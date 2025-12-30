The New York Times

Google cede: al fin podrás cambiar tu dirección de Gmail sin perder información

Los usuarios se sentían atrapados ante la imposibilidad de realizar el cambio sin perder todos los datos y servicios asociados.

Por más de 20 años, Gmail, el mayor proveedor de cuentas de correo electrónico del mundo, ha permitido a sus clientes cambiar el nombre de usuario de sus cuentas de correo electrónico.

Pero si un usuario quería mantener todos sus datos y servicios -como YouTube o Google Drive- conectados a su cuenta @gmail, la propia dirección de correo electrónico tenía que seguir siendo la misma siempre.

Algunos usuarios -como quienes han conservado el mismo nombre de cuenta desde la adolescencia, o personas que han cambiado de nombre- deseaban no estar encerrados en un estado de permanencia.

Sin embargo, en los últimos días, Google ha empezado a desplegar discretamente una forma para que los usuarios cambien sus direcciones de Gmail que terminan en @gmail.com y conserven todos sus correos electrónicos, independientemente de la antigüedad de su cuenta.

Al parecer, el cambio se detectó por primera vez el miércoles en el grupo de Telegram "Google Pixel Hub".

De momento, la nueva función solo se refleja en la versión en hindi de la página de soporte de Google, pero parece que llegará a otros idiomas y regiones.

"La posibilidad de cambiar la dirección de correo electrónico de tu cuenta de Google se está extendiendo gradualmente a todos los usuarios, por lo que es posible que esta opción no esté disponible para ti en este momento", según una traducción al inglés de la página de soporte de Gmail en hindi.

El mismo mensaje aparecía en el centro de ayuda de Google en otros idiomas.

Google no respondió inmediatamente a las preguntas sobre el despliegue, ni sobre qué usuarios serían los siguientes en obtener la función ni cuándo.

El domingo, la página de ayuda en inglés aún decía: "Si la dirección de correo electrónico de tu cuenta termina en @gmail.com, por lo general no puedes cambiarla".

Con la nueva función, la antigua dirección de Gmail de los usuarios no desaparecerá después de que cambien su dirección de correo electrónico. En su lugar, la antigua dirección de correo electrónico se convertirá automáticamente en un alias, lo que le permitirá seguir recibiendo correos electrónicos.

Otros proveedores de correo electrónico permiten los alias desde hace años.

Los usuarios de Gmail podrán utilizar su dirección de correo electrónico anterior o nueva para iniciar sesión en servicios de Google como Gmail, Maps, YouTube, Google Play o Drive. Fundamentalmente, todos los archivos, fotos, suscripciones, invitaciones al calendario e historial de compras de un usuario permanecerán en la cuenta existente.

También parece haber limitaciones, según la versión en hindi. Los usuarios pueden cambiar su dirección solo una vez cada 12 meses. Además, los usuarios solo podrán crear hasta tres nuevas direcciones de correo electrónico para su cuenta, con un total de cuatro direcciones de Gmail de por vida. Y tampoco podrán eliminar su nueva dirección de correo electrónico.

Aun así, los cambios deberían ser bien recibidos por los usuarios que han solicitado un cambio.

Al parecer, los cambios se aplicarían solo a las direcciones @gmail.com, y no a las cuentas de Google obtenidas a través de empresas, escuelas u otros grupos.

Por supuesto, los usuarios tendrían que encontrar un nombre que no esté vinculado a otra cuenta de Gmail para que se acepte su solicitud de cambio.

