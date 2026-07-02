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4 personas mueren durante las celebraciones del Mundial en Ciudad de México

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Las autoridades dijeron que un hombre y dos mujeres murieron por asfixia, mientras la gente celebraba la victoria de la selección mexicana ante Ecuador. Otro hombre más murió después de convulsiones epilépticas.

Al menos cuatro personas murieron durante las celebraciones de la Copa Mundial en Ciudad de México después de que miles de aficionados al fútbol llenaran las calles para celebrar la victoria de la selección mexicana ante Ecuador, dijo el miércoles la policía de la capital.

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Un hombre de 44 años y dos mujeres, de 19 y 48 años, fueron encontrados inconscientes en la colonia Juárez, cerca del centro de la ciudad, según declaraciones del secretario de Salud Pública de Ciudad de México. Más tarde se determinó que habían fallecido por asfixia, dijeron las autoridades.

También falleció un hombre tras sufrir ataques epilépticos y una hemorragia digestiva, dijo Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud de la Ciudad de México, en una rueda de prensa celebrada el miércoles. El hombre, de unos 30 años y cuya identidad aún se desconoce, fue trasladado a un hospital, pero no respondió a los intentos de reanimarlo.

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En total, los servicios de emergencia atendieron a 1615 personas entre el estadio y otros espacios públicos donde se extendió la celebración, dijo Gasman Zylbermann. Recibieron asistencia médica por diversas lesiones, como fracturas, cortes, intoxicaciones y ansiedad.

Los medios locales informaron de una serie de fuegos artificiales tras el partido que provocaron un breve momento de pánico, lo que hizo que la gente corriera y algunos tropezaran en las calles abarrotadas.

Los servicios de emergencia intentaron realizar la reanimación cardiopulmonar a las tres víctimas, cuyo fallecimiento se confirmó más tarde en los hospitales de la zona, dijeron las autoridades.

Las víctimas fueron halladas en calles laterales cercanas al monumento del Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma, una zona donde se reunieron miles de aficionados después de que México derrotara a Ecuador y se clasificara para los octavos de final del Mundial de fútbol.

Los videos y fotos de lo ocurrido en Ciudad de México mostraban multitudes en las calles que rodean el monumento, que se convirtió en el centro de las ruidosas celebraciones de la ciudad.

Víctor Manuel Ramos colaboró con reportería.

Ali Watkins cubre noticias internacionales para Times desde Belfast.

Víctor Manuel Ramos colaboró con reportería.

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