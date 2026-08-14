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Así fue la caótica llegada de Abelardo de la Espriella a Chocó: anunció ‘Plan Marshall’ para reconstruir el departamento

El jefe de Estado continúa su recorrido por las principales zonas afectadas tras el terremoto de 7,4 del 10 de agosto de 2026

El jefe de Estado sostuvo que no dejará abandonado el departamento - crédito Presidencia
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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, continúa su recorrido por el país tras el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el pasado lunes 10 de agosto de 2026. La agenda oficial prevé paradas en Quibdó, capital del departamento del Chocó, y los municipios El Cairo, Toro y Cali, Valle del Cauca.

El jefe de Estado está visitando las principales zonas afectadas por el terremoto de 7,4 - crédito José Vargas/Reuters
El jefe de Estado está visitando las principales zonas afectadas por el terremoto de 7,4 - crédito José Vargas/Reuters

Según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la cifra asciende a 287 fallecidos y 379 desaparecidos, además de miles de heridos, con impacto concentrado en el occidente del país. El Gobierno nacional estudia los daños para ejecutar las medidas correspondientes.

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El líder del movimiento Defensores por la Patria arribó este viernes 14 de agosto de 2026 a Quibdó, donde vivió un momento caótico con los habitantes que se volcaron a las calles. Sin embargo, De la Espriella optó por detener la comitiva y saludar a los chocoanos.

Plan Marshall en Chocó

El jefe de Estado anunció Plan Marshall en Chocó - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
El jefe de Estado anunció Plan Marshall en Chocó - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El primer mandatario, tras su encuentro con la ciudadanía, anunció en las inmediaciones de la Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba un plan similar al Plan Marshall para solventar las necesidades que se registran en el departamento, señalado como uno de los más pobres del país y epicentro del reciente sismo.

“De esto salimos juntos; Colombia es un país que está acostumbrado a renacer cada tanto en medio de la adversidad y esto no nos va a quedar pequeño. En medio de esta terrible tragedia es una oportunidad para el Chocó; quiero proponer un Plan Marshall para el Chocó. Abandonaron al Chocó a su suerte y es el momento de revindicarlo”, expuso De la Espriella.

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Tras el anuncio, continuará con su agenda que, según Presidencia, contempla una visita a El Cairo, Valle del Cauca, donde estará entre las 4:00 p. m. y las 5:00 p. m., con una inspección de viviendas afectadas y de una institución educativa con daños.

Una hora después se desplazará a Toro, donde permanecerá entre las 5:20 p. m. y las 6:20 p. m. Allí recorrerá viviendas destruidas y la vereda San Pacho. La jornada cerrará en Cali con una visita a las 7:30 p. m. al Hospital Universitario del Valle Evaristo García, donde colapsó parte de la estructura tras el sismo, se rescató con vida a siete personas y se evacuó a más de 600 pacientes. A las 8:30 p.m., De la Espriella encabezará el Puesto de Mando Unificado (PMU) de Cali.

La propuesta de vivienda que prepara el Gobierno de Abelardo de la Espriella

El Plan del Gobierno de Abelardo de la Espriella para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto - crédito Presidencia

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el jueves 13 de agosto de 2026, junto con el ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán, un plan con el sector privado para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el lunes 10 de agosto, con una estrategia dividida en etapas y orientada a atender a las familias que perdieron sus viviendas.

La meta a largo plazo, según la comunicación oficial, es que más de 44.000 familias que se quedaron sin casa accedan a vivienda, mejoramiento habitacional y recuperación de servicios públicos. Ese dato fija la escala del daño que el Gobierno busca atender con la concurrencia de empresarios, entidades territoriales y cajas de compensación.

Durante el anuncio, el mandatario afirmó que el empresariado respondió de forma inmediata a la convocatoria oficial. “Debo reconocer públicamente que han acudido todos de manera muy clara y muy comprometida tan pronto fueron convocados, y le hemos propuesto un plan al sector, un plan que vamos a articular juntos para reconstruir Colombia”, dijo.

De la Espriella también sostuvo que la respuesta a la emergencia se organizará en tres momentos distintos. En ese esquema participarán el Ministerio de Vivienda, las gobernaciones, las alcaldías y los empresarios, con el objetivo de que las regiones golpeadas por el sismo puedan recuperarse.

La primera medida anunciada por Beltrán fue la entrega de un subsidio de arriendo para las familias que quedaron sin techo. El ministro también informó que en las horas siguientes se firmaría el decreto para aliviar el pago de los servicios públicos de los hogares afectados por el terremoto.

A esa respuesta inmediata se sumará apoyo del sector empresarial con maquinaria amarilla para la remoción de escombros. El anuncio ubica a las compañías privadas no solo en la financiación de la reconstrucción, sino también en tareas operativas de atención posterior al desastre.

Beltrán explicó además que, desde la próxima semana, habrá “un ejército de profesionales” desplegado en el territorio para establecer un diagnóstico sobre el estado real de las viviendas. “Vamos a tener un ejército de profesionales a partir de la próxima semana en el territorio, levantando un diagnóstico real de cuántas casas necesitan mejoramiento de vivienda y cuántas, definitivamente, hay que reconstruirlas”, señaló.

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