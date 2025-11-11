'Flesh', de David Szalay, gana el Premio Booker 2025

La novela, un relato de superación de la pobreza a la riqueza, ya había ganado admiradores como Zadie Smith y Dua Lipa. Roddy Doyle, presidente del jurado, la definió como una obra "singular" y "extraordinaria".

Cuando la novela de David Szalay, All That Man Is , fue nominada para el Premio de Booker 2016, el autor describió la ceremonia de entrega como "una experiencia horrible".

Pasó una cena "muy estresante", preguntándose si su libro triunfaría, solo para perder frente a El vendido de Paul Beatty. Más tarde le dijo al diario The Guardian: "Solo el trauma deja recuerdos tan nítidos".

El lunes por la noche, en Londres, Szalay asistió a otra cena del Premio Booker. Pero esta vez, su más reciente novela, Flesh , ganó el prestigioso galardón literario.

El escritor Roddy Doyle, quien presidió el jurado de este año, la calificó de novela "singular" y "extraordinaria".

"No se parece a ningún otro libro", dijo Doyle en una conferencia de prensa previa al anuncio del lunes sobre la novela en la que Istvan, un adolescente húngaro solitario, asciende inesperadamente a la cima de la sociedad británica. La austeridad de la escritura de Szalay obliga a los lectores a "meterse en la novela y participar", añadió Doyle.

Al aceptar el premio, Szalay dijo que Flesh no fue fácil de escribir, "y no siempre supe manejar bien la presión. No la afronté ni con sabiduría, ni con elegancia".

Szalay luego agradeció a su esposa por su apoyo. "Estoy seguro de que ella está tan desconcertada como yo por el hecho de que aquellos tiempos bastante sombríos y esta noche resplandeciente formen parte, de algún modo, del mismo proceso y de la misma experiencia".

Flesh superó a los otros cinco títulos finalistas, entre ellos Flashlight de Susan Choi, La soledad de Sonia y Sunny de Kiran Desai, Audición de Katie Kitamura, El resto de nuestras vidas de Ben Markovits y The Land in Winter de Andrew Miller.

El Premio Booker, uno de los galardones más prestigiosos de la literatura, se otorga cada año a la que se considera la mejor novela escrita en inglés y publicada en Reino Unido o Irlanda. El año pasado, Samantha Harvey triunfó con Orbital , una novela ambientada a bordo de la Estación Espacial Internacional. En los últimos años, el Booker ha adquirido seguidores en todo el mundo, y las obras ganadoras suelen convertirse en éxitos a ambos lados del Atlántico. Además del impulso en las ventas, el autor galardonado recibe un premio de 50.000 libras, unos 65.800 dólares.

Flesh ha atraído a un gran número de admiradores de alto nivel desde su publicación en marzo, entre ellos la estrella del pop Dua Lipa, que eligió la novela para su club de lectura, y la novelista Zadie Smith, quien declaró en un programa de radio de la BBC que Flesh era "asombrosa". Algunos novelistas dan a sus personajes vidas interiores increíblemente complicadas, dijo Smith, pero Szalay tuvo la confianza de crear un protagonista que no reflexiona mucho sobre los acontecimientos que le suceden, y que por eso resulta más realista.

"A veces, cuando leo, una de las cosas que busco es: '¿Cómo ha logrado esta persona renovar la novela?'". dijo Smith: "Para mí, esta novela era nueva".

Los críticos también elogiaron el libro, incluso cuando tenían reservas. Dwight Garner, escribiendo en The New York Times, dijo que admiraba Flesh "de principio a fin sin que nunca le gustara del todo, sin rendirse nunca a ella". Pero Luke Brown, en The Financial Times, calificó el libro de "refrescante, revelador y verdadero" por su retrato de un hombre que pasa por etapas como soldado, guardia de seguridad y promotor inmobiliario.

Szalay, de 51 años, es autor de cinco libros anteriores. Entre ellos, su debut de 2008, London and the South-East , sobre un ejecutivo de ventas que acaba trabajando como reponedor en un supermercado; Turbulencias , una serie de historias interconectadas en las que todos los personajes toman vuelos; y All That Man Is , sobre hombres en distintas situaciones de crisis.

Szalay es el primer húngaro-británico que gana el premio, aunque otro escritor de ascendencia húngara, Laszlo Krasznahorkai, recibió el Premio Booker Internacional en 2015. El mes pasado, Krasznahorkai recibió el Premio Nobel de Literatura.

En una rueda de prensa posterior a la ceremonia del lunes, Szalay dijo: "Cuando Laszlo ganó el Nobel, pensé: 'Oh, Dios, ¿se ha llevado la cuota de escritores húngaros ganadores este año?'".

"Al final, soy un escritor británico", añadió Szalay, "pero es un gran año para las personas con nombres húngaros que escriben libros".

Un aspecto de Flesh que los críticos elogiaron es su diálogo parco y, por momentos, divertido, en especial el uso frecuente que hace Istvan de la palabra "Okay" para responder a las preguntas.

En la rueda de prensa del lunes, Doyle dijo que los jueces consideraban que ese tipo de diálogo formaba parte del atractivo del libro. Istvan es un hombre a la antigua, criado para no llorar y para ser "un hombre de pocas palabras", añadió Doyle, comparándolo con los personajes de los westerns. Y eso "no le hizo ningún daño a la carrera de Clint Eastwood", dijo Doyle.

"Si estuvieras tratando con una persona real con la que intentaras mantener una conversación decente, te frustraría un poco", dijo Doyle. "Pero cuando se presenta en la página, para ser sincero, me pareció fascinante".

Szalay dijo en la rueda de prensa que, a diferencia de 2016, había pasado la noche sintiéndose "inquietantemente tranquilo", habiéndose persuadido de antemano de que no se llevaría el premio a casa.

En consecuencia, le sorprendió un poco haber ganado este año. Pero el evento, dijo, "fue en conjunto una experiencia mucho más agradable".

Alex Marshall es un periodista cultural europeo que reside en Londres.