Denle el Nobel a Trump por Gaza si logra las partes más difíciles que están por venir

Trump busca terminar definitivamente con la guerra en Gaza (AP Foto/Alex Brandon)

Espero que, si la primera etapa de este alto el fuego en Gaza, la liberación de rehenes y el intercambio de prisioneros se lleva a cabo según lo planeado en los próximos días, el presidente Trump sea colmado de elogios, por tres razones que podrían impactar el futuro tanto de Oriente Medio como de Estados Unidos.

Primero, porque llegar a este punto realmente fue difícil. Se necesitó una jugada geopolítica de carambola que tuvo que rebotar y, al mismo tiempo, ganarse la confianza de Israel, Hamás, Catar, Turquía, la Autoridad Palestina, Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos antes de aterrizar en Gaza. En la escala de dificultad, esto estuvo entre lo más alto.

Bien por el presidente y su equipo por haberlo logrado.

En segundo lugar, esta es solo la primera etapa de un plan de varias fases. Así que, si Trump se adueña de esta primera parte, pone su nombre en ella y recibe elogios por llevarla a cabo, eso debería asegurar que permanezca involucrado para impulsar las etapas posteriores de su plan de paz. Son mucho más difíciles y —no puedo enfatizar esto lo suficiente— requerirán que Trump siga completamente comprometido. Señor presidente, puede que no le interese la historia palestina o judía, pero ahora ambas están muy interesadas en usted.

Me preocupa que Trump no respete plenamente la complejidad de la tarea que su administración ha asumido con el plan que llevará su nombre. Estamos hablando de una reconstrucción nacional a gran escala en Gaza, que está casi completamente destruida, pero que aún alberga a unos dos millones de personas desplazadas. Con un equipo de seguridad nacional que ahora es lamentablemente pequeño, Trump tendrá que supervisar el desarme de Hamás, el reclutamiento y desarrollo de una fuerza de seguridad multinacional para llenar el vacío que se creará cuando Israel se retire, la reconstrucción de Gaza desde cero y la creación de un gobierno de transición para administrar el lugar. Y todo esto se hará bajo la mirada de un gobierno israelí profundamente sospechoso de que Hamás se reagrupe.

Trump le dijo a su gabinete el jueves, con su habitual tendencia a la exageración: “Terminamos la guerra en Gaza y, en una base mucho más grande, creamos la paz… con suerte, una paz duradera en Oriente Medio”. Realmente espero que no crea eso, porque estará trabajando en Gaza durante el resto de su presidencia.

Dicho esto, si tiene éxito, la implementación de las etapas más difíciles ofrece la promesa de revivir, con el tiempo, la posibilidad de una solución de dos Estados bajo una fórmula totalmente nueva, una que combine la tutela palestina, árabe e internacional sobre el futuro de Gaza. Si funciona, el acuerdo podría algún día extenderse a Cisjordania.

Creo que el equipo de Trump ha ideado un nuevo modelo intrigante para abordar el futuro de ambos territorios ocupados, porque israelíes y palestinos ya no pueden resolver su conflicto por sí solos. Después de la guerra de Gaza, no queda ni un ápice de confianza entre ellos. Los engranajes de la colaboración están completamente desgastados. Necesitarán garantes permanentes de la paz, tanto estadounidenses como árabes. (Más sobre esto otro día).

Detener la terrible guerra en Gaza es digno de elogio (REUTERS/Ramadan Abed)

Si la implementación de todas las etapas de este plan de paz reconstruye un camino hacia la paz israelí-palestina, eso sería digno de un Premio Nobel de la Paz. Tal vez incluso dos.

La tercera razón por la que espero que Trump reciba el reconocimiento que merece por diseñar este plan de paz no tiene nada que ver con Oriente Medio. Es por la esperanza, probablemente en vano, de que esto realmente inspire a Trump a hacer la paz también en Estados Unidos.

“Bienaventurados los pacificadores”, escribió Trump en las redes sociales. Pues claro que lo son, señor presidente, y ahora que ha traído una medida de paz a Gaza mostrando respeto y generando confianza con todas las partes —incluso logró que un enemigo de Estados Unidos de larga data, Hamás, confiara en usted—, por favor intente la misma diplomacia en casa.

En lugar de hacer que Estados Unidos esté tan fracturado como Gaza, acusando a sus rivales políticos con los cargos más endebles y jactándose de que “odio a mi oponente”, como hizo en el memorial de Charlie Kirk, ¿por qué no nos sorprende para bien? Invite a los líderes demócratas a Camp David y dígale al mundo que no saldrá de allí sin un tratado de paz entre estadounidenses. Recuerde, usted ganó. Es el presidente. Dé un ejemplo positivo y eleve su figura por encima de todas sus rencillas personales. Mire todo el bien que puede hacer en el mundo forjando compromisos.

Si hace eso en casa, su popularidad se disparará. Si no lo hace —y sigue actuando como unificador en Oriente Medio y divisor en Estados Unidos—, este plan para Gaza será solo una nota al pie de una presidencia fallida.

En ese sentido, espero que Trump reflexione sobre cómo logró el acuerdo en Oriente Medio. Su estilo de negociación diplomática es bastante inusual. Cuando se trató de buscar la paz en Gaza, Trump no se interesó en la política de repartir culpas ni en lanzar apodos humillantes a ninguna de las partes, incluidas Israel, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Solo le interesaba llegar al “sí” con quienes podían hacerlo posible y acercarlo a un Premio Nobel de la Paz. En una región donde pocos líderes no tienen sangre en las manos o presos políticos en la cárcel (por defender los derechos humanos), Trump es un alivio frente a los presidentes demócratas. No le importan en absoluto los antecedentes en derechos humanos de ninguno de estos actores. Pero tampoco estaba dispuesto a tolerar sus excusas habituales sobre cómo su política interna no les permitiría llegar a un compromiso.

El enfoque de Trump era: no me interesa quién eres; te juzgaré por lo que hagas. Si es lo que quiero y necesito, eres genial; si te interpones en mi camino, te haré pagar. Los demócratas, en general, no son tan buenos combinando la indiferencia moral con la diplomacia coercitiva en nombre de la paz. A Trump le sale de forma natural. Los líderes de Oriente Medio lo ven como uno de los suyos.

Como dijo el secretario de Estado Marco Rubio: “El presidente tuvo algunas llamadas y reuniones extraordinarias que requirieron un alto grado de intensidad y compromiso, y que hicieron que esto sucediera”.

¡Vaya, como aficionado a Oriente Medio, me habría encantado escuchar esas llamadas!

Tanto Hamás como el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel encontrarán la manera de decir que este resultado es un gran logro, pero no es el resultado que buscaban cuando libraron esta guerra.

Hamás inició esta guerra el 7 de octubre de 2023, en parte para destruir un plan de Biden que comenzaba con la reforma de la Autoridad Palestina en Cisjordania —el archirrival de Hamás, que ha aceptado los acuerdos de paz de Oslo—. Esta reforma de la AP, en el plan de Biden, debía allanar el camino para negociaciones con Israel sobre una solución de dos Estados y, a cambio de eso, Arabia Saudita normalizaría relaciones con Israel, y Estados Unidos y Arabia Saudita firmarían un tratado de seguridad.

Hamás y su patrocinador regional, Irán, no querían ver ningún avance palestino hacia un acuerdo de dos Estados liderado por la AP, y mucho menos una normalización entre Israel y Arabia Saudita. Eso habría dejado tanto a Irán como a Hamás muy aislados. Ahora ambos están aislados y devastados militarmente.

Al mismo tiempo, Netanyahu libró esta guerra —desde el primer día, en mi opinión— de una manera que esperaba que resultara en que Israel controlara Gaza para siempre, a través de algún tipo de fuerzas locales colaboracionistas que no incluyeran ni a Hamás —los terroristas que iniciaron la guerra— ni a la Autoridad Palestina —la alternativa lógica a Hamás—. Bibi buscó constantemente deslegitimar a la AP porque no quería un solo organismo palestino moderado de negociación que pudiera representar a los palestinos tanto en Cisjordania como en Gaza. Eso habría llevado de inmediato a una presión global para negociar una solución de dos Estados.

Con Trump, Bibi obtuvo justo lo contrario. El plan de Trump no promete la condición de Estado palestino, pero estipula que, a medida que avance la reconstrucción de Gaza y se lleve a cabo el programa de reforma de la Autoridad Palestina, “puede que finalmente se den las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la condición de Estado palestina, que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino”.

Netanyahu cayó en las manos de Trump al ponerse completamente en sus manos.

Netanyahu se puso completamente en manos de Trump (Europa Press)

Durante el último año, al aplicar su política de tierra arrasada en Gaza, Bibi le dijo al mundo que se perdiera, a Europa que se perdiera, a los demócratas que se perdieran, a los judíos estadounidenses liberales que se perdieran, a los aliados árabes de Israel que se perdieran, incluso a los republicanos moderados que se perdieran. Puso el destino de Israel completamente en manos de Trump, pensando que cuando Trump presentó su primer plan para Gaza —un plan descabellado para sacar a todos los palestinos de Gaza y convertirla en una nueva Riviera—, Trump le había dado carta blanca para arrasar Gaza.

Pero cuando los árabes, los aliados europeos de Estados Unidos y Tony Blair intervinieron y encaminaron a Trump hacia un proceso de paz real —declarando que Israel no podía anexar Gaza ni Cisjordania—, Netanyahu ya no tenía ninguna palanca que accionar. No tenía a Trump ni a los republicanos para socavar al presidente como hizo con Joe Biden.

Eso es lo que nos trajo hasta aquí, ¿y por qué es tan importante este “aquí”? Un miembro del equipo negociador israelí en Camp David en 2000, Gidi Grinstein, lo explicó bien en un correo electrónico que me envió: el plan de 20 puntos de Trump ofrece una oportunidad crucial no solo para traer la paz a Gaza y liberar a los rehenes, sino para “restablecer los principios fundamentales de larga data del proceso diplomático israelí-árabe e israelí-palestino desde los Acuerdos de Camp David de 1978-79”.

¿Cómo es eso? Trump ha establecido, explicó Grinstein, “que no habrá anexiones unilaterales en Gaza ni en Cisjordania; que una Autoridad Palestina mejorada y reformada será el órgano de autogobierno de los palestinos en Cisjordania y, en el futuro, en Gaza”. Y el horizonte político, continuó, incluye una señal de Trump hacia el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, lo que, escribió Grinstein, “en la práctica significa algún tipo de separación política entre Israel y los palestinos”.

Como dije, solo detener esta terrible guerra en Gaza —si se mantiene— es digno de elogio y de grandes titulares. Pero llevar a cabo todo este plan sería material de historia y de Premios Nobel. Y lograr que Trump se dé cuenta de lo que lo hizo eficaz en Oriente Medio —gobernar sumando, no dividiendo— lo convertiría en un presidente mucho mejor en casa. Eso sí sería un milagro.

© The New York Times 2025.