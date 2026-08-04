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Yuri revela dura prueba de salud, explica cómo sobrevivió del cáncer y por qué usa parches

La cantante reveló cómo le descubrieron el tumor hace 4 años y las consecuencias que vive tras superar el cáncer

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La cantante Yuri reveló en el escenario del Auditorio Nacional que usa un parche en el abdomen bajo para recibir progesterona, una hormona que dijo que ya no produce por la menopausia, durante su concierto Icónica Recargado, según una entrevista difundida por Ventaneando.

Tras el show, la cantante veracruzana recibió al equipo del programa en su camerino y explicó que el parche le aporta “esas hormonas que ya nosotros ya no creamos por la menopausia”, aclarando las dudas que surgieron en sus fans tras el concierto, ya que el parche se le notaba claramente por la vestimenta que utilizó.

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La artista también detalló que eligió el parche en lugar de tomar hormonas de reemplazo porque, según contó, tuvo cáncer en el intestino hace cuatro años, una información que dijo que no se conocía públicamente.

El parche de progesterona que Yuri mostró en pleno concierto

(Facebook)
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Yuri dijo que el parche se notó por el vestuario y por el tamaño de las pantallas del recinto. “Como hay unas cámaras y hay unas pantallotas, dije: ‘Se va a notar, es mejor que me eche al agua a que digan: “¿Y ese parche de qué es?”’”, señaló la jarocha.

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También explicó que no se lo retiró antes de salir al escenario por falta de tiempo. “No, es un parchecito, pues ya no me dio tiempo de quitármelo”, dijo Yuri.

La cirugía en pandemia y el hallazgo del tumor en el intestino

Yuri afirmó que el descubrimiento del cáncer fue durante una operación que inicialmente fue por un tema de la vesícula en épocas de pandemia. “A mí me operaron hace cuatro años, cuando estábamos en la pandemia. Me quitaron la vesícula”, contó Yuri.

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Según su relato, el médico sugirió revisar otros órganos durante el procedimiento, aprovechando que ya estaba en el quirófano, como medida de prevención al haber presentado síntomas de covid. “Al final del intestino un tumor como de centímetro y medio. Fue un hallazgo”, explicó Yuri al programa de TV Azteca.

La cantante añadió que le informaron del riesgo por el tiempo de detección. “Me dicen: ‘Sí, es un tumor que si a dos meses más te hubiéramos cortado la mitad del intestino... te hubiera hecho metástasis’”, señaló la cantante jarocha.

En la misma conversación, Yuri habló de antecedentes familiares de cáncer y mencionó a su mamá y a su hermana al describir ese contexto. También dijo que cambió hábitos personales: “Yo uso un tipo de desodorante que no te provoca cáncer... Yo no tomo light. Yo creo que eso me provocó eso, porque todo yo tomaba light”, relató.

La cantante es homenajeada en el programa Crédito: X: juegodevoces

Yuri es una de las cantantes más queridas de México

El nombre de Yuridia Valenzuela Canseco sobresale en la música en español gracias a una carrera que supera los cuarenta años. Nacida en Veracruz el 6 de enero de 1964, el público la conoce como Yuri y la identifica como una de las voces centrales del pop latino.

Su salto a la popularidad ocurrió en 1980 con la canción “Tú iluminas mi vida”, pero fueron temas como “Maldita primavera”“El apagón” y “Hombres al borde de un ataque de celos” los que consolidaron su posición en el escenario internacional.

La artista no se limitó al canto. Ha incursionado en la conducción de televisión, formó parte del equipo de coaches en el programa La Voz y participó como actriz en producciones de teatro musical.

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La Academia Latina de la Grabación reconoció su recorrido profesional al otorgarle el Premio a la Excelencia Musical, un galardón reservado para figuras de gran influencia en la industria.

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