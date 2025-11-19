La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba la ley para divulgar los archivos del caso Epstein

Aunque votaron para exigir la publicación de los archivos, los líderes republicanos desestimaron la medida como un "voto político de exhibición" impulsado por demócratas.

La Cámara de Representantes aprobó el martes un proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia hacer públicos todos los archivos relacionados con su investigación sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, en una votación casi unánime que supuso un sorprendente giro de los acontecimientos después de que los republicanos trabajaran durante meses para evitar la votación.

Horas más tarde, el senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York y líder de la minoría, consiguió un acuerdo unánime para que el Senado aprobara la medida en cuanto llegara a la cámara, lo que la dejaría lista para la firma del presidente Donald Trump.

Trump, quien se esforzó durante meses por obstaculizar el proyecto de ley, pero dio marcha atrás cuando quedó claro que se aprobaría por abrumadora mayoría, ha dicho que lo firmará.

En la Cámara de Representantes, la votación de 427 a 1 se produjo después de que los demócratas, a los que se unió un pequeño grupo de republicanos disidentes, lograran someter la legislación a votación a pesar de la vehemente oposición del presidente Trump y los líderes republicanos. Esto reflejó el modo en que el asunto Epstein y la forma en que lo ha gestionado el presidente han fracturado la coalición política de Trump y sugiere un debilitamiento de su férreo control sobre su partido.

El único legislador que votó "no" fue el representante Clay Higgins, republicano de extrema derecha por Luisiana.

Aunque todos ellos votaron a favor de exigir la publicación de los archivos, los líderes republicanos desestimaron la medida como un "voto político de exhibición" impulsado por demócratas que solo fingían interés en la saga de Epstein con la esperanza de infligir un daño político a Trump. Y aunque el presidente ha dicho que firmaría la ley si llega a su despacho, sus defensores plantearon dudas sobre si el Departamento de Justicia finalmente publicaría los archivos.

"Me he opuesto a ella en todo momento", dijo Mike Johnson, presidente de la Cámara, en una rueda de prensa matutina antes de la votación; tenía a su lado una cartulina con cinco viñetas en las que se citaban los "peligros" de una medida que finalmente apoyó, junto con toda su bancada.

Al reconocer el motivo por el cual había intentado durante meses evitar que el proyecto de ley se sometiera a votación, Johnson dijo que no había tenido más remedio que apoyar una legislación que consideraba profundamente defectuosa debido a las repercusiones políticas que recibiría por votar en contra.

"Ninguno de nosotros quiere que conste en acta y que se nos acuse en modo alguno de no estar a favor de la máxima transparencia", dijo.

La misma dinámica se puso en juego más tarde en el Senado, donde la maniobra de Schumer retó a cualquier republicano a oponerse y dejar constancia de su oposición al proyecto de ley aprobado por la Cámara. Ninguno lo hizo.

El representante Thomas Massie, republicano por Kentucky que copatrocinó la medida y lideró la iniciativa para forzar su votación, dijo que la votación era necesaria desde hace tiempo.

"Al presidente de la Cámara lo obligaron a hacerlo a la fuerza, pero aquí estamos", dijo. "No se trata necesariamente de un reequilibrio de los poderes del Estado, sino de un reequilibrio del pueblo contra el poder ejecutivo".

Los defensores de la medida se esforzaron por mantener la presión sobre Trump para que cumpla su promesa y haga públicos los archivos, algo que no requiere una ley del Congreso, pero que él ha decidido no hacer.

"¿El Departamento de Justicia divulgará los archivos o seguirá todo atascado en investigaciones?, esta será la verdadera prueba", dijo Marjorie Taylor Greene, la representante republicana por Georgia que rompió duramente con Trump debido al caso Epstein, en una rueda de prensa matutina a las puertas del Capitolio.

Allí se le unieron algunas de las víctimas de Epstein, el financiero caído en desgracia que murió en prisión en 2019, acusado de tráfico sexual. Frente al Capitolio, algunas de las sobrevivientes dirigieron sus comentarios a Trump.

"Aunque comprendo que su postura ha cambiado en relación con los archivos Epstein, y le agradezco que se haya comprometido a firmar este proyecto de ley, no puedo evitar mostrarme escéptica sobre cuál es la agenda", dijo Haley Robson, quien conoció a Epstein cuando tenía 16 años y ha dicho que reclutó a amigas para su red de tráfico sexual después de haber sufrido ella misma abusos.

La votación culminó un esfuerzo de meses de los republicanos para asegurarse de que este día no llegara nunca. Trump presionó agresivamente en tres republicanas que firmaron una petición que permitió a los proponentes eludir al liderazgo y forzar la votación en el pleno.

Llamó personalmente a los reticentes e hizo que funcionarios de la Casa Blanca advirtieran a los miembros de base que el apoyo a la petición de aprobación de la gestión sería considerado un "acto hostil" por su gobierno.

Pero la campaña de presión resultó contraproducente. En el caso de las tres integrantes de extrema derecha del Partido Republicano --todas ellas mujeres-- que se negaron a retirar sus nombres, eso solo hizo que se atrincheraran más, según dijeron personas familiarizadas con su pensamiento.

En la Cámara de Representantes, Johnson se opuso enérgicamente a la petición. Afirmó que el proyecto de ley no hacía lo suficiente para proteger la intimidad de las víctimas, aunque incluía un texto que lo hacía. Argumentó que era innecesaria, dado que un comité de la Cámara estaba investigando la gestión del caso Epstein. Y durante semanas, tras su victoria en las elecciones especiales de Arizona, Johnson se negó a reconocer el escaño de la representante por Arizona Adelita Grijalva, quien había dicho que aportaría la última firma necesaria para forzar la votación en el pleno en cuanto jurara su cargo.

Johnson lo hizo finalmente la semana pasada yGrijalva firmó, lo cual situó la petición en el umbral de 218 firmas para representar una mayoría en la Cámara y garantizar una votación en el pleno.

Poco dispuesto a asumir lo que sin duda sería una humillante derrota en la Cámara, Trump dio marcha atrás y pidió a su partido que respaldara el proyecto de ley.

Muchos republicanos del Congreso siguieron su ejemplo, impulsando un proyecto de ley que decían haber apoyado todo el tiempo.

En su versión contradictoria, Trump había luchado constantemente por la publicación de los archivos Epstein. Y ellos también.

El representante por Luisiana Steve Scalise, el republicano número 2 de la Cámara de Representantes, dijo que la acción era "un voto importante para seguir mostrando la transparencia que hemos ofrecido".

El martes, antes de la votación en la Cámara, los demócratas señalaron que Trump no necesitaba en absoluto una votación en el Congreso para hacer públicos los archivos y acusaron a los republicanos de haber intentado escudarse en el procedimiento para bloquear la votación.

"Donald Trump podría hacer públicos estos archivos por sí mismo", dijo el representante Jim McGovern, demócrata por Massachusetts. Acusó a los líderes republicanos de intentar bloquear la votación "durante meses y meses y meses".

Los republicanos, a su vez, destacaron el hecho de que su propia investigación del Comité de Supervisión condujo a la publicación de un alijo de documentos de Epstein, aunque no mencionaron que fueron los demócratas quienes los obligaron a iniciar la investigación. Afirmaron que se habían opuesto a la votación porque querían más justicia para las víctimas de Epstein.

"Ahora sabemos que el propio Epstein odiaba al presidente Trump", dijo la representante Virginia Foxx, republicana por Carolina del Norte, en referencia a los correos electrónicos que Epstein escribió a sus colaboradores sobre el presidente. "Está en blanco y negro".

Pero la lucha ha dejado desavenencias y rencores duraderos dentro de la coalición de Trump. El martes por la mañana, Greene se defendió de la acusación de Trump de que era una "traidora" por apoyar la publicación de los archivos de Epstein.

"Un traidor es un estadounidense que sirve a países extranjeros y a sí mismo", dijo frente a las víctimas de Epstein. "Un patriota es un estadounidense que sirve a los Estados Unidos de América, y a estadounidenses como las mujeres que están detrás de mí".

Más tarde, en la Cámara de Representantes, explicó por qué el episodio de Epstein había resonado tanto en la base populista de Trump, incluso cuando el presidente ha intentado cambiar de tema.

"Estas mujeres estadounidenses no son élites ricas y poderosas; son estadounidenses comunes", dijo Greene, hablando desde el lado demócrata de la cámara.

Dijo que los archivos Epstein representaban los "fracasos" del gobierno federal y del Congreso ante sus ciudadanos. "Durante demasiado tiempo, se ha puesto a los estadounidenses en último lugar, y están hartos de ello", dijo. "Por eso no confían en el Congreso. Por eso no confían en el gobierno".

Greene señaló que ella y las otras tres republicanas de la Cámara de Representantes que forzaron la votación "tuvieron que luchar contra la intimidación, y tuvimos que soportarlo durante meses. De esto es de lo que está harto el pueblo estadounidense. Y con razón".

Algunos de los colegas de Greene estaban más interesados en alinearse, como de costumbre, con Trump. Y no se avergonzaban por eso.

El representante Troy Nehls, republicano por Texas, quien hace unos días se había posicionado firmemente en contra de la publicación de los archivos, calificándolos como el "engaño de Epstein" ideado por los demócratas para "distraernos de la victoria del presidente Trump y su gobierno", no se disculpó por su cambio de postura. Admitió que se limitaba a hacer lo que Trump le había dicho.

"Es una patraña de los demócratas contra Trump", dijo Nehls el lunes por la noche, encendiendo un puro en la escalinata del Capitolio.

Entonces, ¿por qué apoyarlo?

"¿Por qué no?", respondió. "Trump dijo que se publicaran los malditos archivos. Dijo que lo hiciéramos, que publicáramos los malditos archivos".

Megan Mineiro y Robert Jimison colaboraron con la reportería.

Annie Karni es corresponsal del Congreso para el Times.

