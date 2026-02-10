Es hora de que Estados Unidos admita que tiene un problema con la marihuana

Alrededor de 18 millones de personas en Estados Unidos han consumido marihuana casi a diario (o unas cinco veces por semana) en los últimos años. (Foto AP/Kim Chandler, Archivo)

Hace trece años, ningún estado permitía la marihuana con fines recreativos. Hoy, la mayoría de los estadounidenses viven en un estado que les permite comprar y fumar un porro. El presidente Trump continuó la tendencia hacia la legalización en diciembre al flexibilizar las restricciones federales.

Este consejo editorial ha apoyado durante mucho tiempo la legalización de la marihuana. En 2014, publicamos una serie de seis partes que comparaba la prohibición federal de la marihuana con la prohibición del alcohol y abogaba por su derogación. Gran parte de lo que escribimos entonces se mantiene vigente, pero no todo.

En aquel entonces, quienes apoyaban la legalización predijeron que traería pocas desventajas. En nuestros editoriales, describimos la adicción y la dependencia a la marihuana como “problemas relativamente menores”. Muchos defensores fueron más allá y afirmaron que la marihuana era una droga inocua que incluso podría aportar beneficios netos para la salud. También afirmaron que la legalización podría no conducir a un mayor consumo.

Ahora está claro que muchas de estas predicciones fueron erróneas. La legalización ha propiciado un consumo mucho mayor. Las encuestas sugieren que alrededor de 18 millones de personas en Estados Unidos han consumido marihuana casi a diario (o unas cinco veces por semana) en los últimos años. Esto representa un aumento con respecto a los aproximadamente seis millones de 2012 y menos de un millón de 1992. Actualmente, más estadounidenses consumen marihuana a diario que alcohol.

Este uso más extendido ha provocado un aumento de la adicción y otros problemas. Cada año, casi 2,8 millones de personas en Estados Unidos padecen el síndrome de hiperémesis cannabinoide, que causa vómitos intensos y dolor de estómago. Además, más personas han terminado en hospitales con paranoia y trastornos psicóticos crónicos relacionados con la marihuana. Algunos transeúntes también han resultado heridos, incluso por personas que conducían bajo los efectos de la marihuana.

Estados Unidos no debería volver a la prohibición para solucionar estos problemas. La guerra contra la marihuana tuvo sus propios costos. Cada año, las autoridades arrestaban a cientos de miles de estadounidenses por posesión de marihuana. Las personas que sufrieron las consecuencias legales y financieras fueron desproporcionadamente negras, latinas y pobres. Una sociedad que permite a los adultos consumir alcohol y tabaco no puede, sensatamente, arrestar a personas por consumo de marihuana. Nos oponemos a los esfuerzos incipientes para repenalizar la droga, como una posible iniciativa electoral en Massachusetts este año que prohibiría la venta recreativa y el autocultivo.

Sin embargo, existe una gran diferencia entre la prohibición penal estricta y la legalización comercial sin intervención. Si bien Estados Unidos se excedió anteriormente al prohibir la marihuana, recientemente se ha excedido al aceptar e incluso promover su consumo. Dados los crecientes daños del consumo de marihuana, los legisladores estadounidenses deberían intensificar su regulación. El enfoque más prometedor es el popularizado por Mark Kleiman, un experto en políticas de drogas que falleció en 2019. Kleiman lo describió como “tolerancia a regañadientes”. Los gobiernos pueden implementar políticas que mantengan la legalidad de la droga e intenten frenar sus mayores desventajas. La cultura y las normas sociales también pueden desempeñar un papel importante.

La cuestión más importante es que una sociedad debería estar dispuesta a examinar el impacto real de cualquier cambio importante en las políticas y a considerar cambios adicionales en respuesta a nuevos datos. En el caso de la marihuana, la evidencia reciente justifica que los estadounidenses se vuelvan más reticentes a aceptar su consumo.

Durante las últimas décadas, quienes apoyan la legalización de la marihuana han abogado con frecuencia por una estrategia de “legalizar y regular”. Es un enfoque inteligente. Desafortunadamente, el país ha seguido la primera parte, ignorando en gran medida la segunda.

Queremos enfatizar que el consumo ocasional de marihuana no es más problemático que tomar una copa de vino con la cena o fumar un puro para celebrar. Muchos estadounidenses disfrutan fumando un porro o comiendo un comestible, con amigos o solos. Algunas personas con enfermedades graves han encontrado alivio con la marihuana. Los adultos deberían tener la libertad de consumirla.

Aun así, cualquier producto que ofrezca placer y problemas requiere un equilibrio, y la marihuana entra en esta categoría. Si bien es más segura que el alcohol y el tabaco en algunos aspectos, no es inofensiva. La mayor preocupación es el consumo excesivo. Al menos una de cada diez personas que consume marihuana desarrolla una adicción, una proporción similar a la del alcohol. Incluso quienes no desarrollan una adicción pueden consumirla en exceso. Quienes consumen marihuana con frecuencia pueden tener dificultades para mantener un trabajo o cuidar de sus familias. «A medida que la legalización de la marihuana se ha acelerado en todo el país, los médicos se enfrentan a los efectos de una explosión en el consumo de la droga y su intensidad», concluyó una investigación del New York Times en 2024. «El daño acumulado es más amplio y grave de lo que se había informado anteriormente».

Jennifer Macaluso, peluquera de Illinois, experimentó estos efectos secundarios. Recurrió a la marihuana para tratar migrañas severas, y al principio la droga le ayudó. Sin embargo, tras meses de consumo, empezó a sentirse mal. Las náuseas y los vómitos se agravaron tanto que tuvo que dejar de trabajar. Solo después de meses de consultar con médicos, uno finalmente confirmó que la marihuana era el problema. “¿Por qué no hay más médicos que lo sepan?”, declaró a The Times. “¿Por qué nadie me lo mencionó?”.

Parte de la respuesta es el poder de las grandes empresas de marihuana. Las empresas de marihuana con fines de lucro, posibles gracias a la legalización, tienen un incentivo financiero para engañar al público sobre lo que venden. Las empresas de marihuana y CBD han hecho afirmaciones falsas de que sus productos pueden tratar el cáncer y el Alzheimer. Otras han vendido productos, como “Trips Ahoy” y “Double Stuf Stoneo”, en paquetes que imitan bocadillos para niños. Los ejecutivos de estas empresas saben que pueden aumentar sus ganancias minimizando los daños del consumo frecuente: más de la mitad de las ventas de la industria provienen de aproximadamente el 20% de los clientes conocidos como consumidores habituales.

La industria legal de la marihuana alcanzó más de 30 mil millones de dólares en ventas en Estados Unidos en 2024, cerca de los ingresos anuales totales de Starbucks. A medida que la industria ha crecido, ha incrementado la presión sobre legisladores estatales y federales, y ha obtenido importantes victorias. Las empresas de marihuana, no los fumadores ocasionales, son las principales beneficiadas con la decisión del Sr. Trump de reclasificar la droga de la Lista I a la Lista III. El cambio aumentará las ganancias de estas empresas al favorecerlas en el código tributario. Esto no se considera tolerancia a regañadientes.

Un mejor enfoque reconocería que muchas personas terminan en peor situación cuando empiezan a consumir marihuana con mayor frecuencia. El objetivo no debería ser la eliminación. Debería ser frenar el reciente aumento, y quizás revertirlo parcialmente, reconociendo al mismo tiempo que muchas personas consumen marihuana de forma segura y responsable. El alcohol y el tabaco ofrecen un marco útil. Ambos son legales con limitaciones, como impuestos relativamente altos, leyes que prohíben el consumo de envases abiertos y regulaciones sobre los niveles de alcohol y nicotina. El objetivo es equilibrar la libertad personal y la salud pública.

Sin embargo, la marihuana está menos regulada en varios aspectos cruciales. El gobierno federal grava el alcohol y el tabaco, por ejemplo, pero no la marihuana. Y el aumento de los impuestos al tabaco ha sido una de las principales razones de la disminución de su consumo durante el siglo XXI, con profundos beneficios para la salud.

El primer paso en una estrategia para reducir el abuso de la marihuana debería ser un impuesto federal sobre la misma. Los estados también deberían aumentar los impuestos sobre la marihuana; hoy en día, los impuestos estatales pueden ser tan bajos como unos pocos centavos adicionales por un porro. Los impuestos deberían ser lo suficientemente altos como para disuadir el consumo excesivo, en dólares por porro, no en centavos. (Los impuestos federales sobre el alcohol, que no han logrado seguir el ritmo de la inflación desde la década de 1990, también deberían aumentar).

Una ventaja de los impuestos es que recaen mucho más sobre los fumadores habituales que sobre los ocasionales. Si un porro costara 10 dólares en lugar de 5 dólares, significaría mucho dinero extra para alguien que ahora fuma varios porros al día y podría cambiar su comportamiento. No sería una gran carga para alguien que fuma ocasionalmente.

Un segundo paso debería ser restringir las formas más dañinas de marihuana, lo cual también sería similar a las regulaciones para el alcohol y el tabaco. El cannabis actual es mucho más potente que la marihuana que precedió a la legalización. En 1995, la marihuana incautada por la DEA contenía alrededor de un 4% de THC, el principal compuesto psicoactivo de la marihuana. Hoy en día, se pueden comprar productos de marihuana con niveles de THC del 90% o más. Como dice el cliché, esta no es la marihuana de tus padres. Es como si algunas marcas de cerveza todavía se vendieran como cerveza, pero contuvieran tanto alcohol por onza como el whisky.

No es sorprendente que una mayor potencia del THC haya contribuido a un mayor número de adicciones y enfermedades. La respuesta adecuada es ilegalizar cualquier producto de marihuana que supere un nivel de THC del 60% e imponer impuestos más altos a las formas potentes de marihuana, de forma similar a como el alcohol está sujeto a impuestos más altos que la cerveza y el vino.

En tercer lugar, el gobierno federal debería tomar medidas con respecto a la marihuana medicinal. Décadas de estudios sobre la droga han resultado decepcionantes para sus promotores, encontrando escasos beneficios médicos. Sin embargo, muchos dispensarios afirman, sin pruebas, que la marihuana trata diversas afecciones médicas. El gobierno debería tomar medidas enérgicas contra estas afirmaciones descabelladas. Debería emitir una advertencia clara a los dispensarios que prometen curas falsas y luego cerrar los que no cumplen.

El gobierno federal debe ser parte de estas soluciones. Dejar los impuestos y las regulaciones en manos de los estados amenaza con crear una competencia a la baja, en la que la gente podría cruzar las fronteras estatales para comprar marihuana. El Congreso puede establecer un límite mínimo, como lo ha hecho, aunque de forma inadecuada, con el alcohol y el tabaco, y los estados pueden ampliarlo a su antojo.

La triste realidad es que la flexibilización de las políticas sobre la marihuana, especialmente la decisión de legalizarla sin regularla adecuadamente, ha tenido consecuencias peores de las que muchos estadounidenses esperaban. Es hora de reconocer la realidad y cambiar de rumbo.

