Mamdani jurará su cargo en una antigua estación de metro bajo el Ayuntamiento de Nueva York

Horas antes de que el alcalde electo Zohran Mamdani celebre su toma de posesión frente al ayuntamiento, se convertirá oficialmente en alcalde en una pequeña ceremonia privada.

Mientras cientos de miles de personas se concentran en Times Square para la caída anual de la bola de Nochevieja, una reunión mucho más pequeña y de importancia histórica comenzará bajo tierra, en una estación de metro abandonada desde hace mucho tiempo.

El alcalde electo Zohran Mamdani jurará su cargo en la antigua estación de metro City Hall, cuyos arcos de azulejos, lámparas de araña y techos abovedados son emblemáticos de una ambición cívica de la Edad Dorada que Mamdani pretende honrar en espíritu.

"Cuando en 1904 se inauguró la estación Old City Hall --una de las 28 estaciones de metro originales de Nueva York-- fue un monumento físico a una ciudad que se atrevió a ser bella y a construir grandes cosas que transformarían la vida de los trabajadores", dijo Mamdani en un comunicado. "Esa ambición no tiene por qué ser un recuerdo confinado solo a nuestro pasado, ni debe quedar aislada solo en los túneles bajo el ayuntamiento: será el propósito del gobierno que tiene la fortuna de servir a los neoyorquinos desde el edificio de arriba".

Letitia James, fiscal general de Nueva York, quien se ha convertido en una estrecha aliada del alcalde electo, realizará el juramento durante una pequeña ceremonia privada con la familia de Mamdani y algunos asesores cercanos. La noticia fue reportada inicialmente por Streetsblog NYC.

Que Mamdani haya elegido el lugar de su toma de posesión privada con base en su visión de los neoyorquinos trabajadores no es ninguna sorpresa. El alcalde electo, quien es un socialdemócrata, superó la falta de reconocimiento en gran medida gracias a su incesante atención a la asequibilidad. Su plataforma de crear guarderías universales, hacer que los autobuses públicos sean rápidos y gratuitos y congelar el alquiler de un millón de apartamentos con renta estabilizada fue notablemente popular.

James dijo que el lugar era apropiado al tener en cuenta que el metro es la "sangre vital" de la ciudad y un "gran igualador" para todos los neoyorquinos.

"A pesar de nuestros puntos fuertes y débiles como individuos, viajamos juntos en tren, a lugares lejanos", dijo James en un comunicado. "Zohran es nuestro próximo alcalde porque comprende lo importante que es que todos los neoyorquinos que vivimos codo a codo merezcamos una ciudad en la que podamos prosperar, independientemente de la línea de metro que utilicemos".

Unas 13 horas después de que jure el cargo en la estación, Mamdani celebrará una ceremonia de toma de posesión fuera del edificio del ayuntamiento, un acto que también refleja sus vínculos con la clase trabajadora. El senador Bernie Sanders de Vermont tomará juramento a Mamdani, con partes de Broadway cerradas para dar cabida a unos 40.000 asistentes.

La estación de City Hall, inaugurada en 1904, se cerró el día de Año Nuevo de 1945 porque su andén curvo no se alineaba con las puertas de los trenes más nuevos, lo cual dejaba peligrosos huecos. Ahora solo se puede ver la estación durante las visitas oficiales o si los viajeros se quedan en el tren n.º 6 después de su última parada en la estación del Puente de Brooklyn, cuando da la vuelta para iniciar su viaje hacia la parte alta de la ciudad.

Cuando el alcalde George B. McClellan Jr. tiró de la palanca para conducir el primer tren fuera de la estación City Hall el 27 de octubre de 1904, contribuyó a señalar que Nueva York se había unido a las filas de otras ciudades de categoría mundial como París o Londres, dijo Polly Desjarlais, directora de contenidos e investigación del Museo del Tránsito de Nueva York. McClellan no cedió el control del tren hasta la calle 103.

La estación se consideraba la glamurosa ancla del sistema de metro, el cual comprendía 28 estaciones situadas a lo largo de 14,6 kilómetros de vías que llegaban hasta la calle 145 Oeste, en Harlem. La Interborough Rapid Transit Company, IRT, construyó el sistema en cuatro años y siete meses por 35 millones de dólares, cerca de 1200 millones de dólares actuales.

Los arcos de azulejos de la estación del ayuntamiento fueron creados por los arquitectos españoles Rafael Guastavino Moreno y su hijo, Rafael Guastavino Esposito, cuyas obras se encuentran también en la Iglesia Catedral de San Juan el Divino y en la Grand Central Terminal. Las placas de bronce conmemorativas de la pared fueron creadas por Gutzon Borglum, quien más tarde esculpiría los rostros presidenciales del Monte Rushmore.

La IRT consideraba la estación un ejemplo del Movimiento Ciudad Hermosa, que pretendía unir el diseño con las cuestiones sociales y crear orgullo cívico.

"Era un gran escaparate para la IRT, que quería apelar a lo más positivo de las personas y elevar las virtudes morales y cívicas. Intentaba decir a la gente que nos preocupamos lo suficiente por el aspecto del sistema porque nos preocupamos por ti y por tu experiencia", dijo Desjarlais en una entrevista. "Intentaban que los pasajeros del sistema se preocuparan por el medio ambiente y se preocuparan por la ciudad".

Con el tiempo, la estación se utilizó menos. Solo pasaban por allí trenes locales, y los pasajeros podían tomar trenes exprés en la estación adyacente del Puente de Brooklyn.

Mamdani cuenta con que el lugar le sirva de inspiración al iniciar su mandato.

"Cuando preste juramento desde la estación al amanecer del nuevo año --dijo en la declaración--, lo haré lleno de humildad por la oportunidad de dirigir a millones de neoyorquinos hacia una nueva era de oportunidades, y honrado por continuar el legado de grandeza de nuestra ciudad".

Jeffery C. Mays es un reportero del Times que cubre política con un enfoque en el Ayuntamiento de Nueva York.