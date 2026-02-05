El misterio en torno a la madre de Savannah Guthrie mantiene a EE. UU. en vilo

Nancy Guthrie, madre de la conductora del programa "Today", desapareció en Tucson y su caso ha captado la atención nacional, con una intensa cobertura mediática y operativos de búsqueda en la zona.

Empezó con el tipo de llamada que el departamento del alguacil del condado de Pima recibe todos los días: una mujer de 84 años desaparecida de su casa, una familia presa del pánico.

Pero cuando los ayudantes del alguacil llegaron el domingo a la casa de ladrillo bajo situada en un vecindario tranquilo desértico al norte de Tucson, Arizona, enseguida se dieron cuenta de que no se trataba de un caso rutinario de persona desaparecida.

Había salpicaduras rojas en el umbral y daños, tanto dentro como fuera de la vivienda, que indicaban un secuestro. Luego estaba la identidad de la mujer desaparecida, Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, conductora del programa Today y una de las figuras más vistas de la televisión matutina en Estados Unidos.

En poco tiempo, las noticias sobre la investigación estaban en todas partes. Inundaron las redes sociales y rebotaron en chats de grupo. Reporteros de todo el país acudieron a Tucson, una ciudad de unos 500.000 habitantes, sede de la Universidad de Arizona y situada a unos 110 kilómetros de la frontera con México. Detectives ciudadanos bombardearon la oficina del alguacil con pistas y teorías, y el presidente Donald Trump llamó el miércoles a Savannah Guthrie para expresarle su apoyo.

A medida que la búsqueda avanzaba en su cuarto día, muchas cosas seguían sin aclararse. Los pocos detalles que aparecieron parecían sacados de un guión de Hollywood o de un libro de historia. El posible secuestro del ser querido de una celebridad --y la obsesión que siguió-- evocaba recuerdos del bebé de Lindbergh y de Patty Hearst, crímenes de otra época.

Pero el caso de Guthrie llegó con giros modernos: su celular abandonado y las cámaras de seguridad de su casa, los drones que sobrevolaron los cactus y los palos verdes de su urbanización en busca de pistas. La supuesta nota de rescate, de la que informó por primera vez el sitio de noticias sobre famosos TMZ, que exigía millones de dólares en bitcóin. Las autoridades locales dicen tener una copia, y el FBI está investigando.

El intenso interés que ha despertado el caso ha generado muchas pistas nuevas, pero también ha complicado la investigación.

"Para mí, toda la atención mediática es algo bastante nuevo", dijo Chris Nanos, alguacil del condado de Pima, a una falange de periodistas en una conferencia de prensa el miércoles. Dijo que estaba recibiendo tantas preguntas de los medios que se había convertido en una distracción. "Es demasiado duro y no es justo para el caso", añadió.

Más tarde, ese mismo día, en una entrevista con The New York Times, el alguacil Nanos dijo que la atención nacional ha vuelto este caso distinto a cualquier otro de los que ha llevado, pero ha dicho a sus ayudantes que se concentren en el trabajo urgente.

"La realidad es que se trata de otro delito", dijo. "Tenemos que concentrarnos en la misión. Queremos encontrar a Nancy, ante todo. Y queremos encontrarla con vida".

Las autoridades han dicho que cada hora es crucial. Si Guthrie no toma su medicación diaria, advirtieron, las consecuencias podrían ser fatales.

El episodio ha sacudido a Tucson, donde Guthrie se mudó con su familia cuando su hija Savannah era bebé. Tras la muerte de su esposo en la década de 1980, Guthrie crió sola allí a sus tres hijos adolescentes. Savannah Guthrie se mantuvo cerca, estudió en la universidad en Tucson y trabajó allí al principio de su carrera.

La presentadora estrella es una heroína local, una de las figuras más reconocibles de la ciudad, y estaba preparada para desempeñar un papel clave en la cobertura de la NBC de los Juegos Olímpicos, cuya ceremonia de apertura es el viernes. Desde la desaparición de Nancy Guthrie, su hija se ha ausentado de Today, y ella se ha retirado de los Juegos de Invierno. Una iglesia tenía previsto realizar una vigilia con velas por la familia la noche del miércoles.

"Forma parte de nuestra comunidad", dijo el sheriff Nanos. "Hace años que no vive aquí, pero todo el mundo ve Today".

Una de esas espectadoras de toda la vida, Connie Cohn, no sabía que vivía al lado de Annie Guthrie, hermana mayor de Savannah. El miércoles, mientras agentes de policía y periodistas recorrían la calle cercana a su casa, en el norte de Tucson, Cohn se asomó a la ventana y se preguntó a qué se debía el alboroto.

Llamó a su marido, quien aventuró una suposición: "Quizá tenga que ver con la mamá de Savannah Guthrie", le dijo.

Cohn había seguido obsesivamente la evolución de la búsqueda, actualizando las noticias y las redes sociales. También creció en Tucson y siguió la carrera de Savannah Guthrie.

"Me siento como si la conociera", dijo.

Le entristeció saber que la casa de al lado era uno de los últimos lugares donde se había visto a Guthrie.

El sábado por la noche, Guthrie cenó allí con Annie Guthrie y su esposo, dijo el alguacil Nanos. Alrededor de las 9:45 p. m., el yerno de Guthrie la dejó en su casa, a unos kilómetros de distancia, y se aseguró de que llegara sana y salva, dijo el alguacil.

Cuando Guthrie no se presentó en la iglesia el domingo por la mañana, alguien se comunicó con su familia, que fue a la casa a ver qué ocurría. Las autoridades dijeron que la billetera, el celular y el automóvil de Guthrie seguían allí, pero ella había desaparecido.

La policía descartó la idea de que pudiera haber salido por error y haberse perdido: tiene una afección médica que limita su movilidad y "está en pleno uso de sus facultades", dijo Nanos. Cuando llegaron sus agentes, vieron "algo en la casa que no les sentó bien", añadió, y quedó claro que la habían sacado por la fuerza en contra de su voluntad.

Las autoridades han estado en estrecho contacto con los familiares, quienes han cooperado con la investigación, dijo Nanos.

Nanos dijo que era demasiado pronto para determinar si el secuestro fue aleatorio o selectivo, pero calificó el caso como extraordinario.

"Aquí no vemos ese tipo de monstruos", dijo.

En la cuadra de Guthrie, una zona acomodada donde las casas tienen grandes terrenos y vistas a las montañas Catalina, los vecinos han compartido las grabaciones de las cámaras de seguridad con la policía e incluso han ayudado, por su cuenta, a buscar a Guthrie en las estribaciones. La policía no ha dicho si ese material ha aportado nuevas pruebas.

The scene on Tuesday blended the ominous and the everyday. After the police finished their work at Ms. Guthrie's home, dried red liquid remained visible on the front doorstep. An Arizona Republic reporter watched an Amazon delivery driver drop off a package at the stoop. It was addressed to Ms. Guthrie.

Jorge Gomez, a recent retiree who has lived in the area for about 10 years, said the news was unnerving. "We are heartbroken," he said. "I can't believe what the family's going through."

Mr. Gomez's own house has an alarm system and outdoor cameras, but since Ms. Guthrie was taken, he has been double-checking that they work every night. He has found himself on edge in a neighborhood that has always been tranquil.

That serenity is what drew many of his older neighbors to live there, including Ms. Guthrie. In a November "Today" segment, filmed in Tucson, she said the family decided to settle in the city in part because of its natural beauty.

"The air, the quality of life," she said, smiling at her daughter. "It's laid back and gentle."

Lourdes Medrano colaboró con reportería desde Tucson.

Reis Thebault es un periodista del Times radicado en Phoenix, que cubre el suroeste de Estados Unidos.

