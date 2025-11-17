La “Doctrina Donroe”: el intento de Donald Trump por controlar el hemisferio occidental

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de la prensa a bordo del Air Force One rumbo a Florida, Estados Unidos, el 14 de noviembre de 2025 (Reuters)

El presidente Trump abrió el año con promesas de apoderarse del Canal de Panamá, tomar el control de Groenlandia y renombrar el Golfo de México como el Golfo de América.

Lo está terminando bombardeando embarcaciones procedentes de Sudamérica, estacionando el portaaviones más grande del mundo en el Caribe y explorando opciones militares contra el líder autocrático de Venezuela.

En un giro drástico respecto a décadas de política exterior estadounidense, el hemisferio occidental se ha convertido en el principal escenario internacional de Estados Unidos. Además de amenazas y acciones militares, la Casa Blanca ha implementado este año aranceles punitivos, severas sanciones, campañas de presión y rescates económicos en todo el continente americano.

El señor Trump ha dicho que busca detener la entrada de drogas y migrantes a Estados Unidos. Pero, en otros momentos, altos funcionarios de la administración han sido explícitos al afirmar que su objetivo general es afirmar la dominación estadounidense sobre su mitad del planeta.

“Él cree que este es el vecindario en el que vivimos”, dijo Mauricio Claver-Carone, enviado especial de Trump para América Latina hasta junio, quien sigue asesorando a la Casa Blanca. “Y no se puede ser la potencia global preeminente si no se es la potencia regional preeminente”.

Estados Unidos ha intentado durante mucho tiempo inclinar la balanza en América Latina, donde ha apoyado golpes militares, realizado operaciones encubiertas e invadido Panamá.

Esa política exterior estadounidense solía estar ligada a la ideología. Durante la Guerra Fría, se buscaba defender el capitalismo, incluso si eso significaba respaldar dictadores. En las últimas décadas, a medida que la atención se desplazó hacia guerras y competencia en el otro hemisferio, el enfoque estuvo en la democracia y el libre comercio en América Latina.

El enfoque del señor Trump parece puramente pragmático: ¿Qué obtiene Estados Unidos de esto?

Un mayor control del hemisferio, y en particular de América Latina, promete grandes beneficios. Abundantes recursos naturales, posiciones estratégicas de seguridad y mercados lucrativos están en juego.

Respaldado por un equipo de halcones con una larga trayectoria en América Latina, encabezado por el secretario de Estado Marco Rubio, el señor Trump está reformulando la política estadounidense en la región para intentar extraer esos beneficios.

FOTO DE ARCHIVO. Trabajadores son vistos bajo el logo del Canal de Panamá en las esclusas de Miraflores, un día antes de la inauguración del proyecto de Ampliación del Canal de Panamá, en Ciudad de Panamá, Panamá, 25 de junio de 2016 (Reuters)

El efecto ha sido una reorganización de la política a lo largo y ancho de las Américas. Muchos líderes se han adaptado para alinearse con el señor Trump —a menudo obteniendo grandes beneficios a cambio— o han apostado sus gobiernos a desafiarlo.

Muchos observadores han comenzado a llamar al nuevo enfoque estadounidense “la Doctrina Donroe”, un término que apareció en la portada de enero de The New York Post, una versión trumpista de una idea del siglo XIX.

En 1823, el presidente James Monroe aspiraba a impedir que las potencias europeas intervinieran en el hemisferio.

En 2025, la potencia competidora es China, que ha construido un enorme poder político y económico en América Latina en las últimas décadas.

Algunos analistas de política exterior creen que el señor Trump quisiera dividir el mundo con China y Rusia en esferas de influencia. En los últimos meses, altos funcionarios estadounidenses han explicado su estrategia en esos términos.

“El hemisferio occidental es el vecindario de América —y lo protegeremos”, escribió el jueves el secretario de Defensa Pete Hegseth, en el ejemplo más reciente.

Para un presidente que creció en Nueva York —donde empresarios, políticos y jefes mafiosos luchan por el territorio— controlar un vecindario es sentido común, dicen exfuncionarios y analistas.

“Él traduce esa visión neoyorquina muy parroquial a una visión global”, dijo John Feeley, exembajador estadounidense en Panamá. “Y si lo pones en el contexto actual, las Américas son su esfera de influencia”.

Entonces, ¿cómo asegurar la manzana?

La Casa Blanca ha eliminado muchos de los programas de ayuda diseñados para fomentar la influencia y la buena voluntad en América Latina. En cambio, el señor Trump parece centrado en reunir una lista de aliados en la región, o al menos gobiernos complacientes.

Para lograrlo, ha recompensado a los líderes que han accedido a sus demandas y castigado a quienes no lo han hecho.

El presidente Javier Milei de Argentina, por ejemplo, hizo campaña con el lema “Hacer grande a Argentina otra vez” y cuestionó la derrota electoral de Trump en 2020. Cuando su gobierno tambaleaba al borde de una crisis económica el mes pasado, la administración Trump llegó con un rescate de 20.000 millones de dólares, y en las elecciones de medio término días después, el partido de Milei obtuvo una gran victoria.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Argentina, Javier Milei, celebra después de que su partido La Libertad Avanza ganara las lecciones legislativas el 26 de octubre de 2025 (Reuters)

Al día siguiente, el señor Trump se atribuyó el mérito. “Estamos logrando un control realmente fuerte sobre Sudamérica”, dijo a los periodistas. El jueves, Trump y Milei anunciaron el marco de un acuerdo comercial que debería dar a Estados Unidos mayor acceso a los minerales críticos de Argentina.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele aceptó recibir a más de 200 deportados venezolanos en la prisión de máxima seguridad de su país cuando ninguna otra nación los quería.

El señor Trump elogió de inmediato a Bukele ante las cámaras en la Oficina Oval y, en un impulso clave para la industria turística de El Salvador, el Departamento de Estado eliminó su advertencia de viaje para el país.

Bukele, quien ha dirigido una amplia represión en su país, también obtuvo algo más que quería: el regreso de los líderes de la pandilla MS-13 que estaban bajo custodia estadounidense. Funcionarios estadounidenses habían encontrado previamente pruebas de negociaciones secretas entre el gobierno de Bukele y los líderes de la pandilla; él ha negado tener algún pacto con ellos.

Para muchos, colaborar con Trump ha sido una estrategia ganadora.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 14 de abril de 2025 (Reuters)

El Salvador, Ecuador y Guatemala aseguraron la semana pasada nuevos acuerdos comerciales. Panamá ha evitado las amenazas de Trump. La relación positiva con Washington ha ayudado a que algunos líderes latinoamericanos se mantengan entre los más populares de la región, y más figuras de derecha parecen estar ascendiendo tras ellos.

Bolivia puso fin el mes pasado a dos décadas de gobierno de izquierda, una elección celebrada por funcionarios estadounidenses. Chile parece estar a punto de elegir a un presidente de derecha que ha abrazado a Trump. Y funcionarios de Trump buscaron ayudar a un candidato principal a la presidencia de Perú, un alcalde de derecha conocido como Porky, justo cuando realizaba un homenaje a Charlie Kirk, el activista conservador asesinado en septiembre.

Por otro lado, ha habido consecuencias para quienes no cooperan.

La Casa Blanca ha trabajado para castigar a los tres gobiernos autocráticos de izquierda de América Latina, amenazando con aranceles del 100 por ciento a las importaciones nicaragüenses, aislando aún más a Cuba e iniciando una intensa campaña de presión contra Venezuela.

Funcionarios estadounidenses han calificado al líder autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, de fugitivo y han ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. En las últimas semanas, Trump ha estado considerando ataques terrestres y el uso de fuerzas de Operaciones Especiales allí.

Al mismo tiempo, el ejército estadounidense ha establecido su mayor presencia en el hemisferio en décadas, con más de 15.000 soldados. La semana pasada, la Marina trasladó su mayor portaaviones a distancia de ataque de Venezuela.

Desde septiembre, el ejército estadounidense ha realizado 21 ataques contra lanchas rápidas que, según afirma, transportan drogas, matando a 83 personas. Los funcionarios estadounidenses no han presentado pruebas de que las embarcaciones estuvieran traficando drogas.

Esa campaña, sumamente inusual y que ha generado preocupación en el Congreso y otros ámbitos sobre su legalidad, también se ha utilizado para presionar a otras naciones.

En Colombia, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro se ha convertido en uno de los críticos —y objetivos— más prominentes de Trump.

Después de que Petro, un líder de izquierda, criticara los ataques a las embarcaciones, Estados Unidos detuvo la ayuda y su ejército atacó una embarcación procedente de Colombia. Luego, el Departamento del Tesoro sancionó a Petro, acusándolo de ser narcotraficante. La popularidad de Petro ha caído, y los analistas creen que el país podría girar a la derecha en las elecciones del próximo año.

Como muestra del impacto de Trump, el principal foro diplomático del hemisferio, la Cumbre de las Américas, fue cancelado abruptamente este mes por primera vez en sus 31 años de historia. Los organizadores citaron “profundas divisiones que actualmente dificultan el diálogo productivo”.

Cuando se trata de los actores más grandes del hemisferio, Trump ha encontrado límites a su estrategia de presión y amenazas.

Como los dos mayores socios comerciales de Estados Unidos, México y Canadá mantienen un enorme poder de negociación. Cada uno ha encontrado formas de cumplir con algunas de las demandas de Trump mientras se mantiene firme en otras. Y los líderes de ambos países, de partidos de tendencia izquierdista, se han beneficiado políticamente de su enfoque hacia Trump.

Pero Brasil representa la prueba más fuerte para el enfoque de Trump. En julio, impuso al país aranceles del 50 por ciento y sanciones en un intento de detener el proceso penal del gobierno brasileño contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

El actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó rápidamente a Trump y vio aumentar sus cifras en las encuestas. Brasil luego condenó a Bolsonaro por intentar organizar un golpe de Estado y lo sentenció a 27 años de prisión.

Semanas después, Trump cambió abruptamente de rumbo. Se reunió con Lula y dijo que le agradaba, y ahora ambas naciones negocian el fin de los aranceles.

