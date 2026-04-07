Shelly Kittleson, periodista de EE. UU. secuestrada en Irak, es liberada

La periodista estadounidense fue secuestrada por una milicia aliada de Irán y retenida durante una semana. Funcionarios iraquíes afirman que fue liberada a cambio de la puesta en libertad de miembros de la milicia.

Una periodista estadounidense que fue secuestrada en Bagdad por una milicia iraquí aliada de Irán fue liberada el martes tras una semana de cautiverio, según la milicia y dos funcionarios de seguridad de Irak.

La milicia, Kataeb Hezbolá, dijo en un comunicado que había liberado a la periodista, Shelly Kittleson, "en agradecimiento a las posiciones patrióticas" del primer ministro de Irak, quien había estado negociando su liberación. El grupo dijo que Kittleson debía abandonar Irak de inmediato.

"Esta iniciativa no se repetirá en el futuro", dijo en el comunicado un comandante de seguridad del grupo, a quien se conoce como Abu Mujahid Al-Asaf. "Estamos en un estado de guerra librado por el enemigo sionista-estadounidense contra el islam y en tales situaciones se pasan por alto muchas consideraciones".

No hubo comentarios inmediatos de la embajada de Estados Unidos en Bagdad.

Kataeb Hezbolá, una de las milicias más poderosas de Irak, está estrechamente vinculada a la Fuerza Quds de Irán, brazo exterior del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El secuestro de Kittleson, de 49 años, es el segundo secuestro que realizan de un extranjero en Irak. En 2023, el grupo secuestró a Elizabeth Truskov, estudiante de doctorado rusoisraelí, y la mantuvo como rehén por más de dos años, durante los cuales fue torturada.

Kittleson, que ha reportado sobre Medio Oriente durante más de una década para diversos medios de comunicación, fue puesta en libertad a cambio de la liberación de varios miembros de Kataeb Hezbolá que estaban encarcelados, según los dos funcionarios de seguridad iraquíes. Pidieron no ser identificados para poder hablar de negociaciones delicadas.

Su secuestro dio lugar a una persecución de los secuestradores por parte de las fuerzas de seguridad iraquíes y a esfuerzos del gobierno estadounidense para conseguir su liberación. Un día después de su secuestro, Kataeb Hezbolá se ofreció a negociar la libertad de la periodista a cambio de que el gobierno iraquí liberara a varios milicianos detenidos.

La inquietud estadounidense ante los grupos armados alineados con Irán en Irak ha ido en aumento. En marzo, la embajada estadounidense en Bagdad dijo a todos los ciudadanos estadounidenses que debían abandonar Irak inmediatamente, con el argumento de ataques contra instalaciones civiles y edificios gubernamentales propiedad de Estados Unidos y sus aliados regionales.

Kataeb Hezbolá es una de las milicias iraquíes al frente de los ataques de represalia por la guerra estadounidense-israelí contra Irán. Ha lanzado ataques con cohetes y aviones no tripulados casi a diario contra objetivos estadounidenses en Irak y países vecinos. Entre los ataques que ha reivindicado figuran ataques con misiles contra la embajada estadounidense en Bagdad.

El grupo es uno de los representantes iraníes más poderosos y de línea más dura en Irak. Los repetidos ataques contra puestos del ejército estadounidense en Irak y Siria a lo largo de los años contribuyeron a la decisión de Washington en 2009 de designar a la milicia organización terrorista extranjera.

El martes, el grupo publicó en las redes sociales un video muy editado de Kittleson en el que la periodista afirma que pasó información sobre las milicias de Irak a un diplomático estadounidense. Grupos de derechos humanos y expertos en derecho internacional afirman que, por definición, estos videos de rehenes se graban bajo coacción, que las declaraciones que contienen suelen estar forzadas y que su elaboración puede constituir un crimen de guerra.

Kittleson es conocida por "sus valientes reportajes desde zonas de guerra en Afganistán, Irak y Siria", según Al-Monitor, medio para el que es colaboradora.

Pranav Baskar es reportero de la sección Internacional y miembro de la generación 2025-26 del Times Fellowship, un programa para periodistas al principio de su carrera.