¿Cómo enfrentará BTS una gira mundial agotadora?

BTS, el grupo más importante del mundo del k-pop, arrancó el sábado la etapa estadounidense de una gira mundial que abarcará al menos 11 meses, 80 conciertos y 34 ciudades.

Las exigencias físicas serán intensas. Además de interpretar enérgicas coreografías en el escenario, en cada jornada también dedicarán horas a ensayos, pruebas de vestuario, sesiones de peinado y maquillaje, sesiones fotográficas y participaciones en medios de comunicación.

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Todo eso se suele hacer con tan solo cuatro horas de sueño, y gran parte de la preparación sucede en el gimnasio antes de que empiece la gira, explicó Kim Jinwoo, exentrenador de la banda, en una entrevista exclusiva.

Kim, de 42 años, fue el preparador físico de BTS durante sus cuatro primeras giras y comparó a los miembros del grupo con atletas profesionales. Según Kim, a diferencia de los atletas, las estrellas de k-pop deben entrenar para desarrollar resistencia y evitar lesiones, todo mientras mantienen el aspecto físico específico que exige su industria.

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"Es un trabajo que somete al cuerpo a mucho más esfuerzo del que la mayoría de la gente cree", comentó en su gimnasio de Seúl. Una canción del nuevo disco de BTS, "Arirang", sonaba en la elegante sala de pesas, de estilo moderno y completamente negra.

Kim empezó a trabajar con BTS cuando sus miembros --Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jung Kook-- tenían poco más de 20 años (ahora todos menos uno, Jung Kook, tienen más de 30).

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Él aparece en Burn the Stage, un documental sobre la gira del grupo en 2017, ayudando a Jin a estirarse en una colchoneta en una habitación de hotel. En otra escena, atendía el tobillo lesionado de un miembro del grupo mientras Jung Kook y J-Hope lo observaban.

"En ese entonces BTS eran como niños pequeños", dijo Kim, recordando su presentación en los American Music Awards de 2017. "Se veían nerviosísimos. Hasta se me hizo un nudo en la garganta mientras pensaba: '¿Mis chicos podrán hacerlo bien?'".

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Viajó con el grupo hasta la pandemia; luego los entrenadores de Hybe, la empresa que representa al grupo, comenzaron a encargarse de su rutina física. Ahora trabaja con otros clientes famosos en su gimnasio del exclusivo barrio de Cheongdam, en Seúl.

Kim dijo que los actores y las estrellas de k-pop --que constituyen casi la mitad de la clientela del gimnasio-- se enfocan en partes específicas del cuerpo para definir su figura. Calentar en una máquina de escaleras es preferible a correr en una caminadora porque quema calorías y fortalece los músculos de los glúteos sin abultar las pantorrillas, por ejemplo. Otra máquina, con una amplia plataforma metálica, envía una corriente eléctrica a través del cuerpo para estimular los músculos de la zona media, fundamentales para una buena postura.

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Para que BTS mantuviera la simetría visual a lo largo de los años, algunos miembros tuvieron que ganar músculo mientras que otros tuvieron que perder peso, explicó Kim.

Los seguidores notaron que algunos integrantes estaban más musculosos al regresar de su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Kim, que se mantiene en contacto con el grupo, dijo que trató de convencer a uno de los artistas para que no ganara mucho volumen durante el servicio militar.

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"Cuando estos siete miembros están en el escenario, si unos son muy anchos y otros delgados, el equilibrio general se pierde", dijo.

Bajar de peso también hace que los intérpretes sean menos propensos a sufrir lesiones en las rodillas y las articulaciones durante las coreografías de alto impacto. En una entrevista con Bloomberg News en marzo, los miembros de BTS dijeron que cuidaban su peso por esa razón.

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Hybe no respondió a las peticiones de comentarios sobre el régimen de entrenamiento que sigue la banda para la actual gira mundial. La etapa estadounidense comenzó el sábado con un concierto en Tampa, Florida.

Han Ji-eun, quien entrena a estrellas de k-pop como Jennie, de Blackpink, y Jeon Somi, dijo que planifica su entrenamiento de resistencia un año antes de la gira, y que las estrellas femeninas suelen empezar a hacer dieta semanas antes del rodaje de los videos musicales.

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Han dijo que, si los mejores rasgos físicos de una estrella son las caderas anchas o los brazos delgados, se trabaja para definirlos sin añadir masa muscular.

"Es un trabajo basado en tu imagen física", dijo.

La rutina de ejercicios del k-pop no está pensada para la mayoría de la gente, que debe enfocarse en fortalecer los músculos que utiliza en la vida diaria y mantener la flexibilidad de las articulaciones, explicó Lee Jae Goo, médico deportivo de la Universidad Sahmyook de Seúl.

Las estrellas de k-pop suelen tener un nivel elevado de exigencia cardiovascular y muscular porque entrenan desde muy jóvenes. Un número de baile de cuatro minutos es tan exigente físicamente como una carrera de atletismo de 1500 metros, dijo Lee, quien ha estudiado las rutinas de artistas y atletas de alto nivel.

En cuanto a la dieta de BTS, Kim dijo que buscaba un equilibrio adecuado de macronutrientes como proteínas, grasas y carbohidratos para darles fuerza en sus presentaciones, en lugar de prohibir alimentos específicos.

¿La banda puede comer pollo frito coreano en algún momento?

"Sí, claro", dijo riendo.

Kim daba masajes y tratamientos de rehabilitación para prevenir lesiones de tobillo, rodilla, cadera y hombro, que son frecuentes entre los bailarines. Según él, resultaba difícil convencer a un artista lesionado de que no actuara.

"Cuando eso pasa, quienes se enfadan más son los propios miembros", dijo.

RM, el líder de BTS, se lesionó el tobillo ensayando dos días antes del concierto de regreso del grupo en Seúl en marzo. Toda la hora que duró el concierto estuvo sentado en un banco en el escenario, interpretando la coreografía solo con los brazos.

En el espectáculo de regreso hubo una puesta en escena y una coreografía notablemente más relajadas en comparación con el estilo intensamente sincronizado de sus presentaciones anteriores. Kim dijo que estos ajustes podrían ayudar a controlar su resistencia ahora que los miembros son mayores.

Lee, el médico deportivo, dijo que las exigencias de las extenuantes giras de k-pop suelen afectar más a los artistas a medida que se acercan a la mediana edad.

Sin embargo, Kim dijo que con un acondicionamiento adecuado, una carrera típica en el k-pop ahora depende más del tiempo que un artista pueda ser popular que de su forma física.

Un ejemplo: la boy band 2PM, uno de sus primeros clientes famosos, alcanzó su apogeo en la década de 2010, pero siguen actuando a pesar de que sus miembros se acercan a los 40 años. El grupo tiene dos conciertos con entradas agotadas en Tokio en mayo.

"Creo que es posible seguir haciendo esto incluso después de los 40", dijo Kim. "Mientras los seguidores estén ahí, creo que no tienen que parar".

Lee Jiyoun colaboró con reportería.

Francesca Regalado es una reportera del Times que cubre noticias de última hora.

Lee Jiyoun colaboró con reportería.