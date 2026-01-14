El antisemitismo de los ayatolás ha deshecho a Irán

El líder supremo ayatolá Alí Khamenei (AP)

Entre las consignas coreadas por los manifestantes que inundan las calles de Irán, destaca esta : “Ni Gaza ni Líbano, mi vida por Irán”. Esto va más allá de un simple repudio a la política exterior del régimen. Es un recordatorio de que una política antisemita suele acabar destruyendo al antisemita.

Desde la Revolución iraní de 1979, el régimen ha tenido una singular obsesión con los judíos. El odio insaciable hacia Israel es consecuencia de ello.

El texto político fundacional del régimen, el “Gobierno del Jurista” del ayatolá Ruhollah Jomeini, está impregnado de antisemitismo. Como dice: “Desde sus inicios, el movimiento histórico del islam ha tenido que enfrentarse a los judíos, pues fueron ellos quienes primero establecieron la propaganda antiislámica”. El actual líder de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, es un declarado negacionista del Holocausto. Aunque Irán tolera oficialmente la menguante comunidad judía, la gran mayoría de los judíos iraníes han huido del país, a menudo en circunstancias peligrosas.

La política exterior iraní mezcla libremente la furia antiisraelí con la antijudía. Ha apoyado a Hezbollah, comprometido con la destrucción de Israel, con miles de millones de dólares durante cuatro décadas. Ha ordenado ataques terroristas antisemitas a larga distancia, incluido el atentado de 1994 contra un centro cultural judío en Buenos Aires, que causó la muerte de 85 personas. Ha suministrado armas y entrenamiento a Hamas, así como misiles balísticos a los hutíes de Yemen. Ha provocado repetidamente la indignación internacional al organizar una conferencia de negacionistas del Holocausto y concursos de caricaturas antisemitas.

El régimen también dedicó décadas a reunir los elementos necesarios para construir un arma nuclear. Una motivación era la disuasión y la autodefensa. Otra quedó delatada por este escalofriante análisis coste-beneficio del ayatolá Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, ex presidente, en un discurso de 2001 : “El uso de una bomba atómica en Israel no deja nada, pero en el mundo islámico solo causará daños”.

Todo esto podría al menos ser comprensible si Irán e Israel tuvieran antiguas rencillas o disputas territoriales. No las hay. Irán fue uno de los primeros estados predominantemente musulmanes en reconocer de facto a Israel, y Jerusalén y Teherán mantuvieron estrechos vínculos mientras el shah estuvo en el poder. Incluso hoy, los propios iraníes comunes son notablemente menos antisemitas que los habitantes de otros estados de Oriente Medio, según encuestas publicadas por la Liga Antidifamación. La obsesión del régimen actual se debe puramente a la ideología islamista, no al interés nacional.

Eso es lo que está en la raíz de ese cántico contra el régimen.

A principios de este mes, el régimen intentó apaciguar a los manifestantes ofreciendo a la mayoría de sus ciudadanos un miserable estipendio mensual de 7 dólares en medio de una inflación galopante y una moneda en declive. Sin embargo, el mismo régimen logró enviar aproximadamente 1.000 millones de dólares para ayudar a Hezbollah a reconstruir su capacidad militar, mientras se negaba a hacer concesiones significativas en su cartera nuclear, lo que condujo a sanciones europeas que han paralizado aún más la economía. Los iraníes comunes se rebelan contra no solo la mala gestión económica y la corrupción. También contra un régimen que prefiere una yihad perpetua contra el enemigo sionista que alimentar a su propio pueblo.

Durante años, la crueldad de esta política se disimuló tras su aparente éxito, ya que los aliados iraníes se atrincheraron en Oriente Medio y construyeron un supuesto anillo de fuego alrededor del Estado judío. Sin embargo, tras los ataques del 7 de octubre de 2023, Israel desmanteló sistemáticamente dicho anillo en Gaza, Beirut, Damasco, Saná y, finalmente, Teherán, cuyos cielos dominó la Fuerza Aérea Israelí durante una guerra de 12 días en junio.

De un plumazo, convirtió en escombros y cenizas décadas de inversión iraní en sus esfuerzos por destruir a Israel. Expuso al pueblo iraní la incompetencia e impotencia militar del régimen. Y recordó a los iraníes que existe un camino diferente para los estados musulmanes: como los Emiratos Árabes Unidos, pueden ser moderados, prósperos, estar en paz con Israel y al otro lado del Golfo Pérsico.

La conciencia de la fragilidad del régimen es sin duda parte de lo que impulsa a los iraníes a salir a las calles a pesar del creciente número de víctimas mortales: al menos 2.000 hasta la fecha, según el propio régimen, aunque posiblemente muchas más. Los líderes iraníes parecen darse cuenta de que su régimen está a punto de ser desmantelado, por lo que responden a las protestas con una mezcla de ferocidad y flexibilidad diplomática. Quizás funcione durante un tiempo.

Pero cuando el régimen colapse, como ocurrirá tarde o temprano, su política antisemita habrá jugado un papel importante en su caída. Es una paradoja histórica, dada la intención de Jomeini y Khamenei. También es un cumplimiento histórico: los judíos tienen una deuda con los persas desde que Ciro el Grande puso fin al cautiverio babilónico hace 2564 años y reinstauró a los judíos en Sión.

Aquí se encuentra una lección más amplia en una época en la que las políticas antijudías están ganando terreno. El antisemitismo es perverso por muchas razones, pero también es perversamente estúpido: por fomentar una mentalidad de teorías conspirativas escabrosas; por buscar chivos expiatorios para los fracasos nacionales en lugar de asumir la responsabilidad; por estigmatizar y reprimir a una minoría productiva y educada. Las sociedades que han expulsado o perseguido a sus comunidades judías, desde España hasta Rusia y el mundo árabe, estaban todas destinadas a un declive a largo plazo. Lo mismo ha sucedido con el Irán actual.

No tiene por qué ser así para siempre. Un régimen que intentó proyectar sobre los judíos su propia malevolencia podría pronto recibir su merecido castigo. Y un pueblo iraní que reclame su libertad como individuo también podrá recuperar su razón como nación.

© The New York Times 2026.