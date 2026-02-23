The New York Times

La violencia en México tras la muerte del 'Mencho' en videos

Reportajes Especiales - News

Guardar

Una oleada de violencia conmocionó México después de que un operativo del gobierno acabara en la muerte del líder de uno de sus cárteles más poderosos el domingo. El grupo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, respondió diseminando el caos y atacó a las fuerzas de seguridad, bloqueó calles e incendiando supermercados, bancos y vehículos.

Aunque gran parte del caos se concentró en el estado de Jalisco, donde el cártel tiene su sede, The New York Times verificó imágenes de bloqueos de caminos, incendios y enfrentamientos en otros cinco estados en el territorio mexicano. Así es como se veía:

Bloqueos

Seguidores del líder asesinado del cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, incendiaron vehículos en carreteras y calles del país el domingo, obstruyendo el tráfico.

Algunos videos mostraban que a menudo atacaban vehículos más grandes, como autobuses y semirremolques, y que a veces se utilizaban para bloquear completamente vialidades.

Con frecuencia, los cárteles mexicanos han respondido con violencia tras las capturas de sus principales líderes. El objetivo es demostrar su poder y disuadir a las autoridades de volver a enfrentarse a ellos.

En Puerto Vallarta, una ciudad costera muy popular entre turistas estadounidenses y mexicanos, algunos huéspedes grabaron desde sus hoteles videos de coches en llamas.

El lunes, parecía que las autoridades habían restablecido el orden en la mayoría de las ciudades del país, aunque el ambiente seguía siendo tenso. Las autoridades seguían retirando vehículos carbonizados de las calles de la ciudad de Guadalajara.

Enfrentamientos

El domingo, la población civil de Zapopan se refugió en interiores mientras las fuerzas armadas, ubicadas junto a una hilera de camionetas blancas, apuntaban y abrían fuego. Momentos antes, un video mostraba a un individuo con un bidón de gasolina que rociaba a un semirremolque en el mismo cruce.

Otras imágenes verificadas por el Times muestran tiroteos y enfrentamientos tanto en áreas urbanas densamente pobladas como en zonas rurales.

Banco del Bienestar

Varios videos mostraban la destrucción de sucursales del Banco del Bienestar. En Ciudad Guzmán, se grabó a hombres enmascarados prendiendo fuego a una sucursal. A poco más de 10 kilómetros, en Zapotiltic, un video captó el incendio de otra sucursal del mismo banco.

Las autoridades dijeron que tan solo en el estado de Jalisco quemaron más de 20 sucursales del banco estatal.

Supermercados y tiendas

Las imágenes mostraban muchos supermercados y misceláneas incendiados. De un Costco de Puerto Vallarta salían enormes columnas de humo; en un estacionamiento cercano al menos cinco vehículos parecían estar ardiendo.

En León, Guanajuato, cientos de kilómetros más adelante, agentes de policía y curiosos observaban cómo se estaba incendiando la sucursal de una popular cadena de tiendas de conveniencia, Oxxo.

En todo el país supermercados y tiendas Oxxo fueron incendiados, incluso en centros turísticos como Cozumel y Playa del Carmen.

Dmitriy Khavin colaboró con producción de video.

Devon Lum es reportero del equipo de Visual Investigations del Times, especializado en técnicas de código abierto y análisis visual.

Dmitriy Khavin colaboró con producción de video.

Temas Relacionados

New York TimesMEXICOSCENE

Últimas Noticias

Los líderes tecnológicos apuestan por la IA. El público, no tanto.

Reportajes Especiales - Business

Los líderes tecnológicos apuestan por

Hicieron tratos con Trump para acordar aranceles más bajos. Ahora están atrapados

Reportajes Especiales - Business

Hicieron tratos con Trump para

Dinamarca rechaza el plan de Trump de enviar un barco hospital a Groenlandia

Reportajes Especiales - News

Dinamarca rechaza el plan de

La TSA dice que el programa PreCheck seguirá operativo en los aeropuertos

Reportajes Especiales - News

La TSA dice que el

Un espectáculo en el Centro Kennedy se cancela por la contaminación intencional de la pista de hielo

La policía especial del centro informó que un individuo había entrado en la propiedad justo antes de la medianoche del jueves y había dañado el hielo

Un espectáculo en el Centro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bachillerato en CDMX y Edomex

Bachillerato en CDMX y Edomex 2026: ya salió la convocatoria de ECOEMS y estas son las fechas clave

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Paro arrocero programado para el 2 de marzo pierde apoyo de importantes sectores: “No deben ponerse en riesgo”

Pensión Bienestar 2026: cuándo es el próximo periodo de pagos para todos los beneficiarios ya inscritos

El Centro Democrático reveló cuál es el ‘talón de Aquiles’ de Roy Barreras en la política: “Engaña por toda parte”

INFOBAE AMÉRICA
(Crónica) El Manchester supera al

(Crónica) El Manchester supera al Everton y regresa a 'zona Champions'

Álvaro de Marichalar desmiente que esté en la ruina: "No soy rico, me mantengo más o menos"

(Crónica) Lucas Boyé salva un punto para el Alavés ante el Girona

Incautados 413 kilos de cocaína en una operación militar en Colombia

España condena, junto a otros 19 países, el plan de Israel para expandir su control sobre Cisjordania

ENTRETENIMIENTO

El activista con síndrome de

El activista con síndrome de Tourette se pronuncia tras lanzar insultos en los BAFTA: “Me siento profundamente mortificado”

A 25 años de The Slim Shady, el disco de Eminem que cambió el rumbo del rap

Ariana Grande se despide de Glinda: “Es el momento perfecto para pasar página y dejarlo ir”

La razón por la que James Cameron afirma que la compra de Warner Bross por parte de Netflix podría arruinar su carrera

Westeros se expande como nunca: “Juego de tronos” renace con dragones, héroes y relatos sorprendentes