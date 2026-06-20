Resultados Lotería de Medellín 19 de junio: números ganadores del premio mayor de $16.000 millones

El billete de la Lotería de Medellín tiene un costo de 21 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)

El número ganador del último sorteo de la Lotería de Medellín jugado hoy viernes 19 de junio de 2026, es el 3190.

La Lotería de Medellín publicó los resultados ganadores de su último sorteo celebrado este viernes 19 de junio de 2026.

Este popular juego entrega un premio mayor de $16.000 millones y más de 50 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

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Resultados de la Lotería de Medellín

Fecha del sorteo: viernes 19 de junio de 2026.

Sorteo: 4840.

Premio mayor: 3190.

A qué hora se juega la Lotería de Medellín

Esta lotería realiza un sorteo a la semana, todos los viernes a las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

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Lista de premios

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

Dos secos de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 700 millones pesos.

Dos secos de 500 millones pesos.

Seis secos de 100 millones pesos.

Siete secos de 50 millones pesos.

10 secos de 20 millones pesos.

15 secos de 10 millones pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Medellín que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Para reclamar el premio debe dirigirse a la Lotería de Medellín con el billete ganador y su identificación.

Si el premio es menor a 20 millones de pesos, se puede reclamar en cualquier agencia distribuidora del país. El dinero se entregará en una cuenta bancaria registrada por el ganador.

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Cabe mencionar que los ganadores tienen un año desde la fecha del sorteo, para reclamar su premio.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Medellín, se recomiendan las siguientes prácticas:

Conserva el billete original en perfecto estado, evitando arrugas, manchas, tachaduras o cualquier daño que pueda afectar su legibilidad y validez para el cobro. Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido desde el momento de la compra hasta la reclamación del premio.

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Para validar el billete y reclamar el premio, debes presentarlo junto con un documento de identidad válido (como la cédula de ciudadanía) en las oficinas de la Lotería de Medellín o en los puntos de pago autorizados, dependiendo del monto del premio. Los premios menores a $5 millones pueden reclamarse en agencias distribuidoras, mientras que premios mayores requieren trámite en la entidad directamente.

La Lotería de Medellín cuenta con estrictos protocolos de transparencia y seguridad en su proceso de entrega de premios. Por ejemplo, en casos recientes de premios importantes, se han realizado auditorías internas y forenses para garantizar la legalidad y evitar fraudes, incluyendo revisión de grabaciones y controles rigurosos.

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Estos procedimientos respaldan la validez y seguridad del cobro si el billete está en buena condición y se cumplen los requisitos oficiales.