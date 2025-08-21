Pop Mart menciona un mini Labubu y sus acciones se disparan

Los sonrientes elfos de peluche han supuesto un récord de ingresos para el minorista chino en la primera mitad del año, y pronto los fans tendrán algo nuevo que desear.

Las acciones del minorista chino Pop Mart subieron más de un 12 por ciento el miércoles, hasta alcanzar el nivel más alto desde que la empresa empezó a cotizar en bolsa en 2020, después de que su director ejecutivo, Wang Ning, dijera que esta misma semana saldría a la venta una versión en miniatura de sus popularísimos muñecos Labubu.

Los duendes dientudos se han convertido en codiciados accesorios en todo el mundo, se les ha visto colgando de bolsos de diseño valorados en miles de dólares y los coleccionan personajes como Rihanna, Dua Lipa y Lisa, miembro del grupo de K-pop Blackpink.

La versión mini podrá colgarse de los celulares, dijo Wang a los inversores en un informe de ingresos. Los anteriores lanzamientos se agotaron en cuestión de minutos, colapsaron el sitio web y la aplicación de la empresa y generaron filas de horas en las puertas de las tiendas.

La mayor parte de los ingresos de Pop Mart proceden de China. Pero durante los seis primeros meses de este año, los ingresos procedentes de América aumentaron un 1142 por ciento con respecto al año anterior, ya que el entusiasmo por los Labubu despegó en todo el mundo, según informó la empresa el martes. Las ventas aumentaron un 258 por ciento en Asia fuera de China y un 729 por ciento en Europa y otras regiones.

El entusiasmo mundial por los Labubus impulsó los ingresos récord de Pop Mart durante los seis primeros meses del año, con un aumento de más del 200 por ciento medido en renminbi chinos. Los Labubus representaron más de un tercio de los ingresos totales de Pop Mart durante este periodo.

Las acciones de Pop Mart, que cotiza en Hong Kong, han subido más del 650 por ciento en el último año.

En China, los muñecos han sido elogiados como ejemplo de cómo un producto local puede hacerse viral en todo el mundo. El Diario del Pueblo, portavoz oficial del Partido Comunista Chino, describió el fenómeno como "un punto de referencia de la cultura pop china que se abre camino en el extranjero".

El fin de semana, en el escenario de Londres, Lisa, quien declaró a Vanity Fair que los juguetes de Pop Mart eran su "obsesión secreta", lució un Labubu personalizado de color rosa vivo durante la gira Deadline de Blackpink.

La popularidad del muñeco ha generado un próspero mercado de reventa y un universo de imitaciones, conocidas como "Lafufus", que soncasi tan codiciadas como las auténticas. Las agencias de protección del consumidor deEstados Unidos y del Reino Unido emitieron recientemente advertencias urgentes de seguridad que decían que las falsificaciones podían romperse en pedazos y representaban un peligro de asfixia para los niños.

Pop Mart también ha popularizado otra tendencia china al poner a la venta algunos Labubus en "cajas sorpresa", para que los compradores no sepan qué muñeco hay dentro.

La empresa dijo que tenía previsto abrir unas tres tiendas nuevas a la semana durante el resto del año y que esperaba superar las 60 tiendas en Estados Unidos.

Meaghan Tobin está afincada en Taipéi, y cubre temas de negocios y tecnología en Asia, con especial atención a China.