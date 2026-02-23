La violencia en México tras la muerte del 'Mencho' en videos

Una oleada de violencia conmocionó México después de que un operativo del gobierno acabara en la muerte del líder de uno de sus cárteles más poderosos el domingo. El grupo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, respondió diseminando el caos y atacó a las fuerzas de seguridad, bloqueó calles e incendiando supermercados, bancos y vehículos.

Aunque gran parte del caos se concentró en el estado de Jalisco, donde el cártel tiene su sede, The New York Times verificó imágenes de bloqueos de caminos, incendios y enfrentamientos en otros cinco estados en el territorio mexicano. Así es como se veía:

Bloqueos

Seguidores del líder asesinado del cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, incendiaron vehículos en carreteras y calles del país el domingo, obstruyendo el tráfico.

Algunos videos mostraban que a menudo atacaban vehículos más grandes, como autobuses y semirremolques, y que a veces se utilizaban para bloquear completamente vialidades.

Con frecuencia, los cárteles mexicanos han respondido con violencia tras las capturas de sus principales líderes. El objetivo es demostrar su poder y disuadir a las autoridades de volver a enfrentarse a ellos.

En Puerto Vallarta, una ciudad costera muy popular entre turistas estadounidenses y mexicanos, algunos huéspedes grabaron desde sus hoteles videos de coches en llamas.

El lunes, parecía que las autoridades habían restablecido el orden en la mayoría de las ciudades del país, aunque el ambiente seguía siendo tenso. Las autoridades seguían retirando vehículos carbonizados de las calles de la ciudad de Guadalajara.

Enfrentamientos

El domingo, la población civil de Zapopan se refugió en interiores mientras las fuerzas armadas, ubicadas junto a una hilera de camionetas blancas, apuntaban y abrían fuego. Momentos antes, un video mostraba a un individuo con un bidón de gasolina que rociaba a un semirremolque en el mismo cruce.

Otras imágenes verificadas por el Times muestran tiroteos y enfrentamientos tanto en áreas urbanas densamente pobladas como en zonas rurales.

Banco del Bienestar

Varios videos mostraban la destrucción de sucursales del Banco del Bienestar. En Ciudad Guzmán, se grabó a hombres enmascarados prendiendo fuego a una sucursal. A poco más de 10 kilómetros, en Zapotiltic, un video captó el incendio de otra sucursal del mismo banco.

Las autoridades dijeron que tan solo en el estado de Jalisco quemaron más de 20 sucursales del banco estatal.

Supermercados y tiendas

Las imágenes mostraban muchos supermercados y misceláneas incendiados. De un Costco de Puerto Vallarta salían enormes columnas de humo; en un estacionamiento cercano al menos cinco vehículos parecían estar ardiendo.

En León, Guanajuato, cientos de kilómetros más adelante, agentes de policía y curiosos observaban cómo se estaba incendiando la sucursal de una popular cadena de tiendas de conveniencia, Oxxo.

En todo el país supermercados y tiendas Oxxo fueron incendiados, incluso en centros turísticos como Cozumel y Playa del Carmen.

Dmitriy Khavin colaboró con producción de video.

Devon Lum es reportero del equipo de Visual Investigations del Times, especializado en técnicas de código abierto y análisis visual.

