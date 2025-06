Un juez desestima la demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively y The New York Times

Suits and Litigation (Civil) Decisions and Verdicts New York Times Lively, Blake Baldoni, Justin Libel and Slander

Baldoni había acusado a Lively y a su marido, Ryan Reynolds, de intentar destruir su reputación al acusarlo de acoso sexual y represalias.

Un juez federal desestimó el lunes una demanda que el actor Justin Baldoni había presentado contra su excompañera de reparto Blake Lively y su marido, Ryan Reynolds, así como contra The New York Times.

El fallo, dictado por el juez Lewis J. Liman, del Tribunal de Distrito de Manhattan, es el giro más reciente en una batalla legal plagada de celebridades sobre la realización y comercialización de la película Romper el círculo, y un importante revés para Baldoni.

El actor presentó en enero una demanda de 400 millones de dólares contra Lively y Reynolds, acusando a las estrellas de Hollywood de intentar destruir su reputación al acusarlo de acoso sexual y represalias en el rodaje de la película que él protagonizó y dirigió. Baldoni también acusó a la publicista de la pareja, Leslie Sloane, y a su empresa. Más tarde añadió a The New York Times como parte demandada, al argumentar que un artículo publicado por el periódico el 21 de diciembre sobre las acusaciones de Lively lo había difamado.

El artículo del Times informaba de una demanda presentada ante el Departamento de Derechos Civiles de California, en la que Lively acusaba a Baldoni, y a Jamey Heath, el productor principal, de acoso en el rodaje. Lively dijo en su demanda, en la que también nombraba a la empresa de la pareja, Wayfarer Studios, que habían lanzado una campaña de desprestigio contra ella después de que se quejara, por temor a que esas quejas se hicieran públicas.

Lively interpuso una demanda contra Baldoni. Su demanda sigue en curso.

La disputa entre los dos actores principales ha absorbido Hollywood y generado un flujo constante de notas de la prensa sensacionalista, que ha eclipsado la película que protagonizan. Los fans de ambos actores han estudiado detenidamente cada detalle de las demandas y han compartido sus opiniones en las redes sociales.

La disputa legal llegó a involucrar a Taylor Swift, amiga de Lively, quien fue citada por los abogados de Baldoni después de que la acusara de presionarlo para que aceptara los cambios introducidos por Lively en el guion de la película. Baldoni incluyó mensajes de texto en su denuncia que parecían mostrar a Lively refiriéndose a Swift como una de sus "dragones". (La citación fue retirada, y el vocero de Swift ha dicho que ella no participó en la película).

Baldoni ha negado haber cometido algún delito, y dijo en su demanda que Lively había utilizado sus quejas para intentar tomar el control creativo de la película, que está basada en una novela de Colleen Hoover y explora los retos de escapar del maltrato doméstico. Argumentó que el artículo del Times había tomado deliberadamente algunos mensajes de texto enviados entre las partes "fuera de contexto para reforzar una narrativa falaz".

El juez Liman dijo en su sentencia que la demanda de Baldoni no había demostrado adecuadamente que las exigencias de Lively de que el estudio añadiera más salvaguardias antes de volver al rodaje, o su negativa a promocionar la película a menos que se le diera más control creativo, equivalieran a una "extorsión indebida", como afirmaba Baldoni.

El equipo legal de Baldoni no había demostrado que Lively lo hubiera difamado, añadió el juez, porque la demanda no alegaba que Lively hubiera hecho algún comentario supuestamente difamatorio fuera de su denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles, que están amparados por el secreto profesional.

El juez Liman dictaminó que muchas de las afirmaciones del Times también estaban protegidas por el secreto profesional porque se habían extraído del expediente judicial de Lively. También afirmó que Baldoni no había demostrado que el Times actuara con malicia real --el criterio jurídico que debe cumplir una figura pública como Baldoni para demostrar la difamación-- al publicar el artículo.

"El Times no tenía ningún motivo evidente para favorecer la versión de los hechos de Lively", escribió.

El juez añadió que, aunque un intercambio citado en el artículo podría haberse sacado de contexto, "dada la fuerza de las pruebas a favor de una campaña de difamación, no es plausible que el Times 'albergara dudas serias sobre la verdad'".

Los abogados de Lively, Esra Hudson y Mike Gottlieb, dijeron en un comunicado que la decisión del lunes era "una victoria total y una reivindicación completa para Blake Lively, junto con aquellos a los que Justin Baldoni y Wayfarer arrastraron a su demanda por represalias".

Charlie Stadtlander, un portavoz del Times, dijo: "Agradecemos al tribunal que haya visto la demanda como lo que era: un intento sin fundamento de reprimir reportería honesta. Nuestros periodistas salieron y cubrieron cuidadosa e imparcialmente una noticia de importancia pública, y el tribunal reconoció que la ley está diseñada para proteger precisamente ese tipo de periodismo".

Un representante de Baldoni no respondió a la solicitud de comentarios.

Aunque se desestimaron las demandas por extorsión y difamación, Liman dijo que el equipo legal de Baldoni podía volver a presentar demandas modificadas contra Lively relacionadas con obligaciones contractuales.

Katie Robertson cubre el sector de los medios de comunicación para el Times. Correo electrónico: katie.robertson@nytimes.com