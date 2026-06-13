EE. UU. y Venezuela afirman haber abatido a un líder del Tren de Aragua en una operación conjunta

Un ataque realizado esta semana en Venezuela acabó con la vida de un líder de la banda conocido como Niño Guerrero, quien era buscado en Estados Unidos, dijeron autoridades de ambos países.

Una operación conjunta de Estados Unidos y Venezuela acabó con la vida de un líder de la banda transnacional el Tren de Aragua, según dijeron el viernes el presidente Donald Trump y funcionarios de ambos países, lo que supone un duro golpe para una organización a la que el gobierno de Trump ha culpado de la afluencia de delitos violentos y drogas ilegales.

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El ataque tuvo lugar a principios de esta semana junto con las fuerzas de seguridad venezolanas, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sin dar una fecha concreta. Indicó que el objetivo fue un complejo donde se encontraba Héctor Rusthenford Guerrero Flores, uno de los fundadores del Tren de Aragua.

Un comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información dijo que la operación tuvo lugar en Venezuela, en el sureste del estado de Bolívar. Tanto Hegseth como funcionarios venezolanos afirmaron que Guerrero Flores había muerto en el ataque.

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Guerrero Flores, de 43 años, era más conocido por el alias de Niño Guerrero. Era buscado en Estados Unidos por cargos federales de dirigir actos de terrorismo, entre otros.

La Agencia Central de Inteligencia, que ha destinado más recursos a Latinoamérica durante el segundo mandato del presidente Trump, proporcionó la información de inteligencia que condujo al ataque contra Guerrero Flores, según un alto funcionario del gobierno, quien habló bajo condición de anonimato dada la delicadeza de la operación.

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Trump dijo en Truth Social, su plataforma en línea, que el Comando Sur del ejército estadounidense había llevado a cabo el ataque bajo sus órdenes como parte de su compromiso de desmantelar las bandas extranjeras. El gobierno de Trump designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera el año pasado.

Trump dijo que la operación se había llevado a cabo con el gobierno venezolano, el cual se ha mostrado más cooperativo con Estados Unidos desde que este país capturó al antiguo líder venezolano Nicolás Maduro y ayudó a instalar a una sustituta más flexible, Delcy Rodríguez.

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Trump publicó un video de un edificio explotando y mencionó los nombres de víctimas de delitos en Georgia y Texas; calificó la operación de "represalia" para sus familias.

Trump ha arremetido a menudo contra la banda y la ha utilizado para impulsar su agenda de deportaciones y justificar sus ataques militares contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas ilegales de Venezuela a Estados Unidos. En ambos casos, los críticos han cuestionado si el Tren de Aragua realmente ha desempeñado el peligroso papel que Trump le atribuye.

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En una publicación en redes sociales, el general Francis L. Donovan, quien dirige el Comando Sur de Estados Unidos, agradeció a las fuerzas de seguridad venezolanas su apoyo en lo que describió como una operación conjunta.

El gobierno venezolano dijo en un comunicado el viernes que una operación conjunta había tenido como objetivo estructuras del crimen organizado. La acción se basó en el intercambio de inteligencia entre ambos países, según el comunicado.

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El Tren de Aragua surgió como una banda carcelaria en Venezuela a mediados de la década de 2000 y desde entonces se ha expandido por toda América Latina y varias ciudades de Estados Unidos. La organización es una de las más notorias de la región, dedicada al tráfico sexual, la trata de personas y las drogas, lo que le ha valido un intenso escrutinio por parte de las fuerzas del orden estadounidenses.

En 2024, el gobierno de Biden ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a Guerrero Flores. El año pasado, este fue acusado en un tribunal federal de Nueva York, bajo el gobierno de Trump, de delitos de crimen organizado, terrorismo, importación de drogas y tenencia ilícita de armas de fuego.

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Dustin Volz colaboró con reportería.

John Yoon es un reportero del Times radicado en Seúl que cubre noticias de última hora y de actualidad.

Dustin Volz colaboró con reportería.