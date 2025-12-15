Esto es lo que sabemos sobre el tiroteo en la Universidad Brown

Un hombre armado irrumpió el sábado en un aula del campus de Rhode Island. Dos personas murieron y otras nueve resultaron heridas.

Una persona armada irrumpió el sábado en un aula de la Universidad Brown en Rhode Island, mató a dos personas e hirió a otras nueve antes de huir del campus.

La búsqueda del atacante se prolongó hasta las primeras horas del lunes, después de que las autoridades dijeran que habían puesto en libertad a una persona de interés que había sido detenida anteriormente.

La universidad de la Ivy League levantó el cierre de su campus de Providence, Rhode Island, a primera hora del domingo, pero dijo que había cancelado todas las clases y exámenes que quedaban para el resto del semestre de otoño.

Esto es lo que hay que saber sobre el ataque:

¿Qué ocurrió?

El tiroteo se produjo el sábado por la tarde en una sala del edificio Barus y Holley, donde los estudiantes asistían a una revisión del examen final de una clase de economía, dijo el domingo Christina Paxson, presidenta de la Universidad Brown. Otros estudiantes que se encontraban dentro del edificio realizaban exámenes finales o buscaban lugares tranquilos para estudiar.

Se informó por primera vez del tiroteo hacia las 4 p. m. Una alerta enviada por la universidad decía a los estudiantes y profesores que cerraran las puertas, silenciaran sus teléfonos y permanecieran escondidos debido a los informes de un tirador activo. Muchos estudiantes se escondieron en los dormitorios, mientras que otros se refugiaron en el sótano de un popular salón de té.

Owen Fick, estudiante de tercer año de Brown, describió haber visto a agentes de policía fuertemente armados y con equipo de protección corriendo por la calle, antes de que él mismo corriera a un dormitorio para refugiarse. "Había muchas ambulancias, muchos coches de policía y camiones de bomberos", dijo. "Había muchas camillas".

Los estudiantes pasaron la noche encerrados en aulas, bibliotecas y dormitorios. Annelise Mages, estudiante de primer año de premedicina, estaba estudiando para su examen final de química en la Biblioteca de Ciencias cuando comenzó el tiroteo.

Ella y otras decenas de estudiantes se protegieron bajando las persianas y atrincherando las puertas, para lo que echaron mano de pizarras y sillas. Mages calculó que habían transcurrido dos o tres horas cuando los agentes de policía derribaron las barricadas y el grupo fue trasladado al sótano del edificio, donde permaneció otras cuatro o cinco horas.

¿Quién es el atacante?

Las autoridades siguen buscando a la persona que atacó el campus. Dijeron el domingo por la noche que habían liberado a una persona de interés que habían detenido ese mismo día.

El coronel Oscar Perez, jefe de la policía de Providence, dijo en una conferencia de prensa celebrada el domingo por la noche que los investigadores no habían encontrado pruebas suficientes para acusar a la persona detenida en relación con el ataque.

Las fuerzas del orden no han nombrado a ningún otro sospechoso hasta el momento, ni han mencionado posibles motivos. La policía difundió un video de la persona sospechosa con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlo.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, dijo que las autoridades no tenían forma de saber si el atacante seguía en la ciudad.

Tampoco había imágenes de video del campus que pudieran ayudar a la investigación. "Simplemente no había muchas cámaras en ese edificio de Brown", dijo Peter Neronha, fiscal general de Rhode Island.

¿Cómo han respondido las autoridades?

El presidente Donald Trump dijo en las redes sociales que había sido informado del tiroteo y que el FBI estaba en el lugar.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, describió el tiroteo como "una pesadilla impensable" en una breve entrevista. "Es algo que afectará a las familias y a la vida de las personas durante toda su vida", dijo.

Smiley, alcalde de Providence, describió su encuentro con un estudiante herido en el hospital, quien dijo que un simulacro de tirador activo en el bachillerato les ayudó en el momento. "No deberíamos tener que hacer simulacros de tirador activo, pero ayudó", dijo el alcalde, "y la razón por la que ayudó, y la razón por la que hacemos estos simulacros, es porque es demasiado frecuente".

Neronha, fiscal general de Rhode Island, reconoció que la investigación se encontraba en su segundo día.

"Nunca puede ser demasiado rápido, sobre todo para las víctimas y sus familias y padres, pero a veces, las investigaciones llevan un poco de tiempo", dijo a última hora del domingo. "A veces no es tan fácil como tener una fotografía de una persona que podamos facilitar para ayudarnos a encontrarla".

Yan Zhuang es reportera en la oficina del Times en Seúl y cubre noticias de último momento.

Mitch Smith es corresponsal nacional del Times en Chicago y cubre el Medio Oeste y las Grandes Llanuras.

Thomas Gibbons-Neff es corresponsal nacional del Times, y cubre la cultura y la política de la tenencia de armas.

Lauren McCarthy es reportera del equipo de Investigaciones del Times. También ha cubierto noticias de última hora y otros temas.

Dana Goldstein y Qasim Nauman colaboraron con reportería.