Inseguridad en Bogotá: ¿percepción o realidad?, expertos y autoridades respondieron a la ciudadanía

Pese a que una porción de la ciudadanía capitalina afirma que la inseguridad es uno de los puntos más débiles de la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán a través de la política Bogotá Camina Segura, desde el distrito se reporta un balance positivo que evidencia una disminución de delitos como el hurto y las extorsiones.

Sin embargo, en la ciudadanía persiste una percepción de inseguridad negativa, evidenciada en comentarios, denuncias, videos de atracos y mensajes al alcalde que abundan en las redes sociales y los medios de comunicación.

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Ante este dilema, desde el Distrito Capital puntualizan que existe una dicotomía compleja que, incluso, podría ser una generalidad de las ciudades contemporáneas.

Los panelistas coincidieron en que la percepción de impunidad agrava la sensación de inseguridad entre los habitantes urbanos. - crédito Secretaría de Seguridad

Las hipótesis se discutieron en el primer webinar de 2026 de la Red Internacional de Seguridad Urbana (Risu), que reunió autoridades, expertos y representantes de ocho ciudades del hemisferio occidental —San José, San Juan, Santiago de Chile, Buenos Aires, Zacatecas, Guayaquil, San Salvador y Bogotá—, que compartieron experiencias sobre la recuperación de espacios públicos, mejora del alumbrado y presencia policial para analizar por qué la sensación de inseguridad persiste aun cuando las cifras oficiales de delitos muestran una tendencia a la baja.

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Uno de los ejes del debate fue la diferencia entre las estadísticas de criminalidad y la percepción ciudadana, marcada por factores como el estado del espacio público, la limpieza urbana, la iluminación, la presencia institucional y la capacidad de respuesta de las autoridades.

“La seguridad no se mide únicamente por las cifras de criminalidad. La percepción ciudadana también está determinada por factores como el estado del espacio público, la limpieza de las ciudades, la iluminación, la presencia institucional, la rapidez en la respuesta a los problemas de la comunidad, la confianza en las autoridades y la lucha contra la impunidad”, fueron las palabras del secretario de Seguridad, César Restrepo, durante su intervención.

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“Los indicadores de reducción del delito no son suficientes si la ciudadanía no percibe mejoras en su vida cotidiana. Un entorno organizado y mantenido transmite confianza y reduce el temor”, agregó.

Así fue el webinar que debatió el dilema de la percepción de inseguridad con las bajas en cifras sobre el delito - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá

En el foro también se discutió el impacto de la desinformación, la abundancia de denuncias en redes, y los contenidos falsos que circulan en las plataformas digitales. Según el secretario de Seguridad bogotano “esos elementos del entorno, de la trayectoria, de las condiciones de una ciudad y adicionalmente la estructura socioeconómica, pues sí es un determinante de la forma como nos aproximamos a cómo nos sentimos desde el punto de vista de la seguridad”.

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Por ello, llamó a fortalecer la comunicación institucional y combatir la desinformación como parte fundamental de las políticas públicas en seguridad.

Sobre este punto, Martín Orozco, gerente general de Invamer, dijo en el evento que “se necesitan siete noticias positivas por cada una negativa. Si no se publican los hechos positivos, las noticias negativas podrían ganar mucho más protagonismo”.

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Recuperación de espacio público e impunidad: los factores que alimentan la percepción de inseguridad

Por su parte, el secretario de Seguridad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro, precisó que son necesarias las políticas de recuperación del espacio público para restaurar el orden y reducir oportunidades para el delito.

“Durante los últimos 18 meses Buenos Aires implementó un plan específico basado en criterios de seguridad situacional y recuperación de entornos urbanos (...) Las claves para lograr una mejor percepción son: espacio público, iluminación, higiene, cámaras de seguridad y policías con actitud de servicio”, explicó Piñeiro, que respaldó la fuerte presencia policial para evitar ocupaciones indebidas.

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Participación del secretario de Seguridad de Buenos Aires, Argentina, Maximiliano Piñeiro - crédito captura de pantalla @SeguridadBOG/X

Otro de los aspectos fue la sensación de impunidad. Los panelistas coincidieron en que la percepción de inseguridad crece cuando la ciudadanía percibe que los malhechores no pagan por sus delitos ante la ley.

“La impunidad se convierte en indignación. Cuando algo no queda impune, la gente empieza a recuperar la confianza”, dijo Ernesto Cortés, editor general del diario El Tiempo, presente en el espacio.

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