La carrera por fabricar imanes de tierras raras fuera de China

Una empresa canadiense refina metales raros a partir de mineral en un complejo junto al mar en Sillamae, Estonia, al lado de una central eléctrica que quema madera de edificios antiguos (Marta Giaccone para The New York Times)

Hace casi seis meses, China envió un mensaje inequívoco sobre su control de las cadenas de suministro críticas. Sus líderes suspendieron las exportaciones de potentes imanes de tierras raras de los que muchas industrias en todo el mundo no pueden prescindir.

La medida dio un nuevo impulso a los esfuerzos iniciados en los últimos años para desarrollar alternativas. En Estados Unidos, cuatro fábricas para producir imanes de tierras raras están terminando su construcción o comenzando a producir imanes. Una fábrica especialmente grande acaba de abrir en Europa del Este.

Pero la carrera desde abril solo ha servido para subrayar la ventaja que tiene China tras tres décadas de fuertes inversiones, y lo difícil que será para el resto del mundo alcanzarla rápidamente.

China ha utilizado su control sobre el suministro de imanes de tierras raras para ganar influencia en las negociaciones comerciales con el presidente Trump y con la Unión Europea. Desde el corte inicial, Pekín ha permitido algunas exportaciones de tierras raras, pero ahora las controla más estrictamente. Como resultado, el Sr. Trump ha sido más cauteloso a la hora de aumentar los aranceles a China que a países como India y Brasil, que no eran los objetivos originales de sus aranceles.

China también ha restringido las exportaciones de imanes de tierras raras a Europa para presionar a la Unión Europea a reconsiderar los aranceles a los autos eléctricos chinos.

“Muchas empresas siguen enfrentando desafíos significativos, algunas incluso amenazadas o ya experimentando paradas de producción” por la falta de imanes de tierras raras, dijo Jens Eskelund, presidente de la Cámara de Comercio Europea en China. Los fabricantes de automóviles y los contratistas de defensa han sido los más afectados en Europa y Estados Unidos.

La preocupación por el dominio de China en las tierras raras comenzó a surgir hace varios años en agencias del gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. Varios de los proyectos que ahora están cerca de completarse recibieron incentivos financieros gubernamentales.

Las escamas de una aleación magnética, a la izquierda, se obtienen mezclando metales de tierras raras con hierro y boro. Luego, la aleación se convierte en bloques magnéticos. Los bloques se cortan en imanes y se introducen en una máquina para su lavado (Marta Giaccone para The New York Times)

El viernes, la empresa canadiense Neo Performance Materials inauguró una fábrica en Narva, Estonia, que de un solo golpe casi ha duplicado la capacidad disponible de Europa y Estados Unidos para fabricar imanes. Neo también ha instalado gran parte del equipo necesario para más que duplicar la producción de su fábrica en los próximos años.

Aun así, la brecha con China es grande.

Norteamérica y Europa juntas compran casi 40.000 toneladas de imanes de tierras raras al año para autos, robots, drones y otros productos, casi todos adquiridos a China, según Adamas Intelligence, una firma de Toronto que sigue la industria.

Los países fuera de Asia han estado fabricando menos de 2.000 toneladas de imanes de tierras raras al año, principalmente en Alemania y Finlandia. Las empresas japonesas han estado produciendo 25.000 toneladas adicionales anualmente en Japón y Vietnam, principalmente para fabricantes de automóviles y otros clientes en Japón y Corea del Sur.

China, en cambio, produce más de 200.000 toneladas de imanes de tierras raras al año. Muchos de los imanes se utilizan en motores y otros dispositivos fabricados en fábricas chinas como parte de las vastas exportaciones de productos manufacturados de China.

Un juego global de ponerse al día

Las empresas que trabajan para aumentar la producción fuera de China están avanzando, pero lentamente.

VAC Group de Alemania, que ha sido el principal fabricante de imanes de tierras raras de Europa, planea poner en marcha una fábrica en Sumter, Carolina del Sur, el próximo mes con una capacidad de casi 2.000 toneladas al año, dijo Erik Eschen, director ejecutivo de la empresa.

Utilizando trabajadores estadounidenses que recibieron hasta 18 meses de formación en las fábricas de VAC en Alemania, la empresa espera operar la planta de Carolina del Sur a plena capacidad para finales de marzo, dijo. Podría casi duplicar la capacidad en 18 meses, añadió.

MP Materials, propietaria de la mina de tierras raras Mountain Pass en la frontera entre California y Nevada, está terminando una fábrica de 1.000 toneladas en Texas. Inicialmente abastecerá a General Motors. MP Materials planea una expansión y una segunda fábrica para llevar la producción anual total a 10.000 toneladas en unos pocos años. La empresa recibió un impulso este verano cuando el Departamento de Defensa acordó invertir 400 millones de dólares.

Un gerente en una refinería en Sillamae donde se separan tierras raras (Marta Giaccone para The New York Times)

Una tercera empresa, USA Rare Earth, ha construido una fábrica en Stillwater, Oklahoma. Se espera que la fábrica produzca a un ritmo anual de 600 toneladas a finales del próximo año y el doble para principios de 2027, dijo David Bushi, vicepresidente sénior de manufactura de la empresa. Una cuarta empresa, Noveon Magnetics, ha construido una fábrica cerca de Austin, Texas.

Pero estas son previsiones optimistas, dijeron ejecutivos de la industria. Construir una fábrica de imanes de tierras raras es más fácil que operarla, y puede llevar hasta tres años alcanzar la plena capacidad. Los estándares de calidad son exigentes y requieren el trabajo de técnicos experimentados.

Una fábrica debe ser capaz de fabricar docenas de tipos diferentes de imanes de tierras raras. Un automóvil a gasolina puede usar más de 40 imanes de tierras raras, que a menudo pesan un tercio de una onza (unos 9,4 gramos) o menos, para los motores de los asientos, frenos, espejos laterales y otros sistemas. Los autos eléctricos necesitan imanes adicionales.

Una razón por la que China lleva tanta ventaja en imanes es su control casi total sobre el procesamiento del mineral para extraer los minerales de tierras raras. Las refinerías chinas producen más del 99 por ciento del suministro mundial de tres tipos de tierras raras cruciales para fabricar imanes que resisten el calor. Muchas minas en otros países, incluidos Estados Unidos, han enviado durante mucho tiempo su mineral a China para su refinado.

El alcance de China en las tierras raras se extiende a otros países. Shenghe Resources, que es parcialmente propiedad del gobierno chino, ha invertido o firmado contratos con muchas de las nuevas minas y refinerías de tierras raras.

La mayor parte del equipo de procesamiento de tierras raras del mundo es fabricado por China, que ha comenzado a restringir las exportaciones de equipos. China emplea a casi todos los técnicos del mundo que trabajan en las refinerías, y el gobierno recientemente ha prohibido que la mayoría de ellos salgan del país.

“No es fácil encontrar personal técnico fuera de China”, dijo Ramón Barúa Costa, director ejecutivo de Aclara Resources, que está construyendo una mina de tierras raras en Brasil.

En Estonia, una ciudad con técnicos de quinta generación

Para las empresas y países que intentan independizarse de los imanes de tierras raras de China, mucho depende de las operaciones de Neo en el extremo oriental de Estonia. Sillamae, donde Neo refina tierras raras, se convirtió en un centro de producción de petróleo de esquisto en la década de 1920 y de metales raros en la década de 1980. Narva, donde Neo ha construido su fábrica de imanes, está en una curva del río que se adentra en Rusia.

Tan cerca de Rusia, Narva parece un lugar peculiar para una iniciativa europea destinada a lograr una mayor autosuficiencia en minerales críticos. En 2022, cuatro meses después de su invasión de Ucrania, el presidente Vladimir V. Putin de Rusia señaló la importancia estratégica de Narva para Rusia. Muchos en Estonia, que fue parte de la Unión Soviética y ahora es miembro de la Unión Europea, se alarmaron por sus declaraciones.

En una respuesta escrita a preguntas, el primer ministro Kristen Michal de Estonia dijo: “Nuestras inversiones en defensa, combinadas con los firmes compromisos de nuestros aliados con la seguridad de nuestra región, son garantías sólidas para la prosperidad económica continua en esta parte del mundo”.

Neo en sí tiene una profunda trayectoria en tierras raras. Es propietaria de Magnequench, una antigua filial de General Motors que inventó aplicaciones para imanes de tierras raras en las décadas de 1980 y 1990. En los últimos años, Neo ha trasladado parte de su producción de tierras raras de China a Sillamae.

La nueva fábrica de imanes de Neo en Narva tiene una capacidad inicial de 2.000 toneladas, y partes de la fábrica ya han sido construidas para 5.000 toneladas.

Pero incluso aumentar la producción a 2.000 toneladas puede llevar tres años debido a la complejidad de operar una fábrica de imanes, dijo Rahim Suleman, director ejecutivo de Neo, quien cuestionó si otras empresas podrían avanzar más rápido.

“Si no lo has hecho antes”, dijo, “simplemente no lo sabes”.

