulación del uso de dispositivos y plataformas digitales no tiene contemplada la prohibición de dichos sistemas a niñas, niños y adolescentes en México:

“Esta idea de que los jóvenes no puedan tener acceso a las redes sociales, pues desde mi punto de vista, es muy problemático. ¿Cómo lo vas a controlar si tienen o no tienen, luego lo prohibes y se acercan más a buscar un tema porque está prohibio. No, definamos otros esquemas", puntualizó la mandataria.

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Sheinbaum Pardo pretende que esta regulación sea una decisión tomada a través de los resultados que den las discusiones y foros de diálogos organizados con especialistas, profesionales, docentes, niñas y niños, pues, según la mandataria quiere evitar que digan que “nosotros censuramos porque después van a venir, ‘ya están censurando las redes’ y no que se discuta entre todos”.

La mandataria anunció que la discusión se centrará, en primer lugar, en recoger la opinión de las y los docentes, la cual se llevará a cabo los días 24 y 25 de agosto durante la primera junta de Consejo Técnico que tendrán los docentes como parte del nuevo ciclo escolar 2026-2027, acerca de la conveniencia y el impacto de estos dispositivos en el entorno educativo.

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Advierten sobre los riesgos de las redes sociales en la niñez y adolescencia

La preocupación central radica en las consecuencias que el uso desmedido de celulares y plataformas digitales puede acarrear para la infancia y la adolescencia.

Entre los riesgos identificados se encuentran el acceso a contenidos no aptos, el contacto con adultos desconocidos y la exposición a delitos como el abuso sexual a través de la red.

Además, se observa un aumento de problemas psicológicos, como ansiedad y depresión, asociados al uso prolongado de dispositivos y al fenómeno conocido como “scrolling infinito”.

Una infografía del Gobierno de México ilustra el porcentaje de niños y niñas en Australia que vieron contenido online dañino, donde el 47% estuvo expuesto a comentarios ofensivos o videos con violencia. (Presidencia)

La funcionaria destacó que el proceso no será una imposición gubernamental. Por el contrario, se pretende que madres, padres, docentes y estudiantes participen en la definición de las reglas. El primer paso será el debate en los consejos técnicos escolares y, posteriormente, el diálogo se trasladará a la esfera nacional.

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En cuanto a los efectos de las redes sociales, Sheinbaum hizo referencia a juicios recientes en Estados Unidos, donde tribunales han sancionado a plataformas digitales tras probarse su impacto negativo en la salud mental de menores. “Está demostrado que tienen efectos en la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, y que tienen que regularse”, afirmó.