The New York Times

Javier Milei trajo al Foro de Davos de nuevo a la Tierra

Lo que verdaderamente distingue al presidente argentino de otros líderes es su deseo de reducir su propio poder y control

Javier Milei en Davos
Javier Milei en Davos

La mayoría de los líderes mundiales asiste al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, para pontificar sobre los asuntos globales. El presidente argentino Javier Milei, en cambio, dicta clases de economía.

Desde su sorpresiva victoria en diciembre de 2023, el economista devenido presidente se ha propuesto en Davos hacer una defensa abierta y optimista del capitalismo. Este año no fue la excepción. Guiando a la audiencia a través de teorías económicas promovidas por economistas como Murray Rothbard, Thomas Sowell, Israel Kirzner y Adam Smith, Milei sostuvo que un sistema capitalista no es simplemente más “productivo”, sino el “único sistema justo” para promover la libertad.

Habla desde la experiencia. Cuando llegó a la Casa Rosada, la inflación avanzaba al 25% mensual. El país, rico en recursos, había caído en una pobreza absoluta. La implacable búsqueda de reformas de libre mercado por parte de Milei está dando resultados. Transformó un déficit fiscal equivalente al 15% del producto bruto interno en un pequeño superávit fiscal, desaceleró la inflación hasta el 2,8% y redujo los niveles de pobreza de casi el 60% a alrededor del 30%.

Se estima que la economía argentina creció un 4,5% el año pasado y se espera que crezca otro 4% en 2026. El partido de Milei, La Libertad Avanza, recibió un voto de confianza en las elecciones legislativas de medio término del año pasado.

La mayoría de los políticos, incluso los más radicales, suele amortiguar su estrategia con un lenguaje moderado. Milei prefiere referirse al sector público como una “enfermedad”, el “enemigo” y una “organización criminal y violenta”. Captó por primera vez la atención mundial cuando apareció en la campaña electoral blandiendo una motosierra. En Davos, el jueves, afirmó haber realizado 13.500 reformas desde que asumió para volver más dinámica la economía.

Milei suele hablar de “hacer grande a la Argentina otra vez”. Es un aliado declarado de Estados Unidos, mantiene una relación cordial con el presidente Donald Trump y se sumó a su Consejo de Paz para Gaza. Pero las comparaciones con el MAGA terminan ahí.

A Trump se lo suele acreditar por decir verdades incómodas a los asistentes de Davos, pero son las políticas de Milei las que realmente están sacudiendo el statu quo. A diferencia de Trump, el autoproclamado anarco-capitalista ha trabajado para eliminar barreras comerciales, incluso con países como China. “Si se observa el peso de China en el mundo”, dijo Milei en Davos, “se entiende que tengo que comerciar con China”.

Pero lo que verdaderamente distingue al presidente argentino de otros líderes es su deseo de reducir su propio poder y control. “Lo más responsable que pueden hacer los políticos es dejar de molestar a quienes están creando un mundo mejor”, dijo en Suiza. Pocos de sus pares estarán de acuerdo, lo que hace que su mensaje sea aún más importante.

© 2026, The Washington Post.

