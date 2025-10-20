Trump publica un video falso en el que vuela un avión sobre manifestantes

En el video, compartido en redes sociales, el presidente de EE. UU. luce una corona y pilota un avión llamado 'Rey Trump' que arroja una sustancia marrón sobre los manifestantes.

corona y pilotando un avión llamado "Rey Trump" que vierte una sustancia marrón sobre los manifestantes.

El breve video, compartido en la cuenta de Trump en Truth Social a última hora del sábado, fue publicado el mismo día en que manifestantes participaron en una demostración masiva de un día, conocida como "No Kings" ("No a los reyes"), contra el gobierno de Trump. Las protestas se celebraron en ciudades y pueblos de los 50 estados, y los participantes portaban carteles como "No juro lealtad a ningún rey" y coreaban consignas contra el presidente en las que lo acusaban de actuar de forma autoritaria.

El video falso, en el que sonaba la canción "Danger Zone" de Kenny Loggins, muestra cómo el avión deja caer una sustancia marrón parecida a heces sobre las cabezas de los manifestantes, que parecían estar reunidos en una ciudad.

El sábado, la Casa Blanca también publicó en las redes sociales una imagen generada por IA de Trump y el vicepresidente JD Vance con coronas. "Pasen todos una buena noche", decía la publicación, con el emoji de la corona.

Trump publica a menudo imágenes generadas por IA o simuladas en su cuenta de Truth Social. El mes pasado, publicó un meme del representante Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York y líder de la minoría en la Cámara de Representantes, que muestra a Jeffries con un bigote falso y un sombrero, con música de mariachis de fondo. Jeffries, quien es negro, calificó el video de racista e intolerante.

Las protestas de No Kings siguieron a otra manifestación masiva en junio, cuando cinco millones de personas, según se calcula, participaron en unas 2000 protestas en todo el país. La manifestación del sábado fue organizada por grupos nacionales y locales y por conocidas coaliciones progresistas, como Indivisible, 50501 y MoveOn. Los dirigentes republicanos denunciaron las protestas, las culparon de prolongar el cierre del gobierno y calificaron el acto de "manifestación del odio a Estados Unidos".

A la pregunta de si el presidente tenía algún comentario que hacer sobre las manifestaciones, Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, dio una breve respuesta en un correo electrónico. "¿A quién le importa?", dijo.

En una entrevista con Fox News, que se emitió el domingo, Trump dijo de los manifestantes: "Se refieren a mí como a un rey. No soy un rey".

Jenny Gross es una reportera del Times que cubre noticias de última hora y otros temas.