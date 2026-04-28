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Emiratos Árabes Unidos anuncia su salida de la OPEP

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El gobierno del Golfo se ha quejado durante mucho tiempo de las cuotas del grupo, que los funcionarios consideran que limitan injustamente sus exportaciones.

Emiratos Árabes Unidos abandonará el mes próximo la OPEP, cártel de países productores de petróleo, según anunció el martes su gobierno.

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Las autoridades emiratíes llevaban tiempo barajando la idea de abandonar el cártel, con quejas de que sus cuotas habían restringido injustamente sus exportaciones de petróleo.

La decisión representa un mayor debilitamiento de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), cuyo poder sobre los mercados mundiales del petróleo había disminuido a medida que la producción de petróleo estadounidense se disparaba.

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Emiratos decidió abandonar una organización a la que ha pertenecido durante décadas a la luz de la "visión estratégica y económica a largo plazo" del gobierno y de sus planes para acelerar la inversión en la producción de energía, según una declaración publicada por WAM, la agencia de noticias estatal emiratí.

El comunicado se refería al deseo del gobierno de satisfacer las exigencias de los mercados energéticos durante un periodo de tensión geopolítica provocada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la cual ha disparado los precios del petróleo y el gas. También dijo que el gobierno emiratí cree que la demanda mundial de energía dará lugar a un "crecimiento sostenido" a medio y largo plazo.

"La decisión de EAU de salir de la OPEP refleja una evolución impulsada por la política y alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo", escribió en las redes sociales el ministro de Energía del país, Suhail al-Mazrouei. "Damos las gracias a la OPEP y a sus países miembros por décadas de cooperación constructiva".

El precio del crudo Brent, la referencia internacional, retrocedió tras el anuncio, pero seguía cotizando un 3 por ciento más alto que el lunes. El petróleo ha subido más de un 40 por ciento desde los primeros ataques estadounidense-israelíes contra Irán a finales de febrero y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, punto de tránsito de una quinta parte del petróleo mundial.

Antes de la guerra, los Emiratos producían unos 3,6 millones de barriles de petróleo al día, según la Agencia Internacional de la Energía, aproximadamente el 12 por ciento de la producción total de la OPEP.

"Los EAU continuarán actuando de forma responsable, y aportarán producción adicional al mercado de forma gradual y mesurada, en consonancia con la demanda y las condiciones del mercado", afirmaba la declaración publicada por la agencia de noticias estatal emiratí.

El anuncio se produjo en medio de enconadas tensiones entre Emiratos y Arabia Saudita, líder de facto del cártel. Antaño estrechos aliados, los dos países del Golfo se han distanciado en los últimos años, y Emiratos ha seguido cada vez más su propio camino en la región, estrechando lazos con Israel y respaldando a un grupo separatista armado en el sur de Yemen.

[El gráfico a continuación muestra la lista de países miembros de la OPEP]

La guerra con Irán parece haber endurecido esa división, mientras Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos sopesan estrategias divergentes sobre cómo responder a Irán. Emiratos --que alberga una importante base militar estadounidense-- se ha enfrentado a miles de ataques iraníes con misiles y aviones no tripulados. Funcionarios emiratíes han manifestado su descontento con la respuesta de las organizaciones multilaterales regionales, como el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga Árabe, insinuando que habrían preferido una postura unificada más dura contra Irán.

Ismaeel Naar, Rich Barbieri y Rebecca F. Elliott colaboraron con reportería.

Vivian Nereim es la reportera principal para el Times en la cobertura de los países de la península arábiga. Radica en Riad, Arabia Saudita.

Ismaeel Naar, Rich Barbieri y Rebecca F. Elliott colaboraron con reportería.

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