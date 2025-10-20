The New York Times

Trump publica un video falso en el que vuela un avión sobre manifestantes

Reportajes Especiales - News

Por Jenny Gross

Guardar

En el video, compartido en redes sociales, el presidente de EE. UU. luce una corona y pilota un avión llamado 'Rey Trump' que arroja una sustancia marrón sobre los manifestantes.

corona y pilotando un avión llamado "Rey Trump" que vierte una sustancia marrón sobre los manifestantes.

El breve video, compartido en la cuenta de Trump en Truth Social a última hora del sábado, fue publicado el mismo día en que manifestantes participaron en una demostración masiva de un día, conocida como "No Kings" ("No a los reyes"), contra el gobierno de Trump. Las protestas se celebraron en ciudades y pueblos de los 50 estados, y los participantes portaban carteles como "No juro lealtad a ningún rey" y coreaban consignas contra el presidente en las que lo acusaban de actuar de forma autoritaria.

El video falso, en el que sonaba la canción "Danger Zone" de Kenny Loggins, muestra cómo el avión deja caer una sustancia marrón parecida a heces sobre las cabezas de los manifestantes, que parecían estar reunidos en una ciudad.

El sábado, la Casa Blanca también publicó en las redes sociales una imagen generada por IA de Trump y el vicepresidente JD Vance con coronas. "Pasen todos una buena noche", decía la publicación, con el emoji de la corona.

Trump publica a menudo imágenes generadas por IA o simuladas en su cuenta de Truth Social. El mes pasado, publicó un meme del representante Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York y líder de la minoría en la Cámara de Representantes, que muestra a Jeffries con un bigote falso y un sombrero, con música de mariachis de fondo. Jeffries, quien es negro, calificó el video de racista e intolerante.

Las protestas de No Kings siguieron a otra manifestación masiva en junio, cuando cinco millones de personas, según se calcula, participaron en unas 2000 protestas en todo el país. La manifestación del sábado fue organizada por grupos nacionales y locales y por conocidas coaliciones progresistas, como Indivisible, 50501 y MoveOn. Los dirigentes republicanos denunciaron las protestas, las culparon de prolongar el cierre del gobierno y calificaron el acto de "manifestación del odio a Estados Unidos".

A la pregunta de si el presidente tenía algún comentario que hacer sobre las manifestaciones, Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, dio una breve respuesta en un correo electrónico. "¿A quién le importa?", dijo.

En una entrevista con Fox News, que se emitió el domingo, Trump dijo de los manifestantes: "Se refieren a mí como a un rey. No soy un rey".

Jenny Gross es una reportera del Times que cubre noticias de última hora y otros temas.

Temas Relacionados

New York TimesTRUMPKINGVIDEOART

Últimas Noticias

Amazon dice que se restablecen los sitios web tras la interrupción de servicio

Reportajes Especiales - Business

Amazon dice que se restablecen

En solo 7 minutos los ladrones se robaron joyas 'de valor incalculable' del Louvre

Reportajes Especiales - News

En solo 7 minutos los

El Louvre fue asaltado. Estos son los objetos que se llevaron

Reportajes Especiales - News

El Louvre fue asaltado. Estos

Gustavo Petro acusa a EE. UU. de asesinato y Trump detiene la ayuda

Reportajes Especiales - News

Gustavo Petro acusa a EE.

Rodrigo Paz pone fin a 20 años de gobierno de izquierda en Bolivia

Reportajes Especiales - News

Rodrigo Paz pone fin a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Habría otro pescador perdido de

Habría otro pescador perdido de San Onofre, Sucre, tras bombardeo de EE. UU. en el Caribe

Cientos de multas de velocidad podrían ser anuladas después de que un vecino se diera cuenta de un fallo en el envío postal de las notificaciones

Cómo comprar y vender centenarios de oro y onzas de plata el 20 de octubre

Qué se celebra el 20 de octubre en el Perú: una fecha marcada por tragedias, pactos y memoria colectiva

El secreto de repostería para hacer un panqué de elote esponjoso y cremoso

INFOBAE AMÉRICA
Douglas Massey: "Chávez fue peligroso

Douglas Massey: "Chávez fue peligroso para Venezuela pero Trump lo es para todo el mundo"

Sonia Morales expone en Casa Antillón nueve óleos sobre la belleza de lo cotidiano en la muestra 'Leftover Beauties'

La AN envía a juicio a un empresario español por presunto espionaje a Assange y la Fiscalía reclama 13 años de cárcel

El OCIb 2025 rinde tributo a Sor Juana Inés de la Cruz en la Fiesta de Muertos mexicana

Trump cree que Ucrania "aún puede ganar la guerra" aunque "puede pasar cualquier cosa"

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian lució un extraño

Kim Kardashian lució un extraño look y generó todo tipo de reacciones en redes sociales

Vanessa Kirby se convirtió en madre junto a su pareja Paul Rabil

Britney Spears afirmó que sufre daño cerebral en medio del conflicto público con Kevin Federline

Jonah Hill sorprendió con una transformación radical para “Cut Off”: “Pasé parte de mi juventud escuchando decir que era gordo y asqueroso”

Influencer australiana murió por una “complicación extremadamente rara” tras dar a luz en casa