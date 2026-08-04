EE. UU. envió un avión con 147 deportados a Venezuela por primera vez desde los sismos

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El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. no quiso confirmar si la llegada del vuelo significaba la reanudación de los vuelos de deportación.

Estados Unidos envió un vuelo con personas deportadas a Venezuela el lunes por primera vez desde que devastadores terremotos azotaron la nación sudamericana a finales de junio.

Un vuelo chárter desde Miami voló a la ciudad de Barcelona, en la costa oriental. Las autoridades venezolanas confirmaron la llegada del avión el lunes por la tarde. En un comunicado conjunto en redes sociales, el gobierno del estado Anzoátegui y el programa estatal de repatriación Vuelta a la Patria anunciaron que a 147 ciudadanos venezolanos se "les recibió con dignidad".

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Los funcionarios estatales publican con regularidad videos coreografiados de personas que vuelven al país, que presentan su expulsión forzada como un regreso a casa impulsado por el gobierno.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no quiso confirmar si la llegada del avión significaba la reanudación oficial de los vuelos de deportación. Un portavoz dijo en un comunicado: "El 3 de agosto, el ICE llevó a cabo con éxito un vuelo de expulsión para devolver a 147 venezolanos a Venezuela. Por razones de seguridad operativa, no confirmaremos futuras operaciones de expulsión".

Después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro en la capital, Caracas, en enero, el liderazgo interino de Venezuela acordó, bajo la presión de Estados Unidos, recibir un calendario ampliado de vuelos de deportación, hasta tres veces a la semana.

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Ese acuerdo se produjo tras la cancelación por parte de Estados Unidos de protecciones legales como el estatus de protección temporal y el permiso humanitario, lo cual dejó a cientos de miles de migrantes venezolanos vulnerables a la detención y a la expulsión de Estados Unidos. Muchos de ellos habían arriesgado sus vidas en años recientes en rutas migratorias peligrosas hacia la frontera estadounidense, al unirse a un éxodo de millones que huían de la crisis económica y la represión política en Venezuela.

Luego, terremotos consecutivos mataron a más de 5500 personas y dejaron al menos a otras 24.000 sin hogar tan solo en La Guaira, Venezuela. La franja costera quedó en ruinas. Los edificios se desplomaron. Lugares turísticos populares se convirtieron en hospitales de campaña y morgues. La infraestructura básica resultó gravemente dañada.

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Y todavía hay preguntas sin respuesta sobre las decenas de deportados que se cree que murieron durante el desastre.

Apenas ocho horas antes de que ocurrieran los dos terremotos, un vuelo de deportación estadounidense que transportaba a 146 venezolanos aterrizó cerca de Caracas el 24 de junio. La mayoría de esos deportados fueron trasladados a un centro de detención administrado por la agencia de inteligencia de Venezuela en La Guaira, la zona más afectada. Durante los sismos, el edificio colapsó, con lo que decenas de deportados murieron y quedaron atrapados bajo los escombros.

En las semanas transcurridas desde entonces, ni Estados Unidos ni Venezuela han publicado una relación completa de los pasajeros, una cifra oficial de muertos ni una lista de sobrevivientes de ese vuelo. Esto ha obligado a las familias a buscar a sus parientes desaparecidos en morgues y hospitales en medio de reportes de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas.

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"La reanudación de los vuelos de deportación a Venezuela es prematura y difícil de conciliar con lo que les ocurrió a los pasajeros", dijo Carolina Jiménez Sandoval, directora para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, un grupo de investigación.

Añadió que ninguno de los dos gobiernos había aclarado qué protocolos de seguridad o alojamiento estaban establecidos para los deportados a su llegada, y que reiniciar los vuelos "conlleva el riesgo de repetir las mismas fallas".

Genevieve Glatsky es reportera del Times, radicada en Bogotá, Colombia.