Prohibí los celulares en mi clase: a mis alumnos les encantó

He impartido el mismo curso a estudiantes de licenciatura, MBA, medicina y enfermería cada año durante más de una década. Si bien no cambié mis clases ni mi estilo de enseñanza, las evaluaciones de los estudiantes sobre la clase del año pasado fueron mejores que nunca:

“Este curso me enseñó más que cualquier otro que haya aprendido en Penn...”

“El mejor curso que he tomado.”

“¡¡Una clase increíble!!”

De todas las reseñas, solo una fue negativa. Pero no se trata de presumir; no creo que estos comentarios reflejen nada sobre mí ni sobre mi capacidad docente. Enseño básicamente de la misma manera que lo he hecho durante años.

Entonces, ¿qué cambió? Prohibí todos los teléfonos celulares y la toma de notas en el aula, con la excepción de que los estudiantes podían usar un dispositivo si escribían con un lápiz óptico. Al principio, mis estudiantes se mostraron escépticos, por no decir totalmente opuestos. Pero después de un par de semanas, reconocieron que les había ido mejor: podían absorber y retener mejor la información y disfrutar más de las clases.

Mi política exigía que los teléfonos estuvieran apagados y, lo que era más importante, que no estuvieran a la vista en los escritorios. Permití que los estudiantes que esperaban llamadas urgentes (por ejemplo, de su pareja a punto de tener un bebé) tuvieran un teléfono móvil disponible durante la clase.

Las sesiones de clase se graban y las transcripciones de las conferencias están disponibles en cualquier momento después de la clase para los estudiantes con adaptaciones académicas o aquellos que quieran repasarlas nuevamente.

Mis 40 años de intuición pedagógica me indican que este cambio redujo la distracción y la participación de los estudiantes. Creo que los hizo más atentos y satisfechos con el aprendizaje.

Asociar la política de no usar dispositivos digitales con las altas calificaciones del curso es solo una intuición, pero concuerda con los datos disponibles sobre los efectos de tomar apuntes en la computadora en la retención del material de clase y el impacto de los teléfonos celulares, incluso apagados, en la calidad y la satisfacción de las interacciones interpersonales.

Para ayudar a difundir esta política, presenté en la primera clase del curso un estudio que demostraba que los estudiantes que debían tomar apuntes a mano retenían mucha más información que los que usaban computadoras. La razón es que con las computadoras, los estudiantes pueden escribir tan rápido como yo hablo y se esfuerzan por obtener transcripciones textuales, pero casi no procesan mentalmente el contenido de la clase. Por el contrario, prácticamente nadie puede escribir a mano 125 palabras por minuto durante 90 minutos. Por lo tanto, las notas manuscritas requieren un procesamiento mental simultáneo para determinar los puntos importantes que deben registrarse. Este procesamiento codifica el material en el cerebro de forma diferente y facilita la retención a largo plazo.

Los datos sobre el efecto distractor de los teléfonos móviles, incluso cuando están boca abajo y apagados, son contundentes. En un estudio, los investigadores reclutaron a 520 estudiantes universitarios a quienes se les exigió que tuvieran desactivadas las funciones de timbre y vibración de sus teléfonos durante las clases. Los miembros de un grupo colocaron sus teléfonos boca abajo sobre sus escritorios. Los miembros de un segundo grupo los guardaron en bolsos o bolsillos. Los miembros de un tercer grupo guardaron sus teléfonos en otra habitación. Posteriormente, todos los estudiantes se sometieron a pruebas cognitivas para evaluar la concentración y la atención.

Una prueba evaluó su capacidad para resolver problemas matemáticos mientras seguían secuencias de letras generadas aleatoriamente. Otra consistía en resolver problemas novedosos, como completar un patrón. Los estudiantes obtuvieron peores resultados en ambas pruebas cuando los teléfonos estaban sobre los escritorios, peores cuando se guardaban en bolsos o bolsillos y mejores resultados cuando se guardaban en otra habitación.

Curiosamente, al preguntarles, los estudiantes informaron no percibir ninguna diferencia en los pensamientos relacionados con el teléfono, independientemente de su ubicación. Los investigadores del estudio argumentaron que «la mera presencia del teléfono inteligente reduce la capacidad cognitiva disponible, incluso cuando no se usa». En otras palabras: los teléfonos inteligentes no nos hacen más inteligentes. De hecho, todo lo contrario.

La presencia de teléfonos inteligentes también perjudica la calidad de las interacciones sociales en persona. En otro estudio, investigadores de la Columbia Británica pidieron a un grupo de personas que fueran a un restaurante con familiares o amigos. A algunos se les permitió dejar sus teléfonos sobre la mesa durante la comida; a otros no. Quienes dejaron sus teléfonos sobre la mesa se distrajeron más y tuvieron menos posibilidades de conectar con sus compañeros de mesa, incluso cuando no los usaban. Los comensales que tenían sus teléfonos en la mesa también reportaron mayor aburrimiento y menor disfrute de la experiencia gastronómica.

Estos son argumentos sólidos para prohibir los teléfonos y las computadoras portátiles en las escuelas: en el aula, en la cafetería, durante el recreo y en otros momentos de la jornada escolar. Afortunadamente, estos datos han impulsado nuevas políticas en todo el país. Hasta abril, 11 estados habían promulgado prohibiciones o restricciones estatales sobre el uso o acceso a teléfonos móviles en escuelas públicas desde preescolar hasta bachillerato. Otros estados tienen legislación pendiente para prohibir o restringir el uso o acceso a teléfonos de los estudiantes en la escuela.

Esta tendencia no se ha extendido en las universidades. Mis búsquedas solo han encontrado una pequeña universidad, Wyoming Catholic College, que ha prohibido los teléfonos móviles en el aula. Si bien la mayoría de los estudiantes universitarios son adultos, la neurociencia nos enseña que no son biológicamente adultos. Sus cortezas prefrontales, la parte del cerebro que controla la planificación, la función ejecutiva y la toma de riesgos, no están completamente desarrolladas. A veces tienen poco juicio, actúan impulsivamente y toman decisiones que perjudican sus relaciones sociales y su aprendizaje. Esa es una de las razones por las que la educación de los estudiantes, especialmente de los universitarios, se confía a profesores y líderes universitarios.

Lo que realmente me gustaría es que todas las aulas universitarias recibieran un trato similar al de las instalaciones de información confidencial compartimentada (SCIF) de la Casa Blanca y otros edificios gubernamentales: los teléfonos no están permitidos y se guardan bajo llave en cubículos fuera de cada aula. Los estudiantes tendrían que dejar sus teléfonos antes de clase y recogerlos después. Idealmente, los profesores podrían optar por no aplicar esta política, especialmente si los teléfonos u otros dispositivos móviles fueran parte integral del proceso educativo y el contenido de la clase.

Ciertamente no soy el único. Recientemente me enteré de que mi clase no era la única en la Universidad de Pensilvania que prohibía los teléfonos celulares. Al menos un profesor de filosofía en el campus también prohíbe los teléfonos en su clase. Y en una clase de religión titulada “Vivir deliberadamente: Monjes, santos y la vida contemplativa”, se les pide a los estudiantes que renuncien a sus teléfonos durante 30 días como parte de la experiencia de la vida monástica.

Si se prohibieran ampliamente los teléfonos y las computadoras en las clases, los estudiantes podrían aprender más en clase, estar más dispuestos a expresarse, interactuar con mayor fluidez y sentirse más realizados. Retrocedamos a los buenos tiempos, hace casi dos décadas, cuando los estudiantes solo tenían teléfonos plegables y aprendían más.

