Los futbolistas profesionales que aún viven con sus padres

Como cualquier madre dedicada al fútbol, Agnes Zakrzewska pasó buena parte de su día esperando en un estacionamiento junto a un campo de Nueva Jersey este mes. Cuando su hijo adolescente, Julian, terminó el entrenamiento, Zakrzewska lo llevó a un gran evento: su primer examen práctico para obtener la licencia de conducir.

Lo aprobó, y regresaron a su acogedor departamento de dos habitaciones en el Upper West Side de Manhattan.

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Tres días después, el 11 de abril, Julian Zakrzewski Hall era titular como delantero de los New York Red Bulls en un estadio hostil de Miami ante 26.000 aficionados. Había cumplido 18 años menos de tres semanas antes y ahora jugaba contra Lionel Messi, el futbolista más famoso del mundo. Incluso superó a Messi, la estrella argentina, al dar dos asistencias, incluyendo un pase brillante a su amigo y compañero de equipo Adri Mehmeti, otro adolescente talentoso de la ciudad de Nueva York.

"Para ser honesto, estaba más nervioso por sacar la licencia", dijo Hall después del partido. "Es raro tener a un extraño sentado a tu lado que observa todo lo que haces".

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Es curioso, porque ser observado por extraños es parte importante del trabajo de Hall.

Mientras que la mayoría de sus compañeros aún están en la escuela secundaria, Hall y Mehmeti juegan profesionalmente para los Red Bulls en la Major League Soccer. Forman parte de la última cantera del club, se incorporaron a la academia de fútbol del equipo cuando estaban en noveno grado y ahora están brillando con el primer equipo, mientras siguen viviendo en casa con sus padres y hermanos.

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Con solo 18 años, Hall lidera a los Red Bulls en goles con seis, y es el jugador más joven en la historia de la MLS en marcar cinco goles en sus primeros seis partidos. Mehmeti, quien cumplió 17 años a principios de este mes, tiene un gol y tres asistencias en su sorprendente temporada de debut.

"No son los primeros en hacerlo, pero es algo nuevo que jóvenes de la cantera jueguen tantos minutos tan pronto en sus carreras", señaló Julian de Guzmán, director deportivo de los Red Bulls.

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Los Red Bulls, que juegan sus partidos de local en Harrison, Nueva Jersey, se enorgullecen de su trayectoria en la formación de talento local.

Desde que estaban en la escuela secundaria, Hall y Mehmeti formaron parte de un selecto grupo reclutado para las academias de fútbol locales, primero en programas extraescolares y más tarde en el programa de jornada completa de los Red Bulls, donde el fútbol se combina con la escuela. Ahora, como profesionales a tiempo completo, sus estudios son en línea y se concentran en su trabajo.

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"Por supuesto que me preocupa su educación", comentó Suada Mehmeti, la madre de Adri, en la casa de la familia en Staten Island. "Es muy importante, pero es algo a lo que siempre puede volver, tal vez para obtener un título".

Mehmeti, de pie en la cocina mientras su hermana menor, Ava, estaba sentada a la mesa, sonrió y se encogió de hombros con timidez. Actualmente, no tiene planes de ir a la universidad.

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Hall y Mehmeti son hijos de inmigrantes de antiguas naciones comunistas europeas, pero sus caminos hacia los Red Bulls fueron diferentes.

La madre de Hall emigró a Nueva Jersey desde Polonia justo antes de entrar a noveno grado y, en dos días, ya trabajaba como empleada doméstica junto a su madre. Asistió a la Universidad de Rutgers y luego se estableció en Nueva York. Julian vivió sus primeros años en Harlem antes de que se mudaran a su actual departamento en el Upper West Side, donde Julian todavía duerme en una cama abatible que se pliega durante el día.

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Como era un niño muy activo en un pequeño departamento de Manhattan, pasaba horas y horas haciendo rebotes con una mullida pelota de fútbol de peluche por la sala.

Incluso antes de entrar a primer grado, se unió a un programa deportivo en Chelsea Piers, en Manhattan, y se sintió atraído por el fútbol. Pronto pasó a formar parte de los Manhattan Kickers, un equipo de élite que viajaba y contaba con un campo de césped artificial rodeado por un estacionamiento junto al río Hudson. A los 12 años, ya estaba en la academia juvenil del NYCFC (el otro equipo de la MLS en Nueva York) antes de cambiar de equipo y unirse a la academia del Red Bull.

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Zakrzewska, vicepresidenta de una empresa de ropa y madre soltera, cuenta que sus jefes le permitieron trabajar a distancia mientras llevaba a su hijo a los entrenamientos en Whippany, Nueva Jersey. Durante años se encorvaba sobre su computadora portátil dentro de su auto estacionado mientras su hijo entrenaba, y luego lo llevaba de regreso a Manhattan, un trayecto de 45 minutos en cada sentido en los días de poco tráfico.

Incluso ahora que Hall gana un salario base de casi 125.000 dólares, no ha cambiado mucho. Duerme en la misma cama abatible y juega con el balón de fútbol de peluche junto a su hermano de 8 años, Leon.

Zakrzewski (pronunciado zak-CHEF-ski) es el segundo nombre de Hall, pero él lo eligió para la parte de atrás de su camiseta cuando se convirtió en profesional. (Aunque comparte el apellido de su padre estadounidense, Lorenzo Hall, no viven juntos). A Julian no le molesta que los comentaristas lo llamen Hall, pero quería que Zakrzewski figurara en su camiseta para expresar el amor por su madre y su herencia polaca.

"Lo hice para honrarla a ella y todo lo que me ha dado", dijo, señalando a su madre, que estaba sentada cerca. Ella rompió a llorar, según contó, cuando su hijo reveló la camiseta en una conferencia de prensa.

Mientras hablaban, las mejores jugadas del brillante pase de Hall a Mehmeti contra el Inter Miami aparecieron de repente en una gran pantalla de televisión y sorprendieron a todos los presentes en la sala. Julian le lanzó una mirada cómplice a su travieso hermano menor, quien sonrió y levantó un control remoto.

El sueño de un padre

Los Mehmeti viven en una casa independiente en una calle tranquila de Staten Island. Son Adri, Ava, su madre, Suada, y su padre, Ritvan, un fanático del fútbol que jugó como semiprofesional en Grecia. Los padres son dueños de una empresa de transporte, y Ritvan, o Vani como se le conoce, trata de programar las entregas fuera del estado para que coincidan con los partidos de visitante de su hijo. Ha conducido hasta Texas para ver jugar a su hijo y vio su primer gol en Miami.

"Estaba llorando en las gradas: 'Ese es mi hijo'", relató.

Los padres de Mehmeti emigraron por separado desde Albania a Nueva York, donde se conocieron en una fiesta y pronto se enamoraron. Sin embargo, antes de casarse, Vani le dijo a Suada que tenía la intención de criar a un futbolista profesional. No era negociable.

"Ese siempre fue su sueño", aseguró ella.

Mehmeti, de carácter generalmente alegre, dice que compartió ese sueño desde que tiene memoria. Relató las sesiones de entrenamiento diarias en el patio trasero o en el sótano cuando hacía mal tiempo. Pero Vani exigía que, antes de que pudieran jugar juntos, Adri tuviera que hacer 1000 pases cortos.

Esas sesiones siguen ocurriendo. Una tarde reciente, después de un entrenamiento de los Red Bulls, volvieron a jugar en el sótano, esquivando electrodomésticos y marcos de fotos mientras apuntaban a porterías improvisadas bajo un escritorio y el marco de una puerta. Adri ganó, 3-2.

Los padres de Mehmeti son conscientes de que, a pesar de todos los viajes de ida y vuelta que hacen por su hijo, esto habría sido más complicado en el pasado. Hace tan solo una generación, un joven prospecto estadounidense podría haber tenido que salir del país para convertirse en profesional.

De Guzmán, de 45 años, director ejecutivo de fútbol de Nueva York, dejó su hogar en Canadá cuando tenía 16 años para unirse a la academia del Marsella en Francia. El único contacto con sus padres era mediante una tarjeta telefónica de tiempo limitado y llamadas de 20 minutos, una vez a la semana.

"Dejé a mi familia, a mis amigos, todo", recordó. "Lo que es diferente para ellos es que pueden ir a casa y seguir pasando tiempo con sus familias, lo cual me alegra ver".

Dijo que los Red Bulls siguen prácticas estandarizadas para los menores. No hay cerveza en el vestuario, y el club cuenta con un responsable de atención a los jugadores que se ocupa de todos ellos durante los viajes, con especial atención a los adolescentes. O bien tienen su propia habitación o comparten una con otro adolescente, y en lugar de ir a bares, Hall y Mehmeti dijeron que los jugadores suelen quedarse en el hotel de todos modos.

Aunque la mayoría de los jugadores de los Red Bulls tienen entre 20 y 30 años, hay algunos que han jugado en Copas del Mundo y en los niveles más altos de Europa. Hall y Mehmeti recordaron momentos de nerviosismo cuando se unieron al club por primera vez.

"Julian ya estaba allí y me enseñó el lugar y me presentó", comentó Mehmeti. "Eso lo hizo mucho más fácil".

El objetivo de ambos jugadores es jugar en Europa, por supuesto, y podría suceder pronto.

Los Mehmeti tienen un departamento en Albania, y podrían reunirse con su hijo si este se va al extranjero. Zakrzewska sabe que el fantasma de Europa también se cierne sobre su hijo. Hasta ese momento, quiere que Julian, el máximo goleador de los Red Bulls que acaba de obtener su licencia de conducir, se quede en esa cama abatible, vaya al trabajo y juegue con su hermano menor por las tardes.

"Sé que se irá muy pronto", afirmó. "Quiero pasar todo el tiempo posible con él ahora."

Adri Mehmeti, a la derecha, y Julian Hall, del New York Red Bulls, conversan tras un partido contra el D.C. United en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, el 23 de abril de 2026. (Vincent Alban/The New York Times)

Julian Hall, a la derecha, de los New York Red Bulls, durante un partido contra el D.C. United en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, el 23 de abril de 2026. (Vincent Alban/The New York Times)