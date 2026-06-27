En las ciudades afectadas en Venezuela, los habitantes se preguntaban dónde estaba el ejército

Muchas personas en La Guaira dijeron esta semana que se sentían abandonadas por el Estado y que los propios vecinos habían liderado muchas de las primeras labores de rescate.

Cuando la presidenta Delcy Rodríguez anunció el viernes que iba a "militarizar" La Guaira, la zona más afectada por los dos terremotos de esta semana, algunos venezolanos esperaban que eso significara maquinaria pesada, misiones de rescate bien organizadas y ayuda rápida para la región devastada.

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En cambio, muchos se quedaron preguntándose qué se les había ordenado hacer a las fuerzas militares.

En La Guaira, se veía a los militares, algunos con armas largas, sobre todo en las avenidas, ayudando a mantener el tráfico en movimiento y a alejar a la gente de ciertas zonas. En otras localidades del norte, como Catia La Mar, Los Corales y Caraballeda, también se veía a personal de seguridad dirigiendo el tráfico, patrullando las calles y transportando los cuerpos de las víctimas, pero sin ayudar a retirar los escombros ni a buscar supervivientes.

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Mientras tanto, muchos vecinos intentaban con desesperación rescatar a sus seres queridos y vecinos bajo los escombros, usando palas, picos y herramientas prestadas. Cuando encontraban a alguien herido, normalmente no era una ambulancia ni un vehículo oficial el que se lo llevaba rápidamente para recibir atención médica, sino el coche particular de algún familiar.

Rodríguez dijo en su comunicado por la televisión estatal que el ejército estaba en las zonas afectadas para ayudar y que había despejado muchas carreteras. Pero no especificó qué supondría ese despliegue para la región, ni si los soldados patrullarían las calles o impondrían un toque de queda.

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Ante las críticas de los residentes, que dicen que las autoridades han hecho muy poco y con demasiada lentitud, el gobierno ha difundido sus esfuerzos a través de los canales oficiales, tanto en internet como en la tele, mostrando a bomberos que sacan a las víctimas de entre los escombros y a agentes de policía detrás de cintas amarillas.

Pero mucha gente en La Guaira dijo esta semana que se sentía abandonada por el Estado y que los propios vecinos habían liderado muchas de las primeras labores de rescate, a menudo trabajando hasta bien entrada la noche.

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A medida que llegaban a Venezuela los recursos y el personal desde el extranjero, los usuarios de las redes sociales también se quejaron de que las fuerzas armadas venezolanas brillaban por su ausencia en la respuesta a la emergencia.

En una entrevista televisada el jueves, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado lamentó la "falta de capacidad de respuesta ante emergencias por parte del régimen".

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"Hay zonas que ahora mismo no están recibiendo atención", dijo en Newsmax. "Hay mucha gente atrapada bajo los escombros".

En las redes sociales, miembros de la oposición política expresaron su preocupación por que las fuerzas militares se hicieran con el control de los flujos de ayuda, una señal de la profunda desconfianza que algunos venezolanos sienten hacia la poderosa clase dominante militar del país.

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Las investigaciones de las Naciones Unidas han implicado a los servicios de seguridad e inteligencia del país en abusos sistemáticos de los derechos humanos que constituyen crímenes contra la humanidad, entre ellos detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura de críticos, así como ejecuciones extrajudiciales.