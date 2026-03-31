Celine Dion vuelve a los escenarios

La cantante canadiense, quien ha aparecido pocas veces en el escenario desde que anunció su diagnóstico de síndrome de la persona rígida en 2022, ofrecerá 10 espectáculos a partir de septiembre.

Celine Dion volverá a los escenarios para dar 10 conciertos en París, según anunció el lunes.

Los espectáculos en el estadio La Défense Arena están programados del 12 de septiembre al 14 de octubre. "Estoy muy bien, controlando mi salud", dijo en un mensaje por video publicado en las redes sociales con motivo de su 58 cumpleaños. "Me encuentro bien, estoy cantando de nuevo, incluso bailando un poco".

Dion agradeció a sus seguidores el apoyo que le han dado en los años que han pasado desde que en 2022 reveló que estaba luchando contra un trastorno neurológico inusual conocido como síndrome de la persona rígida, que provoca espasmos musculares, incluidas constricciones en las cuerdas vocales.

"Estoy preparada para hacerlo", dijo. "Me siento bien. Me siento fuerte. Estoy emocionada".

El anuncio no fue una total sorpresa. Pancartas con los títulos de sus canciones --"The Power of Love", "My Heart Will Go On", "Pour que tu m'aimes encore" y otras-- aparecieron misteriosamente por toda la ciudad la semana pasada, lo que había generado especulaciones entre los fans.

La cantante canadiense mantiene desde hace tiempo una profunda conexión con París. En 2024 declaró a Vogue Francia que creía que todo en la ciudad era "la vie en rose", expresión francesa que representa una perspectiva dichosa y optimista. "Quiero amar más cuando estoy en París", dijo. "Me hace amar más las cosas".

Soy Celine Dion, el crudo documental estrenado en 2024, mostraba a la cantante lidiando con su salud y teniendo dificultades para cantar en una sesión de grabación.

Ese verano, cantó "Hymne à l'amour" en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, su primera actuación pública desde 2020.

La voz de Dion estaba un poco más rasposa que antes de su condición, escribió Jon Pareles en The New York Times. "Pero el dramatismo del momento estuvo a la altura de la dinámica de su interpretación, que alcanzó su punto álgido sin acompañamiento antes de una triunfante frase final", añadió. "Sí, lo logró".

Derrick Bryson Taylor es un reportero del Times que cubre las últimas noticias sobre cultura y artes.