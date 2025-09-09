¿Por qué cada vez más personas mayores mueren tras caídas?

Algunos investigadores sospechan que el aumento del consumo de medicamentos con receta puede explicar una tendencia preocupante.

Durante un tiempo, pasear al perro parecía peligroso.

Earl Vickers estaba acostumbrado a pasear con Molly, su mezcla de pastor, bóxer y algo más, por la playa o por su barrio de Seaside, California. Sin embargo, hace unos años empezó a tener problemas para mantenerse erguido.

"Si otro perro venía hacia nosotros, siempre acababa en el suelo", recuerda Vickers, de 69 años, ingeniero eléctrico jubilado. "Parecía que me caía cada dos por tres. Era una locura".

La mayoría de esas caídas no le causaron daños graves, aunque una vez cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza contra una pared que tenía detrás. "No creo que sufriera una conmoción cerebral, pero no es algo que quiera hacer todos los días", dijo Vickers, con pesar. En otra ocasión, al intentar amortiguar una caída, se rompió dos huesos de la mano izquierda.

Así que, en 2022, le dijo al oncólogo que le trataba el cáncer de próstata que quería dejar el medicamento contra el cáncer que había tomado, de forma intermitente, durante cuatro años: enzalutamida (vendido como Xtandi).

Entre los efectos secundarios enumerados del fármaco se encuentran unas tasas más elevadas de caídas y fracturas entre los pacientes que lo tomaban, en comparación con los que recibían un placebo. Su médico accedió a que dejara de tomar el fármaco, y "no he tenido ni una sola caída desde entonces", dijo Vickers.

Los expertos en salud pública llevan décadas advirtiendo de los peligros de las caídas para las personas mayores. En 2023, el año más reciente de datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), más de 41.000 estadounidenses mayores de 65 años murieron por caídas, según señaló el mes pasado un artículo de opinión en el Foro de Salud de JAMA.

Pero otra estadística era más sorprendente que esa cifra: la mortalidad relacionada con las caídas entre los adultos mayores ha aumentado considerablemente.

El autor del artículo, Thomas Farley, epidemiólogo, informó de que las tasas de mortalidad por caídas entre los estadounidenses mayores de 65 años habían aumentado más del triple en los últimos 30 años. Entre los mayores de 85 años, el grupo de mayor riesgo, las tasas de mortalidad por caídas se dispararon a 339 por 100.000 en 2023, frente a 92 por 100.000 en 1990.

La culpable, en su opinión, es la dependencia de los estadounidenses de los medicamentos recetados.

"Los adultos mayores están muy medicados, cada vez más, y con fármacos inadecuados para las personas mayores", dijo Farley en una entrevista. "Esto no ocurrió en Japón ni en Europa".

Sin embargo, en ese mismo periodo de 30 años se produjo una oleada de investigación y actividad para intentar reducir las caídas geriátricas y sus consecuencias potencialmente devastadoras, desde fracturas de cadera y hemorragias cerebrales hasta movilidad restringida, dolor persistente e institucionalización.

La Sociedad Estadounidense de Geriatría adoptó directrices actualizadas de prevención de caídas en 2011. Los CDC presentaron un programa llamado STEADI en 2019. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomendó el ejercicio o la fisioterapia para los ancianos con riesgo de caídas en 2012, 2018 y de nuevo el año pasado.

"Ha habido estudios e intervenciones e inversiones, y no han tenido mucho éxito", dijo Donovan Maust, psiquiatra geriátrico e investigador de la Universidad de Míchigan. "Es un problema grave que parece empeorar".

Pero ¿son los medicamentos recetados los causantes de ese aumento? Los geriatras y quienes investigan las caídas y las prácticas de prescripción cuestionan esa conclusión.

Farley, excomisionado de salud de la ciudad de Nueva York que enseña en la Universidad de Tulane, reconoció que muchos factores contribuyen a las caídas, entre ellos las deficiencias físicas y el deterioro de la vista asociados al avance de la edad; el abuso del alcohol; y los peligros de tropiezo en los hogares.

Pero "no hay motivo para pensar que ninguno de ellos haya empeorado tres veces en los últimos 30 años", dijo, y señaló estudios que muestran descensos en otros países de renta alta.

En su opinión, la diferencia es el uso cada vez mayor que hacen los estadounidenses de medicamentos --como las benzodiacepinas, los opiáceos, los antidepresivos y la gabapentina-- que actúan sobre el sistema nervioso central.

"Los fármacos que aumentan la mortalidad por caídas son los que producen somnolencia o mareo", dijo.

Los fármacos problemáticos son lo bastante numerosos como para haber adquirido un acrónimo en inglés FRID, o "fármacos que aumentan el riesgo de caídas", una categoría que también incluye diversos medicamentos cardíacos y antihistamínicos como el Benadryl.

Tales medicamentos desempeñan un papel importante, coincidió Thomas Gill, geriatra y epidemiólogo de la Universidad de Yale e investigador de caídas desde hace mucho tiempo. Pero, dijo, "hay explicaciones alternativas" para el aumento de las tasas de mortalidad.

Citó, por ejemplo, los cambios en la notificación de las causas de muerte. "Hace años, las caídas se consideraban una consecuencia natural del envejecimiento y no eran gran cosa", dijo.

Los certificados de defunción solían atribuir los fallecimientos de las personas mayores a dolencias como la insuficiencia cardíaca, en lugar de a las caídas, con lo que la mortalidad por caídas parecía menor en las décadas de 1980 y 1990.

El grupo actual de mayores de 85 años también puede ser más frágil y estar más enfermo que los ancianos de hace 30 años, añadió Gill, porque la medicina contemporánea puede mantener a la gente viva durante más tiempo.

La acumulación de discapacidades, más que los fármacos que toman, podrían hacerles más propensos a morir tras una caída.

Otro escéptico, Neil Alexander, geriatra y experto en caídas de la Universidad de Míchigan y del VA Ann Arbor Healthcare System, argumentó que la mayoría de los médicos han llegado a comprender los peligros de los FRID y los recetan con menos frecuencia.

"Mensaje transmitido", dijo. Dadas las alarmas que han sonado sobre los opiáceos, sobre las benzodiacepinas y fármacos afines, y especialmente sobre los opiáceos y las benzodiacepinas juntos, "muchos médicos de atención primaria han oído el mensaje", dijo. "Saben que no deben dar Valium a las personas mayores".

Además, las prescripciones de algunos fármacos relacionados con las caídas ya han disminuido o han tocado techo, incluso cuando las tasas de mortalidad por caídas han aumentado. Los datos de Medicare muestran un menor consumo de opiáceos de prescripción a partir de hace una década, por ejemplo. Las prescripciones de benzodiacepinas para pacientes de edad avanzada se han ralentizado, dijo Maust.

En cambio, ha aumentado el uso de antidepresivos y de gabapentina.

Independientemente de que el uso de medicamentos prevalezca sobre todos los demás factores, "nadie discute que estos agentes se utilizan en exceso y de forma inadecuada" y contribuyen al preocupante aumento de las tasas de mortalidad por caídas entre los ancianos, dijo Gill.

De ahí la campaña en curso para la "desprescripción": suspender los medicamentos cuyos daños potenciales superan sus beneficios, o reducir su dosis.

"Sabemos que muchos de estos fármacos pueden aumentar las caídas entre un 50 y un 75 por ciento" en los pacientes mayores, dijo Michael Steinman, geriatra de la Universidad de California en San Francisco y codirector de la Red de Investigación sobre la Desprescripción de Estados Unidos, creada en 2019.

"Es fácil empezar a tomar medicamentos, pero a menudo se necesita mucho tiempo y esfuerzo para que los pacientes dejen de tomarlos", dijo. Los médicos, al verse agobiados, pueden prestar menos atención a los regímenes de medicinas que a los problemas de salud que parecen más acuciantes, y los pacientes pueden mostrarse reacios a renunciar a pastillas que parecen ayudarles con el dolor, el insomnio, el reflujo y otras dolencias comunes relacionadas con la edad.

Los Criterios de Beers, un directorio de fármacos que a menudo se consideran desaconsejables para los adultos mayores, han publicado recientemente recomendaciones de medicamentos alternativos y tratamientos no farmacológicos para problemas frecuentes. Terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Ejercicio, fisioterapia e intervenciones psicológicas para el dolor.

"Es una verdadera tragedia que la gente sufra este acontecimiento que altera su vida", dijo Steinman, copresidente del panel de alternativas de Beers, en referencia a las caídas. Instó a los pacientes mayores a plantear ellos mismos la cuestión de los FRID, si sus médicos no lo han hecho.

"Pregunta: '¿Alguno de mis medicamentos aumenta el riesgo de caídas? ¿Existe algún tratamiento alternativo?'", sugirió. "Ser un paciente o cuidador informado puede ayudar a que esto se planifique. De lo contrario, puede que no surja".

La nueva vejez se produce a través de una asociación con KFF Health News .