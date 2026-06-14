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Taylor Swift entra en el Salón de la Fama de los Compositores con lágrimas, bromas y una advertencia

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Swift es la mujer más joven en recibir este reconocimiento. Entre los nuevos miembros de este año también se encontraban Gene Simmons y Paul Stanley de Kiss, y Alanis Morissette.

A Taylor Swift se le quebró la voz varias veces durante su discurso en la gala de entrega de premios y ceremonia de ingreso al Salón de la Fama de los Compositores, celebrada el jueves en Nueva York. Y no solo porque la noche anterior se pasara horas gritando al ver el emocionante partido de la final de la NBA de los Knicks.

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En un discurso de 21 minutos que combinó sinceridad y humor autocrítico, Swift habló de sus inicios como compositora, de los sacrificios que hizo su familia por su carrera y de cómo los artistas pueden sobrevivir en el panorama musical actual.

"Ahora más que nunca, en una industria que parece estar consumida por métricas, datos y análisis, y en la que todos intentamos predecir si algo será tendencia o no, los compositores deben confiar en su intuición humana", dijo Swift. "Y creo que las miles de horas que he dedicado con amor a este oficio me han enseñado a identificar realmente las ideas que me llaman la atención, que brillan y perduran, las que más me importan".

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Estas ideas, a lo largo de la carrera de Swift, se convirtieron en canciones como "Love Story" y "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)", ambas consideradas "clave" en la discografía de Swift por el Salón de la Fama de los Compositores. Al recordar el proceso de creación de "Love Story", Swift contó que el compositor Craig Wiseman le dijo en una sesión de composición que no lograba comprender su concepto. La cantante, que entonces era una adolescente, se fue a casa y terminó la canción por su cuenta.

Ahora, con 36 años, Swift es la mujer más joven en ingresar en el Salón de la Fama de los Compositores. Stevie Wonder ostenta el récord de ser el más joven en general, según dijo en el escenario Linda Moran, directora ejecutiva y presidenta de la organización.

Entre los nuevos miembros del Salón de la Fama de los Compositores de este año también se encontraban Walter Afanasieff, quien compuso éxitos con Mariah Carey y produjo otros para Celine Dion y Barbra Streisand; Terry Britten y Graham Lyle (Tina Turner); Gene Simmons y Paul Stanley de Kiss; Kenny Loggins; Alanis Morissette; y Christopher Stewart, conocido como Tricky (Beyoncé, Rihanna, Mary J. Blige).

Antes de que Swift subiera al escenario, el director Steven Spielberg pronunció una introducción repleta de letras de Swift y la describió como "una artista singular y un auténtico fenómeno, cuyo lugar en nuestra cultura rivaliza con el de los compositores del cancionero estadounidense".

Swift, quien cuenta con 14 premios Grammy y 14 éxitos número uno, además de innumerables récords de ventas, parecía especialmente emocionada por recibir este reconocimiento a su faceta como compositora, algo que ella misma calificó como "prácticamente lo único que he hecho de forma natural".

"Me resultó fácil cultivar algo que he amado tanto", dijo.

"Pero no debió de ser fácil para mis padres y mi hermano", añadió, asegurando al público "estoy bien" mientras se le hacía un nudo en la garganta, "el hecho de trasladar a toda nuestra familia desde Pensilvania para instalarnos en Nashville, para que yo pudiera perfeccionar mi arte en la capital mundial de la composición".

Mientras expresaba su gratitud por el apoyo de su familia, Swift luchó por contener las lágrimas. En varias ocasiones, su prometido, Travis Kelce, se secó los ojos con una servilleta blanca.

Sombr interpretó "Cardigan" y "Dear John" de Swift en un homenaje musical que hizo que Swift cantara y bailara antes de su discurso.

Después, Swift dijo que "envidiaba" la composición de Sombr, y aseguró que sin duda este estaría entre sus canciones más escuchadas a finales de año.

"Muchas de mis conversaciones nocturnas con mis amigos sobre el estado de la industria musical consisten en que yo diga en voz alta: 'Sombr es el futuro y lo hace todo por su cuenta, y no necesita IA, los jóvenes están bien'", dijo Swift.

Swift cerró su discurso con unas palabras para sus fans, de quienes, según dijo, siempre le sorprende que hayan seguido a su lado durante tanto tiempo: "Me siento honrada por la forma en que los fans han inmortalizado mis canciones".

A lo largo de la noche, Swift se dejó llevar por varias actuaciones de invitados, como suele hacer, y agitó alegremente las manos en el aire durante la interpretación de Tamar Braxton de "Single Ladies", coescrita por Stewart para Beyoncé.

Morissette, en su discurso de ingreso, habló sobre su relación con la composición.

"Escribir me ayuda a comprender, me ayuda a situarme y definirme desde dentro hacia fuera, en lugar de desde fuera hacia dentro", dijo la artista de "You Oughta Know".

Morissette también abogó por preservar la educación artística pública, y dijo: "Creo sinceramente que nuestro futuro depende de ello".

Malia Mendez es reportera de cultura para el Times y forma parte de la generación 2026-27 del Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras.

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