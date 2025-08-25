Cómo influye China en las elecciones de la ciudad más grande de Estados Unidos

Banderas estadounidenses y chinas afuera de la Asociación Benéfica Fukien, un grupo comunitario en Chinatown, Manhattan. Crédito: Shuran Huang/The New York Times

En la ciudad de Nueva York, los clubes sociales respaldados por China debilitaron a un candidato al Congreso que una vez desafió al régimen en la televisión china.

Ayudaron a destituir a un senador estatal por asistir a un banquete con el presidente de Taiwán.

Y condenaron a un candidato al Concejo Municipal en las redes sociales por apoyar la democracia de Hong Kong.

En los últimos años, estas organizaciones han frustrado discretamente las carreras de políticos que se oponían al gobierno autoritario de China, mientras que apoyaban a otros que respaldaban las políticas del Partido Comunista gobernante. Estos grupos, muchos de ellos organizaciones sin fines de lucro exentas de impuestos, han permitido que el adversario más formidable de Estados Unidos influya en las elecciones de la ciudad más grande del país, comprobó The New York Times.

Los grupos son en su mayoría “asociaciones locales” de personas provenientes de la misma ciudad o provincia de China. Algunos llevan más de un siglo funcionando, mientras que decenas más han surgido en la última década. Al igual que otros clubes patrimoniales en una ciudad de inmigrantes, dan la bienvenida a los recién llegados, organizan desfiles y fomentan las relaciones sociales.

Sin embargo, muchas asociaciones locales se han convertido en herramientas útiles del consulado chino en Midtown Manhattan, según decenas de miembros de grupos, políticos y ex fiscales. Algunos líderes de grupos tienen familiares o negocios en China y temen las consecuencias de desafiar su autoridad. Funcionarios del consulado los han reclutado para intimidar a políticos que apoyan a Taiwán o cruzan otras líneas rojas de Pekín. En un caso, un agente de inteligencia chino y varios líderes locales atacaron al mismo candidato.

Esta intromisión puede parecer modesta, involucrando a políticos que probablemente no influyan en la política internacional. Pero China está decidida a sofocar la disidencia en su diáspora antes de que se propague de regreso a su país, afirmó Audrye Wong, investigadora del American Enterprise Institute que estudia la influencia china.

Pekín también está haciendo una apuesta a más largo plazo, dijo: “Nunca se sabe qué político podría eventualmente postularse para el Congreso a nivel nacional o convertirse en candidato presidencial”.

Banderas afuera del Consulado General de China en Midtown. Crédito: Shuran Huang/The New York Times

Muchos países, incluido Estados Unidos, han interferido en la política internacional. En la ciudad de Nueva York, la fiscalía federal afirmó que un funcionario del gobierno turco otorgó al alcalde Eric Adams beneficios de viaje de lujo para agilizar la apertura de un nuevo consulado. (El Sr. Adams negó los cargos, que posteriormente fueron retirados por la administración Trump). Grupos vinculados al partido gobernante de la India han atacado a Zohran Mamdani, un musulmán de ascendencia india que se postula a la alcaldía, acusándolo de ser antihindú.

La maquinaria de influencia de China es una de las más extensas y eficaces del mundo. Durante décadas, ha acosado a exiliados en Francia, sobornado a académicos en el Reino Unido y ha atacado a políticos en Canadá. Incluso ha construido comisarías clandestinas en docenas de países para amenazar a los disidentes. Sus esfuerzos han sido especialmente potentes en la ciudad de Nueva York, donde viven 600.000 personas de etnia china.

En 2023, el FBI arrestó a los líderes de un grupo, la Asociación Americana Changle, por operar una comisaría en su sede. El año pasado, una acusación federal acusó a un ex asesor de la gobernadora Kathy Hochul de conspirar con los líderes de dos asociaciones chinas, alegando que sus actividades políticas “eran supervisadas, dirigidas y controladas” por funcionarios chinos. Y este verano, agentes del FBI entrevistaron a líderes del grupo en el Barrio Chino sobre la presión ejercida por el consulado, según informaron dos líderes.

El alcalde Eric Adams en un mitin de campaña de julio en Sunset Park, Brooklyn. Crédito: Shuran Huang/The New York Times

The Times descubrió nuevas pruebas de cómo el consulado ejerce su influencia. Vídeos subidos a YouTube muestran ceremonias festivas en las que funcionarios del consulado dirigieron a grupos de ciudadanos locales en promesas de amor a la patria y defensa de sus intereses. En ocasiones, prometieron promover la “reunificación” con Taiwán, una democracia insular autónoma que China pretende integrar en el continente.

Más de 50 organizaciones vinculadas a Pekín han movilizado a sus miembros para recaudar fondos o apoyar a candidatos políticos en los últimos cinco años, según The Times. Muchas eran organizaciones benéficas sin fines de lucro, a las que la ley les prohíbe hacer campaña electoral.

Un portavoz del Consulado General de China afirmó que este siempre ha respetado el derecho internacional y no ha influido en las elecciones estadounidenses. “China no tiene ningún interés en ello y nunca ha interferido de ninguna manera”, declaró el portavoz en un breve comunicado. Las interacciones del consulado con la sociedad estadounidense, añadió, “son abiertas y transparentes, y rechazamos rotundamente cualquier acusación o difamación maliciosa”.

En una ciudad donde las victorias pueden determinarse por bloques electorales étnicos, las relaciones entre los grupos afines a China y los líderes electos son mutuamente beneficiosas. Los políticos suelen cortejar a estos grupos y, una vez en el cargo, a veces les devuelven el dinero del gobierno.

El Sr. Adams, cuyo ex asesor dimitió en medio de una investigación sobre la posible intromisión de China en la última contienda por la alcaldía, ha conseguido el apoyo de los líderes de al menos nueve grupos locales en su intensa campaña de reelección. Este asesor y otro partidario de Adams también causaron revuelo tras los informes de la semana pasada sobre la entrega de sobres rojos con dinero en efectivo a algunos periodistas en sus eventos de este verano.

Promesas a la Patria

The Times buscó en redes sociales y medios de comunicación chinos evidencia de que grupos chino-estadounidenses respaldaran o recaudaran fondos para candidatos de Nueva York. Al menos 53 de estas organizaciones tenían vínculos con China, definidos como promover abiertamente la agenda política de Pekín, reunirse en China con miembros del partido o interactuar extensamente con el consulado chino.

El consulado ha presidido decenas de ceremonias en sus ciudades natales que promueven los intereses políticos de China.

La Asociación Americana de Houyu de Fujian no respondió a las solicitudes de comentarios.

Un portavoz de la Sra. Meng afirmó que la congresista había asistido a eventos para diversos grupos étnicos en su circunscripción, a menudo con la asistencia de miembros del consulado. En cuanto a los eventos chinos, “no tiene nada que ver con la lista de invitados ni controla el programa”, declaró Jordan Goldes, el portavoz. “Pero lo ideal sería que quienes tomaran los juramentos fueran de nuestro país”.

The Times encontró videos de 35 ceremonias supervisadas por funcionarios del consulado desde 2016. Los diplomáticos guiaron a los líderes de los grupos a través de diversos juramentos, como afirmar la política de China hacia Taiwán y prometer “salvaguardar los intereses de desarrollo de la patria”.

Algunos se comprometieron a dedicar sus máximos esfuerzos al “gran rejuvenecimiento” de la patria, una frase que el presidente Xi Jinping utilizó en su primer discurso público como líder del Partido Comunista Chino en 2012 y ha invocado muchas veces desde entonces.

Zhang Yun, presidente de la Asociación Americana de Lianjiang, afirmó que era una tradición invitar a funcionarios del consulado chino a estos eventos, cuyo objetivo es fortalecer los lazos entre ambos países. “Todos ustedes creen que todo lo que hacen los chinos es malo”, afirmó. “Es discriminación”.

Entre los 53 grupos, The Times encontró al menos 19 organizaciones benéficas registradas que habían ignorado la prohibición de actividades electorales. Según la ley tributaria federal, estas organizaciones sin fines de lucro —que no pagan la mayoría de los impuestos— pueden posicionarse en cuestiones políticas, pero no pueden respaldar a candidatos. Sin embargo, en varios casos, los grupos locales respaldaron a candidatos o organizaron eventos de recaudación de fondos a pesar de responder “no” a las preguntas del Servicio de Impuestos Internos (IRS) sobre su participación política.

“Eso está totalmente fuera de lugar”, dijo Lloyd Hitoshi Mayer, profesor de Notre Dame y especialista en derecho de las organizaciones sin fines de lucro. “Es una clara violación de los límites que el Congreso ha impuesto a su estatus de exención de impuestos”.

El IRS se negó a hacer comentarios. Un portavoz de la agencia tributaria de Nueva York, responsable de aplicar una ley estatal similar, afirmó que no contaba con los recursos necesarios para detectar tales infracciones.

Algunas organizaciones benéficas sin fines de lucro vinculadas a China han respaldado la reelección del Sr. Adams. Dixon Mai, líder de la sede de la Asociación Chong Lou USA, que respaldó formalmente una reunión con altos funcionarios del consulado centrada en la oposición al presidente de Taiwán, afirmó que estaba movilizando a los 2.000 miembros del grupo para reelegir al Sr. Adams. “Estamos todos unidos en votar por él”, afirmó.

Todd Shapiro, portavoz del Sr. Adams, dijo que el alcalde asistió a eventos patrimoniales para escuchar las preocupaciones de los residentes y que la campaña había tratado de “protegerse contra cualquier influencia indebida”.

“Si a algún grupo se le prohíbe hacer recomendaciones o participar en actividades de campaña, esas reglas se les aplican y esperamos que cumplan con la ley”, agregó Shapiro.

El Sr. Adams en un mitin en Sunset Park en julio. Crédito: Shuran Huang/The New York Times

A veces los políticos desvían la financiación del gobierno hacia los grupos que los apoyaron.

En diciembre de 2021, la organización sin fines de lucro Asian American Community Empowerment coorganizó una recaudación de fondos para la gobernadora de Nueva York, la Sra. Hochul. El evento tuvo lugar en un restaurante propiedad del líder del grupo, John Chan, un empresario aliado del gobierno chino que fue condenado por tráfico de heroína e ingreso ilegal de ciudadanos chinos a Estados Unidos.

Dos meses después, la Sra. Hochul anunció que se distribuirían 10 millones de dólares en ayuda para la pandemia a decenas de grupos asiáticos. La organización sin fines de lucro del Sr. Chan recibió 45.000 dólares.

Anthony Hogrebe, portavoz de la Sra. Hochul, dijo que las donaciones de campaña “no tienen ningún impacto en las decisiones políticas”.

“La violencia también estaría bien”

En al menos un caso, agentes del gobierno chino atacaron directamente a políticos percibidos como amenazas.

En 2021, Yan Xiong, ciudadano estadounidense y capellán retirado del ejército, decidió postularse como demócrata al Congreso en un distrito que incluye áreas predominantemente chinas en Chinatown, Manhattan y Sunset Park, Brooklyn.

El Sr. Xiong pensó que sus antecedentes lo ayudarían a ganar. Siendo estudiante en Pekín en 1989, ayudó a liderar el levantamiento por reformas democráticas en la Plaza de Tiananmén, lo que provocó una sangrienta represión gubernamental. Tras criticar a los líderes en directo por televisión, el Sr. Xiong fue incluido en la lista de los 21 disidentes “más buscados” de China. Pasó casi dos años en la infame prisión de Qincheng de Pekín.

Más de tres décadas después, y al otro lado del océano, seguía siendo un objetivo prioritario.

Tras el anuncio de la campaña del Sr. Xiong, un agente de inteligencia del Ministerio de Seguridad del Estado de China contrató a un investigador privado para que investigara sus actividades, según los cargos penales presentados posteriormente por la fiscalía federal. Desafortunadamente para el espía chino, el investigador cooperaba en secreto con el FBI.

Yan Xiong, un capellán retirado del ejército de EE. UU. que ayudó a liderar el levantamiento de la Plaza de Tiananmen cuando era estudiante, en su casa de St. Johns, Florida. Crédito: Agnes Lopez/The New York Times

En una llamada telefónica, ambos hablaron de contratar a una mujer que pudiera atraer al Sr. Xiong a una situación comprometedora. El espía, Qiming Lin, residente en China, prometió pagar una generosa suma, indicando que 40.000 dólares era un precio justo por una prostituta.

“La violencia también estaría bien”, le dijo el espía al investigador, según una grabación de la llamada descrita en los documentos judiciales. “Golpéenlo hasta que no pueda presentarse a las elecciones”, añadió el Sr. Lin entre risas.

Beijing también reclutó a un ex activista prodemocracia en Queens para vigilar al Sr. Xiong, según cargos presentados posteriormente por fiscales federales.

Y el consulado chino ordenó a los líderes de la asociación de la ciudad natal que se opusieran a él, dijeron Xiong y varios de sus aliados a The Times.

En marzo de 2022, inauguró la sede de su campaña en el barrio chino y organizó un evento de recaudación de fondos con escasa asistencia. Comentó que Chen Xueduan, exdirector de la Asociación Benéfica de Fukien de Estados Unidos, le comunicó posteriormente por teléfono que el consulado había lanzado una amenaza: si el Sr. Chen apoyaba la campaña, se arriesgaría a sufrir repercusiones para sus intereses comerciales en China.

“No sé nada sobre esto”, dijo el Sr. Chen a The Times.

Otro líder comunitario, Jimmy Cheng, también se ofreció a apoyar su campaña, recordó el Sr. Xiong. El Sr. Cheng le dijo que odiaba a los comunistas y que, como alto dirigente de la Asociación de Fujianeses Unidos de América, podría contribuir a conseguir unos 3.000 votos.

Pero el Sr. Cheng era un saboteador, dijo el Sr. Xiong: Un agente del FBI había advertido al candidato que el Sr. Cheng tenía vínculos con China y que no se debía confiar en él.

La Asociación Benéfica de Fukien de América. Crédito: Shuran Huang/The New York Times

En un evento semanas después de su reunión inicial, el Sr. Xiong dijo que el Sr. Cheng lo engañó para que lo fotografiara frente a un fondo alegando que se oponía a la creación de un museo en honor a las víctimas de la Plaza de Tiananmen.

“En cinco minutos, esa foto dio la vuelta al mundo”, dijo el Sr. Xiong, refiriéndose a la cobertura en los medios de comunicación chinos. Fue una “trampa sucia”, dijo.

El Sr. Cheng no respondió a las llamadas telefónicas ni a una nota que The Times le dejó en su puerta.

El Sr. Xiong perdió las primarias con facilidad y se mudó a Florida. Planea regresar a Nueva York y ha presentado la documentación para presentarse a las primarias demócratas del próximo año contra la Sra. Meng.

Le sorprendió que su biografía no conmoviera a los votantes, dijo. Pero “el gobierno chino corrompe al pueblo chino aquí”.

Una confrontación en un café

China ha hecho grandes esfuerzos para eliminar el apoyo global a Taiwán.

Después de que el senador estatal John C. Liu, nacido allí, asistiera a una reunión en Nueva York con el presidente taiwanés en 2019, intermediarios del consulado chino se pusieron en contacto con su oficina, según declaró a The Times. Le dejaron claro que consideraban inapropiado que asistiera a ese evento. Las asociaciones de residentes locales retiraron sus invitaciones a sus banquetes, afirmó el Sr. Liu.

En 2021, un alto agente del FBI advirtió a los legisladores estatales que los funcionarios del consulado utilizaban amenazas y engaños para influir en los políticos, incluyendo a aquellos que apoyan a Taiwán. “Usted y su personal, entre otros, son el blanco de estos intentos”, escribió el agente en una carta a una asambleísta entrante.

Cuando el presidente de Taiwán ofreció otra recepción en la ciudad de Nueva York dos años después, el jefe del consulado advirtió al alcalde, Sr. Adams, que evitara cualquier contacto, según informó National Review. No acudió.

Pero Iwen Chu, un nativo de Taiwán que forma parte del Senado estatal, asistió a la recepción y pagó un alto precio.

En los días posteriores al evento, diplomáticos chinos invitaron a miembros de asociaciones de oriundos de Taiwán al consulado, según informaron dos asistentes a The Times. Allí, los funcionarios preguntaron sobre la postura de la Sra. Chu respecto a la independencia de Taiwán.

“Dije que no sabía nada sobre eso”, recordó en cantonés Zhen Jinrong, uno de los asistentes y líder desde hace mucho tiempo de la Asociación de Amistad de Taishan.

Poco después, la propia Sra. Chu recibió noticias del consulado. Un diplomático solicitó una reunión entre la senadora y un delegado del consulado “para hablar con ella sobre la cooperación entre Nueva York y China”, según una copia del correo electrónico consultado por The Times.

Iwen Chu, entonces senador estatal, y Li Shipeng, cónsul general adjunto, en Bay Ridge, Brooklyn.

La Sra. Chu se reunió con el diputado en abril de 2023 en Boca del Cielo, un café en el barrio de Bay Ridge, Brooklyn. Tras una breve charla, el diplomático fue directo al grano: la gente estaba molesta por el banquete, dijo, describiendo la situación como “explosiva”.

“Me estaban presionando”, recordó la Sra. Chu.

La senadora le dijo al diplomático que estaba centrada en Nueva York, no en los asuntos internacionales. Pero ya era demasiado tarde.

En febrero de 2024, John Chan, el antiguo contrabandista y principal agente de poder de Beijing en Nueva York, así como fundador de un grupo que representa a la gente de la ciudad de Fuzhou, estaba evaluando a un republicano para que se presentara contra la Sra. Chu, una demócrata.

En su oficina de Sunset Park, el Sr. Chan interrogó al candidato: Steve Chan, ex marine y sargento de policía, según tres personas presentes. Lester Chang, asambleísta estatal republicano, también estaba allí.

John Chan, quien una vez había llamado al presidente taiwanés “un pecador por toda la eternidad”, le preguntó al sargento qué pensaba sobre Hong Kong y Taiwán.

Steve Chan respondió que apoyaba la democracia en Hong Kong y que China debería dejar en paz a Taiwán, según una persona al tanto de la reunión. Posteriormente, se le preguntó al candidato si quería revisar su respuesta, según la fuente, y Steve Chan suavizó su respuesta, sugiriendo que se mantuviera el statu quo.

Steve Chan declaró al Times que no cambió su postura en esa reunión. Dijera lo que dijera, convenció a John Chan, quien posteriormente apoyó al candidato en un evento de la asociación de oriundos, al que asistieron dos miembros del consulado.

Uno a uno, los líderes de los grupos que antes apoyaban a la Sra. Chu se inclinaron por Steve Chan. Este la derrotó fácilmente en noviembre, lo que les costó a los demócratas su supermayoría.

Ohn Chan, el principal agente de poder de Beijing en Nueva York, en un evento en Flushing, Queens, en abril. Crédito: Janice Chung/The New York Times

Varios líderes comunitarios dijeron a The Times que la Sra. Chu era bastante popular antes del escándalo por la cena taiwanesa.

“Si Iwen no hubiera asistido a ese evento, habría ganado con toda seguridad”, afirmó el Sr. Zhen, de la Asociación de Amistad de Taishan. Justin Yu, expresidente de la Asociación Benéfica China Consolidada, que agrupa a más de 60 grupos, afirmó creer que el consulado “movilizó a algunas organizaciones de Brooklyn para boicotear a Iwen Chu”.

A principios de este año, The Times le preguntó a Steve Chan por qué había aceptado el respaldo de alguien con vínculos prominentes con China.

“Te guste o no, sea comunista o no”, dijo el senador estatal sobre John Chan, “es muy influyente en su comunidad”.

El Palacio de la Fortuna

Este enero, más de una docena de asociaciones locales, todas ellas vinculadas al consulado y seis de ellas organizaciones sin fines de lucro exentas de impuestos, organizaron una animada cena de recaudación de fondos para Susan Zhuang, una inmigrante china que se postula para la reelección al Concejo Municipal después de morder a un oficial de policía en una protesta en un refugio para personas sin hogar.

La concejala Susan Zhuang en un evento organizado por el Partido Demócrata de Brooklyn el año pasado. Crédito: Eric Lee/The New York Times

La Sra. Zhuang había ganado su escaño en 2023 después de que aparecieran fotos antiguas de su oponente en las primarias demócratas, Wai-Yee Chan, en un mitin en Manhattan a favor de la democracia en Hong Kong. Durante el mitin, la Sra. Zhuang compartió una publicación en Facebook en la que acusaba a la Sra. Chan de “apoyar la independencia violenta de Hong Kong”.

Cuando posteriormente las dos mujeres se presentaron como candidatas al Concejo Municipal, miembros destacados de varios grupos comunitarios redistribuyeron las fotos de la manifestación en WeChat, una popular red social china, y dijeron que la Sra. Chan mantenía posiciones extremas, según capturas de pantalla revisadas por The Times.

Algunos líderes comunitarios instaron a la Sra. Chan a publicar anuncios en periódicos con la bandera china, “para demostrar de qué lado está”, recordó Grace Safarik, su jefa de campaña. “Era una locura”. La candidata no publicó ningún anuncio de ese tipo. Las asociaciones locales pronto la abandonaron y apoyaron a la Sra. Zhuang.

Desde entonces, la Sra. Zhuang ha aparecido junto a funcionarios del consulado en al menos 30 ocasiones, según una revisión del Times a docenas de videos y artículos en chino. Como concejal, la Sra. Zhuang ha distribuido más de 300,000 dólares en fondos municipales a organizaciones sin fines de lucro chino-estadounidenses exentas de impuestos que la respaldaron, según una revisión del Times a registros gubernamentales. La mayoría de los fondos se destinó a organizaciones con estrechos vínculos con Pekín.

En la recaudación de fondos de enero, algunos de los mismos líderes del grupo acudieron al restaurante Fortune Palace de Brooklyn para apoyarla de nuevo. Sobre manteles color lavanda se colocaron carteles con los nombres de varias organizaciones locales. Ese día, la campaña del Sr. Zhuang recaudó más de 20.000 dólares en donaciones.

Un donante, Huang Yirong, de la Asociación Zhanjiang de América —una organización sin fines de lucro que comparte una casa con la oficina de campaña de la concejala—, había ayudado a organizar la oposición a la visita del presidente de Taiwán en 2023. El Sr. Huang afirmó que su grupo no apoyó ni donó a la campaña de la Sra. Zhuang. “La apoyo, y algunos de nuestros miembros también”, afirmó. “Donamos y apoyamos individualmente”.

El presentador del evento, Joseph Luo, presidente de la Asociación Americana de Cantonés, se había reunido en China en 2023 con líderes de grupos pertenecientes al Frente Unido, una división del Partido Comunista Chino destinada a expandir la influencia de China.

La Asociación Zhanjiang de América es una organización sin fines de lucro que comparte una sede con la oficina de campaña de la Sra. Zhuang. Crédito: Shuran Huang/The New York Times

“¡Queremos que sea reelegida! ¡Reelegida!”, gritó John Yu, de la Asociación de Guangdong de América, una organización sin fines de lucro exenta de impuestos que ha organizado numerosos eventos con el consulado.

Benny Lau, presidente de la Asociación de Guangdong, dijo que si bien los miembros individuales apoyaban al candidato, el grupo no había cruzado la línea hacia la defensa política directa.

La Sra. Zhuang dijo a The Times que las preguntas sobre sus vínculos con los grupos chinos eran tendenciosas.

“Las contribuciones de campaña no influyen en mis decisiones como legisladora”, escribió la Sra. Zhuang en una declaración. “Me parece insultante que los funcionarios electos asiático-americanos tengan que defender constantemente nuestra herencia cultural debido a estos rumores de culpabilidad por asociación”.

Se espera que gane su segundo mandato; nadie compite contra ella.

