Las fuerzas de México abatieron al capo más buscado, dicen las autoridades

Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como "El Mencho", era el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación y considerado por muchos una de las figuras criminales más violentas del país.

El gobierno mexicano dijo que había abatido el domingo al capo más buscado de México. Se trata de una importante victoria en su nueva ofensiva contra los grupos criminales del país y una medida que podría ayudar a reducir la presión del presidente Donald Trump, quien ha amenazado con realizar ataques en México.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", fue durante mucho tiempo el líder de uno de los cárteles más poderosos de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y era considerado por muchos una de las figuras criminales más violentas del país. Lideraba un cártel que se expandió rápidamente en la última década, que produjo y vendió drogas y extorsionaba a empresas locales. También se forjó una reputación por sus ataques temerarios contra las fuerzas de seguridad y por aterrorizar a comunidades de todo el país.

Las fuerzas de seguridad mexicanas abatieron a Oseguera en Tapalapa, una población de unos 20.000 habitantes, en el estado costero occidental de Jalisco, donde se fundó y tenía su base su cártel, según un funcionario del gobierno mexicano, que habló bajo condición de anonimato para describir los detalles del operativo. Las autoridades mexicanas no han revelado otros detalles de la operación, pero tenían previsto informar más tarde el domingo.

La muerte de Oseguera desencadenó un rápido brote de violencia en todo México. En al menos cinco estados, incluido Jalisco, los residentes y las autoridades locales informaron de la quema de vehículos que bloqueaban las calles, una práctica habitual de los cárteles de la droga.

El estado de Jalisco dijo que había suspendido el transporte público en algunas zonas y advirtió a los hoteles que pidieran a sus huéspedes que permanecieran en el interior. Parte de la violencia se produjo en Guadalajara, la capital de Jalisco, ciudad que será anfitriona de la Copa Mundial de fútbol de este año.

El Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido a menudo como el CJNG, se convirtió en una de las organizaciones de narcotráfico dominantes de México bajo el mando de Oseguera: se enfrentó a rivales en varios estados mientras transportaba drogas sintéticas, como cocaína, metanfetamina y, en los últimos años, fentanilo, a Estados Unidos.

Su muerte es un golpe importante para el grupo delictivo y podría desencadenar tanto luchas internas por el poder como una reanudación de la violencia a medida que las facciones compiten por el control.

También es probable que mejore las relaciones del gobierno mexicano con Washington. Trump ha estado presionando a México para que combata a los cárteles con mayor contundencia y ha amenazado con ataques militares contra los grupos si no estaba satisfecho con los resultados.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado firme y repetidamente esa propuesta, y ha afirmado que cualquier ataque estadounidense violaría la soberanía de México. Al mismo tiempo, su gobierno ha ampliado su cooperación con las agencias de seguridad estadounidenses, incluso en materia de inteligencia.

