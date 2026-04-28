Hombre agrede a mujer y la obliga a bajar de su auto en Mérida, Yucatán l Video

Cámaras de seguridad registran una secuencia de hechos en una calle de Mérida, Yucatán. Un automóvil gris se detiene y el conductor desciende. Una mujer es bajada del vehículo y queda tendida en el suelo, para luego arrastrarse y alejarse. El hombre reingresa al coche y se marcha de la escena. Este video es un registro de cobertura de un incidente.

Cámaras de seguridad captan a un hombre que fuerza la salida de una mujer de un vehículo en avenida 1 de Mayo, ciudad de Mérida, Yucatán. El video muestra cómo la mujer intenta abrir la puerta, siendo impedida por el agresor. Cuando logra salir, el hombre la empuja, provocando su caída al pavimento y la abandona en el lugar.

La difusión de la grabación en redes sociales generó indignación y múltiples usuarios exigen que la conducta del responsable sea investigada por las autoridades.

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Al momento, la identidad tanto de la mujer como del hombre permanece desconocida.

Especialistas destacan que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia insta a denunciar hechos así ante la autoridad. Esta legislación busca garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres a lo largo de su ciclo vital y promover su desarrollo pleno.

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La norma define violencia contra las mujeres como: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.

Un hombre fue captado en video cuando grito y empujó a una mujer para que bajara de su auto en Mérida, Yucatán: Foto: captura de pantalla redes

Karen Mariel, estudiante del IPN murió tras ser aventada de auto por su novio, denuncia familia

Otro caso similar ocurrió en la Ciudad de México. La familia Romero exige que la muerte de Karen Mariel sea reconocida como feminicidio y no como homicidio culposo, después de que la joven enfermera de 23 años falleciera el 20 de febrero tras una agresión que sus allegados consideran directa y no accidental. A casi dos meses del suceso, el presunto agresor permanece libre. La familia acusa a la Fiscalía de la Ciudad de México de dirigir el caso como un accidente, lo que, afirman, perpetúa la impunidad y elude la responsabilidad de investigar con perspectiva de género, según Infobae México.

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La madre de Karen Mariel, Claudia Romero, recuerda que su hija permaneció intubada en el hospital durante trece días antes de morir. El último contacto entre ambas ocurrió apenas segundos antes de que la joven entrara a quirófano, cuando alcanzó a expresar el dolor y el miedo que sentía.

La voz de Karen ante el personal de salud antes de morir

Karen Mariel, estudiante del IPN, murió en febrero cuando presuntamente fue arrojada del auto en movimiento por su novio en la Ciudad de México

La familia sostiene que Karen Mariel no pudo declarar formalmente ante las autoridades, pero dejó su testimonio al personal médico. Explican que tanto la anestesióloga como otros integrantes del equipo de salud escucharon su relato antes de que la intervinieran quirúrgicamente. Según este testimonio, la joven discutía con su novio dentro del coche; tras pedir bajar ante la agresión, él le preguntó si realmente quería descender, la lanzó al pavimento mientras el automóvil seguía en movimiento.

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Los familiares llaman públicamente al personal médico que estuvo presente a acudir ante las autoridades para ratificar ese testimonio. Aseguran que estos relatos son clave para probar que no fue un accidente, sino un hecho deliberado.

La Fiscalía de la Ciudad de México trató el caso como accidente, denuncia la familia

El tío de la joven, Noel Romero, y su madre exigen que la Fiscalía de la Ciudad de México modifique la clasificación del expediente y lo investigue como feminicidio. Señalan que la autoridad ha presentado el caso como un homicidio culposo, minimizando la violencia y omitiendo el contexto de género en el que ocurrieron los hechos.

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El presunto agresor, pareja sentimental de Karen, regresó a pie al sitio de la agresión y se presentó después en el hospital, donde fue considerado testigo, no imputado. Inicialmente omitió que acompañaba a la joven en el momento de la agresión. Los familiares sostienen que el hombre ha intimidado a amigas de la víctima y que existían antecedentes de manipulación y control, como la revisión constante de su celular y restricciones sobre la vestimenta de Karen.

La familia de Karen Mariel investiga posibles omisiones

Los familiares han realizado durante dos meses un trabajo de investigación que, subrayan, corresponde legalmente a la autoridad. Denuncian que la Fiscalía los ha enviado de una agencia a otra, sin permitirles acceso pleno a la carpeta; esto —afirman— constituye una revictimización por parte del Ministerio Público.

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La familia cuenta con videos que muestran al novio en el lugar de los hechos. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han consignado cargos ni presentado avances en la investigación. Reiteran que no se detendrán hasta que el responsable rinda cuentas ante la justicia.

Según el recuento de Claudia Romero, la frase final de su hija, dirigida a los médicos minutos antes de ser intubada, fue: “Me duele mucho y tengo mucho miedo.” Ese testimonio, y los relatos del personal médico que lo escuchó, se han convertido en el eje de la búsqueda de justicia para el caso de Karen Mariel.

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