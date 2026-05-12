¿A qué países van los pasajeros del crucero afectado por el hantavirus?

Casi dos decenas de países están repatriando a ciudadanos que iban a bordo del MV Hondius, donde murieron tres pasajeros en un brote de hantavirus.

La mayoría de los aproximadamente 150 pasajeros y miembros de la tripulación del crucero que enfrentó un brote de hantavirus regresaron a sus países de origen el lunes o están en proceso de hacerlo.

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Entre los que iban a bordo del barco de bandera neerlandesa, el MV Hondius, que atracó el domingo frente a las islas Canarias, en España tras navegar por el océano Atlántico, había 17 estadounidenses. Un estadounidense había dado positivo en las pruebas del virus de los Andes, dijeron las autoridades de salud. Los 17 ciudadanos estadounidenses aterrizaron en Nebraska el lunes temprano en un vuelo médico del gobierno de Estados Unidos, según un funcionario de salud estadounidense.

El domingo, un vuelo procedente de Tenerife, en las islas Canarias, transportó a 26 personas de distintos países al aeropuerto de Eindhoven, en los Países Bajos, para su posterior repatriación. Un segundo vuelo de este tipo salió el lunes, según funcionarios españoles y neerlandeses. El barco zarpó de Tenerife el lunes por la tarde, después de que desembarcó a todos los pasajeros, dijeron las autoridades españolas.

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Treinta y dos miembros de la tripulación permanecieron en el barco, que zarpó hacia Rotterdam, en los Países Bajos, dijo el lunes la ministra de Sanidad de España, Mónica García.

A continuación, indicamos dónde se encuentran otras personas que se encontraban a bordo del barco desde el lunes por la mañana, hora del este:

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América

Argentina: Un pasajero argentino viajaba en el vuelo a Eindhoven, según las autoridades neerlandesas. Canadá: Cuatro pasajeros iban a regresar a Canadá el domingo, según las autoridades de Salud de la Columbia Británica. Deberán permanecer aislados durante 21 días y serán vigilados por equipos de salud pública. Guatemala: Un miembro de la tripulación procedente de Guatemala viajaba en el vuelo con destino a Eindhoven. Asia India: En el vuelo a Eindhoven viajaban dos tripulantes indios. Japón: El estado de la única persona de Japón estaba siendo controlado el lunes en el Reino Unido, donde permanecerá hasta 45 días, según el gobierno japonés. Se entiende que la persona se encuentra en buen estado de salud, dijo el gobierno de Japón. Filipinas: Treinta y ocho miembros de la tripulación procedían de Filipinas, según Oceanwide Expeditions, el operador del crucero. Entre ellos hay 24 trabajadores de hostelería que se esperaba que partieran hacia los Países Bajos el lunes, dijo el secretario del Departamento de Trabajadores Migrantes de Filipinas en una conferencia de prensa celebrada el domingo. Los otros 14 son miembros de la tripulación de cubierta y de máquinas que permanecerán en la embarcación, que zarpó hacia Rotterdam. Todos los ciudadanos filipinos estarán en cuarentena durante seis semanas antes de volar al país, dijo el secretario. Singapur: Dos residentes en Singapur han sido repatriados al país, donde han sido aislados y se les están realizando pruebas de detección del hantavirus en el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas. Permanecerán en cuarentena al menos 30 días. Europa Bélgica: Dos pasajeros procedentes de Bélgica viajaban en el vuelo con destino a Eindhoven. El Reino Unido: Había 23 ciudadanos británicos --19 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación-- a bordo de la embarcación, según Oceanside. Todos los ciudadanos británicos que seguían en el barco cuando se produjo el brote han sido repatriados, según el gobierno británico. Francia: Cinco pasajeros franceses fueron repatriados el domingo, según el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu. Después de que uno mostrara síntomas en el vuelo, los cinco han sido puestos en aislamiento hasta nuevo aviso, dijo en las redes sociales. Alemania: Cuatro alemanes viajaban en el vuelo con destino a Eindhoven. Había siete pasajeros alemanes, una de las cuales murió, y un miembro alemán de la tripulación a bordo del crucero, según Oceanwide. Irlanda: Dos pasajeros irlandeses fueron repatriados, según declaró el lunes a RTÉ Radio 1 la líder médica de Irlanda, Mary Horgan. Montenegro: Un miembro de la tripulación procedente de Montenegro viajaba en el vuelo con destino a Eindhoven. Países Bajos: Hasta el domingo por la noche, ocho ciudadanos neerlandeses habían sido repatriados, según las autoridades neerlandesas. Había ocho pasajeros neerlandeses y cinco miembros de la tripulación a bordo del barco, según Oceanwide. Portugal: Un miembro portugués de la tripulación iba en el vuelo a Eindhoven. España: Trece pasajeros y un miembro de la tripulación españoles fueron repatriados a Madrid el domingo, según las autoridades españolas. Turquía: Se esperaba que tres ciudadanos turcos regresaran a Turquía el lunes, dijo el Ministerio de Salud del país en un comunicado en las redes sociales. No muestran signos de enfermedad y estarán en cuarentena, anunció. Ucrania: Uno de los cinco miembros ucranianos de la tripulación viajaba en el vuelo a Eindhoven. Australia Las autoridades australianas dijeron que un vuelo fletado por el gobierno transportaría a cuatro pasajeros australianos y a un neozelandés a Australia el lunes, según la Australian Broadcasting Corporation. Carlos Barragán colaboró con este reportaje desde Tenerife, en las Islas Canarias. Jin Yu Young es reportera e investigadora del Times, radicada en Seúl, y se encarga de cubrir la actualidad en Corea del Sur y las noticias de último momento a nivel internacional. Carlos Barragán colaboró con este reportaje desde Tenerife, en las Islas Canarias.

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