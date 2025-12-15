Tiroteo en Bondi Beach: un video muestra cómo un transeúnte desarma a uno de los atacantes

En el video, verificado por The New York Times, se ve cómo el hombre se acerca sigilosamente a uno de los atacantes por entre dos coches y le arrebata un arma larga.

Un video verificado por The New York Times muestra a un transeúnte --al que las autoridades locales calificaron de héroe-- que derriba y desarma a uno de los atacantes que el domingo abrieron fuego en una celebración de Janucá en Bondi Beach, en Sídney, Australia.

En el video aparece un hombre, aparentemente desarmado, que se acerca sigilosamente a uno de los atacantes por entre dos coches. Luego salta sobre él desde atrás y le arrebata un arma larga.

Las autoridades no han identificado al transeúnte y The New York Times no ha verificado su identidad.

Chris Minns, primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, dijo a la prensa el domingo que había visto el video. "Ese hombre es un verdadero héroe", afirmó. "Y no me cabe duda de que gracias a su valentía hay muchísimas personas vivas esta noche".

En una conferencia de prensa realizada el lunes por la mañana, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, elogió al personal médico de urgencias y a los civiles que habían arriesgado su vida para ayudar a otras personas.

"Gente que corre hacia el peligro, para mostrar lo mejor del carácter australiano, eso es lo que somos, gente que defiende nuestros valores", dijo Albanese.

En respuesta a las imágenes del domingo, Minns sacudió la cabeza y dijo: "Increíble. Es la escena más increíble que he visto nunca. Un hombre que se acerca a un atacante que había disparado contra la comunidad y lo desarma sin ayuda de nadie. Poniendo en peligro su propia vida para salvar la de innumerables personas".

El presidente Donald Trump, hablando en la Casa Blanca el domingo por la tarde, se sumó a los elogios. "Una persona muy, muy valiente", dijo Trump. El hombre, añadió, "salvó muchas vidas".

Amelia Nierenberg es reportera de noticias internacionales para el Times en Londres.