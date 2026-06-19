Una empresa vinculada a un donante de Trump obtuvo un contrato sin licitación para limpiar el estanque reflectante

Una vocera de la Casa Blanca dijo que el presidente no participó en la selección de Greenwater Services, la empresa propiedad de un fideicomiso dirigido por John J. Cafaro.

A principios de esta primavera, una empresa vinculada a un partidario de larga data del presidente Donald Trump recibió un contrato sin licitación para instalar un sistema de purificación de agua en el estanque reflectante del monumento a Lincoln.

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Ahora, ese trabajo está en el punto de mira después de que volvieran a aparecer floraciones de algas y tiñeran el emblemático estanque de Washington de un verde intenso, en lugar del azul de la bandera estadounidense que, según Trump, él mismo eligió.

El contrato muestra que el Servicio de Parques Nacionales se saltó el proceso de licitación que suele exigirse y le dio un contrato de 1,7 millones de dólares a la empresa Greenwater Services, de Brookfield, Ohio.

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Los registros federales de contratación muestran que el propietario final de esa empresa es el J. J. Cafaro Investment Trust, dirigido por John J. Cafaro, un donante de Trump y vecino de Mar-a-Lago, el club privado del presidente en Florida. La empresa de tratamiento de aguas también indicó la mansión de Cafaro en Palm Beach como su dirección en los registros corporativos de Florida, y figuraban el número de teléfono y el correo electrónico de su fondo de inversión en los registros de cabildeo de Ohio.

Cafaro, quien ha sido un donante republicano desde hace tiempo y a quien Trump ha descrito como un "hombre fantástico", en su día se vio envuelto en un sonado escándalo de soborno. También ha hecho donaciones a los demócratas en el pasado, y su hija, Capri Cafaro, fue senadora estatal demócrata en Ohio de 2007 a 2016.

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El jueves, cuando un fotógrafo de The New York Times visitó el estanque, aproximadamente la mitad del agua seguía verde, mientras los trabajadores hacían labores para aspirar las algas. Además, en los últimos días han añadido peróxido de hidrógeno al agua para intentar eliminar las algas, dijo el Departamento del Interior en un correo electrónico al Times.

El departamento, que supervisa el Servicio de Parques Nacionales, dijo que la empresa ya había instalado sistemas temporales de purificación de agua en el estanque y que se esperaba que instalara un sistema permanente esta semana.

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Katie Martin, vocera del departamento, declinó dar una explicación de por qué el Servicio de Parques había vuelto a llenar el estanque antes de que el sistema permanente estuviera instalado, lo que aumenta el riesgo de que se enturbie rápidamente por las algas.

The New York Times es el primer medio en informar sobre la conexión de Greenwater Services --también conocida como Green Water Solutions-- con Cafaro.

Ni Greenwater Services ni Cafaro respondieron el jueves a las peticiones de comentarios. El director ejecutivo de Greenwater Services ya se había negado anteriormente a hacer declaraciones al Times sobre su contrato.

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Martin, la vocera del Departamento del Interior, dijo que el departamento no tenía constancia de la afiliación política de Cafaro cuando adjudicó el contrato.

"Se eligió a esta empresa porque contaba con la experiencia, la mano de obra y los materiales" necesarios para terminar el trabajo a tiempo, dijo.

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Tanto Martin como una vocera de la Casa Blanca dijeron que la Casa Blanca no participó en la selección de esta empresa.

El Times ya había informado que David Schutzenhofer, el director general del club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, asesoró al Servicio de Parques sobre el proyecto y estuvo en contacto con Greenwater en enero.

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El agua del estanque reflectante circula a través de tuberías subterráneas hasta un edificio cercano equipado con filtros y purificadores de agua. El Servicio de Parques llevaba años planeando mejorar ese sistema mediante la adición de un dispositivo de "nanoburbujas" que eliminaba las algas mediante diminutas burbujas de gas de ozono.

En un documento público, el Servicio de Parques dijo que varias empresas habían mostrado interés en suministrar dicho sistema. Pero en abril, le adjudicó el trabajo directamente a Greenwater Services, una empresa que, según los registros federales, solo había recibido un contrato federal anteriormente.

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El Servicio de Parques justificó su decisión de saltarse el proceso de licitación al decir que había una exención prevista para situaciones urgentes: dijo que no había tiempo para considerar otras ofertas porque el sistema tenía que estar instalado a tiempo para los actos de celebración del 250.º aniversario del país. Ese documento no indicaba una fecha concreta en la que el sistema tuviera que estar instalado.

Se había adjudicado otro contrato sin licitación por valor de 14,7 millones de dólares a una empresa de Virginia, Atlantic Industrial Coatings, por el mismo motivo de necesidad urgente. A esa empresa se le pagó para que aplicara un material impermeabilizante azul sobre el suelo de hormigón del estanque.

Ese trabajo también da señales de posibles problemas. El jueves, una parte de la nueva capa azul impermeabilizante del estanque parecía haberse desprendido del fondo y haber flotado hasta la superficie.

Martin, la vocera del Departamento del Interior, no quiso hacer comentarios al respecto. Atlantic Industrial Coatings no respondió a nuestra solicitud de comentarios.

Greenwater Services se fundó en 2019 en Ohio. Los registros estatales en Ohio y Florida muestran que ha compartido con Cafaro y sus fideicomisos dos direcciones, un número de teléfono y un correo electrónico.

El negocio familiar de Cafaro se dedicaba al desarrollo de centros comerciales, pero él se diversificó hacia otros sectores, como el aeroespacial. En 2001 se declaró culpable de conspiración para sobornar al representante James A. Traficant Jr., demócrata por Ohio, y más tarde testificó contra Traficant.

Los vínculos de Cafaro con Trump se remontan al menos a 10 años atrás. En 2016, Trump boicoteó un debate republicano y organizó un evento paralelo: una recaudación de fondos televisada para causas relacionadas con los veteranos. Uno de los principales donantes fue Cafaro, quien aportó 50.000 dólares.

"J. J. Cafaro, de Florida y de Cleveland: es un hombre que ha ganado mucho dinero en Cleveland, hace un buen trabajo y es un hombre fantástico", dijo Trump desde el escenario. "J. J., gracias".

Cafaro le contó a The Palm Beach Daily News en aquel momento que Ivanka Trump, la hija del futuro presidente, lo había llamado para pedirle esa donación.

Desde entonces, los registros de financiación de la campaña indican que Cafaro ha donado más de 300.000 dólares a comités políticos vinculados a Trump. Cuando se realizó en el club Mar-a-Lago del presidente el fastuoso Baile Internacional de la Cruz Roja en 2017, la esposa de Cafaro, Janet, fue la presidenta del evento.

Salwan Georges colaboró con reportería.

David A. Fahrenthold es un periodista de investigación que escribe sobre organizaciones sin fines de lucro. Lleva dos décadas trabajando como reportero.

Salwan Georges colaboró con reportería.