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¿Qué hacía Noroña en el campo de entrenamiento en Tijuana durante el Mundial 2026?

Un video difundido en redes sociales muestra al senador dentro del predio donde entrena la selección de Irán

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La grabación, difundida en redes sociales, muestra al legislador con un gafete de acceso dentro del predio donde el combinado persa realiza su preparación rumbo a su estreno en la Copa del Mundo 2026.
La grabación, difundida en redes sociales, muestra al legislador con un gafete de acceso dentro del predio donde el combinado persa realiza su preparación rumbo a su estreno en la Copa del Mundo 2026.

Según información difundida en redes sociales, el senador mexicano Fernández Noroña habría ingresado al campo de entrenamiento de la selección nacional de Irán en Tijuana, donde el equipo persa se prepara para su debut en el Mundial 2026. El hecho trascendió a través de un video que circula en plataformas digitales y que, hasta el momento, no ha sido confirmado oficialmente por ninguna de las partes involucradas.

De acuerdo con lo que se observa en las imágenes difundidas, Noroña contaba con una identificación para ingresar al predio, aunque no quedó claro si su visita se realizó en compañía de algún funcionario de la Cancillería mexicana o en qué calidad accedió al lugar.

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El senador acude a la práctica del combinado iraní en Baja California y difunde imágenes del encuentro, en un contexto de concentración rumbo a sus compromisos internacionales en territorio mexicano

El contexto: Irán en México por razones diplomáticas

La presencia de la selección iraní en Tijuana no es casual. El equipo se vio obligado a establecer su base de operaciones en México en lugar de Estados Unidos debido a las tensiones derivadas del conflicto en Medio Oriente. El presidente estadounidense Donald Trump habría dispuesto un alto el fuego vinculado a la realización del Mundial, según mencionó la cancillería iraní. En ese marco, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, señaló que la firma de un memorándum de entendimiento con Estados Unidos podría concretarse en los próximos días.

El equipo persa llega a Tijuana con un fuerte dispositivo de seguridad: vehículos de la Guardia Nacional con soldados armados escoltan al plantel en cada traslado entre el hotel y el estadio Caliente, trayecto que insume apenas un minuto.

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Fútbol Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Irán abandona el hotel de Tijuana antes del primer partido del Mundial - Tijuana, México - 14 de junio de 2026 Un aficionado con un cartel de apoyo a Irán frente al hotel antes del partido REUTERS/Victor Medina
Fútbol Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Irán abandona el hotel de Tijuana antes del primer partido del Mundial - Tijuana, México - 14 de junio de 2026 Un aficionado con un cartel de apoyo a Irán frente al hotel antes del partido REUTERS/Victor Medina

Apoyo popular mexicano al equipo iraní

La visita de Noroña se da en un clima de marcada simpatía popular hacia la delegación iraní. Según reportes difundidos en redes sociales por el periodista Ryan Rozbiani, ciudadanos mexicanos corean consignas de apoyo al pueblo iraní en el puesto de la embajada de ese país durante la exposición de la Copa del Mundo. Entre los cánticos que trascendieron se escucha: “¡Hermano iraní, tú eres mexicano!”

El pueblo de México, de acuerdo con distintas publicaciones en redes sociales, ha expresado un respaldo visible hacia la selección y los ciudadanos iraníes presentes en el país durante el torneo.

En el módulo de la embajada iraní, asistentes mexicanos corean por el representativo de Irán durante una muestra relacionada con la Copa del Mundo y entonan consignas de hermandad entre ambos países

La selección de Irán debuta el lunes

El combinado persa tiene programado su primer partido del Grupo G para el lunes 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Posteriormente enfrentará a Bélgica el 21 de junio y a Egipto el 26 de junio en Seattle. Irán disputará su séptimo Mundial y cuarto de forma consecutiva, tras participar en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, torneos en los que fue eliminado en fase de grupos en todas las ocasiones.

Fútbol Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Irán abandona el hotel de Tijuana antes del primer partido del Mundial - Tijuana, México - 14 de junio de 2026 Un oficial reparte banderas de Irán a los aficionados fuera del hotel REUTERS/Victor Medina
Fútbol Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Irán abandona el hotel de Tijuana antes del primer partido del Mundial - Tijuana, México - 14 de junio de 2026 Un oficial reparte banderas de Irán a los aficionados fuera del hotel REUTERS/Victor Medina

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