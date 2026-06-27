The New York Times

En las ciudades afectadas en Venezuela, los habitantes se preguntaban dónde estaba el ejército

Reportajes Especiales - News

Guardar
Google icon
Imagen A35FBQZFIBE3FEXRNS2DDIMF24

Muchas personas en La Guaira dijeron esta semana que se sentían abandonadas por el Estado y que los propios vecinos habían liderado muchas de las primeras labores de rescate.

Cuando la presidenta Delcy Rodríguez anunció el viernes que iba a "militarizar" La Guaira, la zona más afectada por los dos terremotos de esta semana, algunos venezolanos esperaban que eso significara maquinaria pesada, misiones de rescate bien organizadas y ayuda rápida para la región devastada.

PUBLICIDAD

En cambio, muchos se quedaron preguntándose qué se les había ordenado hacer a las fuerzas militares.

En La Guaira, se veía a los militares, algunos con armas largas, sobre todo en las avenidas, ayudando a mantener el tráfico en movimiento y a alejar a la gente de ciertas zonas. En otras localidades del norte, como Catia La Mar, Los Corales y Caraballeda, también se veía a personal de seguridad dirigiendo el tráfico, patrullando las calles y transportando los cuerpos de las víctimas, pero sin ayudar a retirar los escombros ni a buscar supervivientes.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, muchos vecinos intentaban con desesperación rescatar a sus seres queridos y vecinos bajo los escombros, usando palas, picos y herramientas prestadas. Cuando encontraban a alguien herido, normalmente no era una ambulancia ni un vehículo oficial el que se lo llevaba rápidamente para recibir atención médica, sino el coche particular de algún familiar.

Rodríguez dijo en su comunicado por la televisión estatal que el ejército estaba en las zonas afectadas para ayudar y que había despejado muchas carreteras. Pero no especificó qué supondría ese despliegue para la región, ni si los soldados patrullarían las calles o impondrían un toque de queda.

Ante las críticas de los residentes, que dicen que las autoridades han hecho muy poco y con demasiada lentitud, el gobierno ha difundido sus esfuerzos a través de los canales oficiales, tanto en internet como en la tele, mostrando a bomberos que sacan a las víctimas de entre los escombros y a agentes de policía detrás de cintas amarillas.

Pero mucha gente en La Guaira dijo esta semana que se sentía abandonada por el Estado y que los propios vecinos habían liderado muchas de las primeras labores de rescate, a menudo trabajando hasta bien entrada la noche.

A medida que llegaban a Venezuela los recursos y el personal desde el extranjero, los usuarios de las redes sociales también se quejaron de que las fuerzas armadas venezolanas brillaban por su ausencia en la respuesta a la emergencia.

En una entrevista televisada el jueves, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado lamentó la "falta de capacidad de respuesta ante emergencias por parte del régimen".

"Hay zonas que ahora mismo no están recibiendo atención", dijo en Newsmax. "Hay mucha gente atrapada bajo los escombros".

En las redes sociales, miembros de la oposición política expresaron su preocupación por que las fuerzas militares se hicieran con el control de los flujos de ayuda, una señal de la profunda desconfianza que algunos venezolanos sienten hacia la poderosa clase dominante militar del país.

Las investigaciones de las Naciones Unidas han implicado a los servicios de seguridad e inteligencia del país en abusos sistemáticos de los derechos humanos que constituyen crímenes contra la humanidad, entre ellos detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura de críticos, así como ejecuciones extrajudiciales.

Temas Relacionados

New York Times

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los datos de los dispositivos portátiles que realmente quiere tu doctor

Reportajes Especiales - Business

Los datos de los dispositivos portátiles que realmente quiere tu doctor

Cómo comer pizza con un modelo

The New York Times: Edición Español

Cómo comer pizza con un modelo

Los terremotos en Venezuela azotan a un sistema de salud que ya estaba en crisis

Reportajes Especiales - News

Los terremotos en Venezuela azotan a un sistema de salud que ya estaba en crisis

Emily Blunt habla sobre 'El día de la revelación' y su nerviosismo frente a Spielberg

Reportajes Especiales - Lifestyle

Emily Blunt habla sobre 'El día de la revelación' y su nerviosismo frente a Spielberg

Los venezolanos desplazados por los terremotos duermen a la intemperie

Reportajes Especiales - News

Los venezolanos desplazados por los terremotos duermen a la intemperie
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy viernes 26 de junio: por lluvias con granizo se activa la Alerta Amarilla en estas zonas de la capital

EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy viernes 26 de junio: por lluvias con granizo se activa la Alerta Amarilla en estas zonas de la capital

En directo el Uruguay-España, partido del Grupo H del Mundial 2026: mejoran los de Bielsa tras la pausa de hidratación

Habló británico señalado en el crimen de Natalia Villalba, cuyo cuerpo fue hallado en una maleta: “Yo no la maté”

Karina Milei se reunió con Santilli y Martín Menem en medio de una inminente renuncia de Manuel Adorni

Resultados ONPE EN VIVO a poco del 100%: inminente ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez en elecciones en Perú

INFOBAE AMÉRICA

Muere dominicana en los terremotos de Venezuela, según autoridades

Muere dominicana en los terremotos de Venezuela, según autoridades

Néctar California celebra 70 años en Colombia con peluches coleccionables inspirados en frutas

Presidente de Honduras se solidariza con familias afectadas por derrumbe que cobró la vida de tres personas en el Anillo Periférico

Diputado de oposición Boris España presenta una iniciativa para escalonar horarios en el Ejecutivo

Cruz Roja Costarricense envía rescatistas a Venezuela para apoyar labores tras los terremotos

ENTRETENIMIENTO

“En el cine todos se sumergen en la narración que ofrece la pantalla”: Spielberg defendió las proyecciones y pidió más tiempo en cartelera

“En el cine todos se sumergen en la narración que ofrece la pantalla”: Spielberg defendió las proyecciones y pidió más tiempo en cartelera

“Eso fue aterrador”, Rhea Seehorn recordó cuando escuchó su nombre en los Globos de Oro

Las reflexiones de Abby Elliott al despedirse de ‘El Oso’: maternidad, resiliencia y el valor de sostenerse en los otros

“Mis manos también estaban congeladas todo el tiempo”, recordó Leonardo DiCaprio sobre su rodaje más exigente

“Sentí que iba a estar a salvo”, Kid Cudi sobre filmar escenas íntimas con Brittany Snow