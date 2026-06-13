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El gobierno de Trump dice que reanudará el procesamiento de solicitudes de asilo e inmigración

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La respuesta se produjo después de que un juez federal reprendiera a los funcionarios por no cumplir de inmediato una orden dictada la semana pasada.

El gobierno de Donald Trump dijo el viernes que acatará una orden judicial para reanudar la tramitación de las solicitudes de asilo y otras solicitudes de inmigración presentadas por un amplio sector de personas que habían permanecido en un limbo legal durante meses.

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La medida se produce después de que, la semana pasada, un juez federal de Rhode Island anulara un conjunto de políticas impuestas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, lo que supuso un duro golpe para los crecientes esfuerzos del gobierno de Trump por restringir la migración legal. Las políticas incluían una suspensión general de las solicitudes de asilo presentadas ante la agencia y una congelación de las solicitudes de inmigración presentadas por personas procedentes de 39 países, en su mayoría de África y Medio Oriente, que están sujetos a la prohibición de viajar impuesta por el presidente Trump.

Como resultado, más de un millón de solicitudes se habían paralizado, lo que impedía a muchas personas obtener la tarjeta de residencia, la ciudadanía y otros beneficios migratorios. Esta paralización también afectó a la capacidad de las personas para trabajar legalmente y las dejó en una espera indefinida para obtener una resolución sobre sus solicitudes.

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En un escrito judicial presentado el viernes, Angelica Alfonso-Royals, subdirectora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, dijo que la agencia había dado instrucciones a los empleados para que trataran las políticas "como si ya no estuvieran en vigor". La agencia también dijo en un memorando publicado en su sitio web que "discrepa totalmente de la orden del tribunal", pero que "cumpliría sus términos a la espera de una posible revisión judicial posterior".

Hasta el viernes por la tarde, no estaba claro si la agencia había reanudado la toma de decisiones sobre las solicitudes de inmigración. También el viernes, el gobierno interpuso una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos para intentar suspender la decisión.

La respuesta se produjo después de que el juez John J. McConnell Jr. reprendiera al gobierno de Trump por no cumplir de inmediato la orden que dictó la semana pasada.

El gobierno de Trump argumentó en un escrito presentado el martes que la orden inicial del juez McConnell, nombrado por Obama, era preliminar y, por lo tanto, no había "entrado en vigor", lo que indicaba que el departamento aún no había reanudado la toma de decisiones sobre las solicitudes.

En respuesta, el juez McConnell rápidamente dictó su sentencia el jueves, y ordenó al gobierno en términos contundentes que no se demorara más.

"Esta vez no hay excusa", escribió. "El gobierno tiene la obligación de cumplir inmediatamente con esta orden".

McConnell dio al gobierno de Trump hasta el viernes por la tarde para presentar una actualización "en la que se informe al tribunal de las medidas concretas que se han tomado para cumplir" la orden.

Democracy Forward, la organización jurídica que representa a diversos sindicatos y grupos de ayuda a la inmigración, había acusado al gobierno de recurrir a argucias procesales para eludir deliberadamente la orden judicial de la semana pasada.

"Las crueles políticas de inmigración del gobierno de Trump y Vance se han caracterizado por el caos, la confusión y la ineficiencia, y nos enorgullece impugnar estas medidas ilegales y de haber conseguido una orden judicial que bloquea las políticas", dijo Skye Perryman, presidenta de la organización, en un comunicado. "El gobierno federal no puede cerrar las vías migratorias legales ni discriminar a las personas por su lugar de origen".

Las políticas en cuestión fueron emitidas en noviembre, después de que las autoridades afirmaran que un ciudadano afgano había disparado a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington. El hombre, Rahmanullah Lakanwal, se ha declarado no culpable.

En su dictamen contundente de 135 páginas de la semana pasada, McConnell escribió que las políticas hacían prácticamente imposible que muchas personas permanecieran en el país y que estaban indebidamente impulsadas por "sentimientos antiinmigración".

Madeleine Ngo cubre migración y políticas públicas sobre economía para el Times.

Zach Montague es un reportero del Times que cubre las cortes federales, incluyendo las disputas legales sobre la agenda del gobierno de Trump.

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