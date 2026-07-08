Los mejores consejos sobre relaciones que hemos escuchado este año

Los expertos nos han dicho muchas veces que las relaciones necesitan atención y cuidado constantes, sin importar cuánto tiempo tenga el vínculo.

Nos dedicamos a escribir sobre relaciones para The New York Times y quizá te sorprenda saber cuántos artículos y columnas surgen de nuestras propias conversaciones, conflictos y negociaciones de años con nuestras parejas.

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A estas alturas, nuestros esposos ya se han resignado a ello, y saben que lo más probable es que habrá más material por venir. Los expertos nos han dicho muchas veces que las relaciones requieren atención y cuidado constantes, sin importar cuánto tiempo lleva junta la pareja.

Vale la pena la inversión: casi un siglo de investigaciones han demostrado que las relaciones íntimas son una de las claves para una vida feliz. Por eso siempre estamos buscando consejos para mantener tu relación fuerte y sana (y la nuestra también).

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Aquí están los mejores consejos que nos han dado los expertos en lo que va de año.Invent your own 'love language.'

Inventa tu propio 'lenguaje del amor'

El concepto de los "5 lenguajes del amor" propone que las formas en que las personas expresan su amor se dividen en cinco categorías: regalos, actos de servicio, halagos, tiempo de calidad y contacto físico.

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Pero algunos expertos dicen que un lenguaje del amor puede ser cualquier cosa que uses para expresar afecto.

Por ejemplo, Nicole McNichols, profesora asociada de psicología en la Universidad de Washington y autora de You Could Be Having Better Sex, dijo que su lenguaje del amor es "tontear".

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Las investigaciones demuestran que el sentido del humor, que puede incluir bromas privadas o apodos cariñosos, fomenta la intimidad. Cuando lo pasan bien juntos de forma desenfadada, añadió McNichols, "muestras a tu pareja una parte de ti que puede ser un poco tonta y diferente de la que muestras al mundo".

Estar en sintonía tanto con tus propios lenguajes del amor como con los de tu pareja puede fortalecer su vínculo, según los expertos.

No te quedes solo en un '¿cómo estás?'

Cuando le preguntamos a nuestra pareja "¿cómo estás?", la respuesta suele ser un "bien" en automático, dijo Leslie John, profesora de la Harvard Business School y autora de Revealing.

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En su lugar, John recomienda cambiar el "¿cómo estás?" por "¿cómo te sientes?".

Añadir esa pregunta puede enriquecer la conversación, dijo John. "Eso le da a la persona la oportunidad de decir algo un poco menos rutinario, y va a hacer una pausa para pensar en su respuesta", dijo.

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John y su esposo suelen hacerse esta pregunta cuando llegan a casa del trabajo. Esto abre el diálogo, porque "hay muchas formas diferentes de responder", dijo: "Puedes ser sarcástico, ir a lo seguro o hablar de algo que te preocupa".

Prepara una 'frase de aviso' sólida

Si tienes que sacar un tema delicado con tu pareja, no la pilles por sorpresa, aconsejó Jefferson Fisher, autor de Discute menos, habla más.

En lugar de eso, prepara a tu pareja con lo que Fisher llama una "frase de aviso".

Empieza diciendo, de forma neutral, que hay algo que te preocupa, como por ejemplo: "Oye, me gustaría desahogarme un poco", dijo Fisher.

O puedes crear un ambiente de colaboración al decir una frase como: "Necesito tu ayuda con algo que me preocupa", dijo.

Después, proporciona una idea general del tema, para que la otra persona no "se deje llevar por el miedo y piense: 'Estoy en un problema'", dijo Fisher.

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Que el adelanto sea breve y concreto, dijo, como por ejemplo: "Tenemos que hablar de las facturas de la tarjeta de crédito".

Prueba a hacer una 'auditoría de lo que te quita las ganas'

Una forma muy eficaz de abordar la falta de libido o las discrepancias en el deseo dentro de una relación es dedicar un rato a pensar en las cosas que te quitan las ganas, dijo David F. Khalili, terapeuta matrimonial y familiar con licencia en San Francisco.

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A menudo, la gente intenta solucionar la falta de libido añadiendo un elemento nuevo, como una técnica sexual diferente. En cambio, él suele animar a sus clientes a que empiecen por identificar una o dos cosas que suelen quitarles las ganas, y a que se esfuercen por eliminarlas.

Los factores que matan la libido pueden ser profundos y espinosos, como que uno de los miembros de la pareja se sienta criticado por el otro. Pero también pueden ser algo sencillo, como el pijama preferido y raído que, aunque sea cómodo, no ayuda precisamente a crear un ambiente.

Considera unas vacaciones en solitario

Viajar solo tal vez no parezca algo que vaya a beneficiar tu relación. Pero Lisa Marie Bobby, terapeuta matrimonial y familiar con licencia en Denver, cree que es "algo en extremo saludable que todas las parejas deberían al menos plantearse".

Y es que pasar un tiempo separados puede aportar un poco de novedad a la relación. Además, puede ayudar a fomentar una independencia sana.

"Existe la idea errónea de que, en las relaciones sanas, las parejas lo hacen todo juntas", dijo Tracy Dalgleish, psicóloga y terapeuta de parejas en Ottawa, Canadá.

Si la idea de viajar en solitario te genera dudas sobre la confianza o te parece una forma de evasión, se trata de problemas de pareja a los que hay que prestar atención y abordar, según los expertos. Pero para muchas parejas, pasar unos días a solas en la playa u observando aves con amigos puede ser justo el respiro que necesita su relación.

Amplía tu definición de sexo

Los expertos en salud sexual suelen destacar que uno de los mayores enemigos de la libido es intentar sentir deseo a la fuerza. Y puede ser especialmente importante ampliar tu "menú sexual", por así decirlo, a medida que envejeces y experimentas cambios y retos físicos y emocionales.

De hecho, uno de los mayores "superpoderes" que muestran las personas que disfrutan de una vida sexual sana a los 60, 70, 80 años y más allá es, sencillamente, la voluntad de experimentar, y la renuencia a definir una vida sexual satisfactoria por la frecuencia o incluso por si termina en orgasmo.

Como explicó Kate Thomas, directora de servicios clínicos de la Clínica de Sexo y Género de la Facultad de Medicina de Johns Hopkins: "Cuando tienes 80 años y padeces algo de artritis, la idea de lanzarse el uno encima del otro no siempre entra dentro de lo posible".

"Son aquellas parejas que están dispuestas a adaptarse a esos cambios, y siguen haciéndolo divertido, las que siguen teniendo una buena relación sexual", añadió Thomas.

Catherine Pearson es reportera del Times y escribe sobre temas de familia y relaciones.

Jancee Dunn, que escribe el boletín semanal de la sección Well para el Times, ha cubierto salud y ciencia durante más de 20 años.