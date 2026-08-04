Qué es la logoterapia, método que presumió Arantza en La Casa de los Famosos

Esta terapia fue parte de las charlas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Arantza de La Casa de los Famosos tuvo una charla en la que compartió sus conocimientos sobre la logoterapia, la historia de este método de tratamiento psicológico y los libros de Viktor E. Frankl.

La logoterapia se ha consolidado como una corriente psicoterapéutica centrada en la búsqueda de sentido, propuesta por el neurólogo y psiquiatra Viktor E. Frankl.

Este enfoque parte de la premisa de que el ser humano, incluso en las circunstancias más adversas, puede encontrar un propósito para su existencia, elemento que constituye la verdadera motivación vital.

PUBLICIDAD

Qué es la logoterapia

La logoterapia es una forma de psicoterapia conocida como “la tercera escuela vienesa de psicoterapia”, tras el psicoanálisis de Freud y la psicología adleriana.

Su objetivo principal es ayudar a la persona a descubrir el sentido de su vida , permitiéndole afrontar el sufrimiento, la crisis o el vacío existencial.

Para Frankl, la voluntad de sentido es la fuerza motivacional primaria del ser humano, diferenciándose así del principio de placer de Freud o de la voluntad de poder de Adler.

La intervención se orienta a la dimensión espiritual de la persona, es decir, a la capacidad de trascender y encontrar un propósito más allá de las circunstancias materiales o emocionales.

El método logoterapéutico parte de la convicción de que la vida tiene sentido bajo toda condición.

Cuando el individuo no logra identificar ese sentido, puede experimentar frustración existencial, vacío o incluso neurosis noógena, una condición descrita por Frankl que surge de la falta de significado vital.

PUBLICIDAD

Historia y bases filosóficas

Una infografía ilustra los principios y métodos de la logoterapia, la corriente psicoterapéutica de Viktor Frankl centrada en la búsqueda de sentido de la existencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La logoterapia fue desarrollada por Viktor Frankl a partir de sus propias vivencias, especialmente tras sobrevivir a los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Publicó su obra clave, El hombre en busca de sentido , en 1959, donde sintetizó su teoría y método terapéutico.

Esta corriente está influida por la filosofía existencialista europea, con pensadores como Kierkegaard y Heidegger, quienes también exploraron la importancia del sentido en la vida humana.

Frankl propuso que el sufrimiento no es en sí mismo el origen del malestar, sino la falta de significado que atribuimos a dicho sufrimiento.

La logoterapia sostiene que la persona puede hallar sentido a través de tres valores fundamentales: valores creativos (acciones y logros), valores de experiencia (vivencias y relaciones, como el amor) y valores de actitud (la postura que se adopta ante el sufrimiento inevitable).

Principios y técnicas de la logoterapia

El logoterapeuta no impone un sentido, sino que acompaña al paciente a descubrirlo por sí mismo, ampliando su perspectiva y conciencia de las posibilidades vitales.

Entre las técnicas más empleadas se encuentran: Diálogo socrático: cuestionar y desafiar las creencias del paciente para descubrir nuevas interpretaciones. Desreflexión: desviar la atención de los síntomas o problemas hacia propósitos y objetivos externos. Confrontación: ayudar al paciente a reconocer las contradicciones en sus actitudes. Intención paradójica: inducir al paciente a provocar voluntariamente aquello que teme, para neutralizar la ansiedad asociada.



La búsqueda de sentido y sus retos

La búsqueda de sentido es una tarea única e irrepetible para cada individuo. No existe una respuesta universal; cada persona debe descubrir el significado más relevante para sí misma en cada etapa de la vida. Frankl enfatizaba que “el sentido está, existe y tu tarea es solamente encontrarlo”.

PUBLICIDAD

El sentido puede encontrarse en el amor, el trabajo, la creatividad, la superación de dificultades o la actitud ante el sufrimiento. La ausencia de sentido puede manifestarse como vacío existencial, tedio o incluso síntomas psíquicos graves, como depresión o adicciones.

Tipos de problemas existenciales según la logoterapia

Frustración existencial: surge cuando se bloquea la voluntad de sentido.

Vacío existencial: caracterizado por aburrimiento, insatisfacción y sensación de falta de propósito.

Neurosis noógena: relacionada con conflictos internos de valores o la imposibilidad de hallar sentido.

Existen también neurosis colectivas, de domingo (apatía durante el tiempo libre), de desocupación y psicosomáticas.

Libertad, responsabilidad y autotrascendencia

Frankl subrayó la importancia de la libertad para elegir la actitud ante cualquier circunstancia, así como la responsabilidad de asumir el propio destino. La libertad no se refiere a la ausencia de condicionamientos, sino a la capacidad de decidir cómo responder a ellos.

PUBLICIDAD

La autotrascendencia implica que el ser humano se realiza no centrándose en sí mismo, sino al comprometerse con causas, valores o personas más allá de su propio yo.

En síntesis

La logoterapia propone que la vida siempre plantea desafíos de sentido y que el ser humano puede responder a ellos activamente, aún en el dolor y la adversidad. Cuando una persona logra encontrar un propósito, es posible disfrutar de paz interior, estabilidad emocional y una vida plena.

PUBLICIDAD

Puntos clave de la logoterapia:

Busca responder al vacío existencial.

Propone el sentido como motor vital.

Se apoya en valores creativos, vivenciales y de actitud.

Utiliza técnicas como el diálogo socrático y la intención paradójica.

Destaca la libertad y la responsabilidad ante la propia existencia.